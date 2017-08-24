Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 33-34

Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

ADD          
LARS VAULARNEXT LEVEL1NOR
ZADE KING + IZZYYNUMBER ONE1NOR
AVICII + SANDRO CAVAZZAWITHOUT YOU1SVE
AVICII + RITA ORALONELY TOGETHER1SVE
MARSHMELLO + KHALIDSILENCE1USA
LOUIS TOMLINSON + BEBE REXHA + DFABACK TO YOU1ENG
MILEY CYRUSYOUNGER NOW1USA
A-listen
HKEEM + UNGE FERRARIURETTFERDIG1(1)NOR
DUA LIPANEW RULES1(2)UK
ASTRID S SUCH A BOY7NOR
CALVIN HARRIS + PHARRELL + KATY PERRY + BIG SEAN FEELS9USA
DJ KHALED + RIHANNA + BRYSON TILLERWILD THOUGHTS9USA
DAVID GUETTA + JUSTIN BIEBER2U11FRA
ARIFALENE13NOR
FRENCH MONTANA + SWAE LEEUNFORGETTABLE17USA
SIGRIDPLOT TWIST17NOR
B-listen
MR PIMP LOTION + ORAL BEEBARIS1NOR
LINDA VIDALA + KING SKURK ONEBÆNGSHOT1(12)NOR
DANIEL KVAMMEN & LARS VAULARSOM OM HIMMELEN REVNA3NOR
AXWELL & INGROSSOMORE THAN YOU KNOW3SVE
LAUVI LIKE ME BETTER3USA
NOTHING BUT THIEVESAMSTERDAM4UK
SZA + TRAVIS SCOTTLOVE GALORE4USA
J BALVIN + WILLY WILLIAMMI GENTE4COL
LANA DEL REYIN MY FEELINGS4USA
WSTRN + ALKALINETXTIN'4UK
SELENA GOMEZ + GUCCI MANEFETISH4USA
LIAM PAYNE + QUAVOSTRIP THAT DOWN4UK
LOST FREQUENCIES HERE WITH YOU7USA
THE UNIØN + LOVESPEAKNO GOOD FOR YOU 7NOR
ANNA OF THE NORTHSOMEONE9NOR
NICO & VINZINTRIGUED9NOR
JONAS BENYOUB YOUM WARA YOUM10NOR
ARCANE STATOIN1MINUTECANBEPOWERFUL10NOR
LORDEPERFECT PLACES10UK
RITA ORAYOUR SONG11UK
CEZINANDOVI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET11NOR
SUSANNE SUNDFØRUNDERCOVER13NOR
DAGNYWEARING NOTHING13NOR
MATOMA + SNOOP DOGG + THE NOTORIOUS B.I.G + FAITH EVANSPARTY ON THE WEST COAST13NOR
CHARLIE PUTHATTENTION13USA
ALAN WALKER + GAVIN JAMESTIRED13NOR
GALANTISHUNTER14SVE
MILEY CYRUSMALIBU15USA
IMAGINE DRAGONSTHUNDER16USA
KYGO FT ELLIE GOULDINGFIRST TIME17NOR
CASHMERE CAT + ARIANA GRANDEQUIT17NOR
PORTUGAL. THE MANFEEL IT STILL18USA
CEZINANDOHÅPER DU HAR PLASS21NOR
C-listen
NOTD + DAGNYSUMMER OF LOVE1SVE
BEBE REXHA + GUCCI MANE + 2 CHAINZTHAT'S IT1USA
KRISTIAN KRISTENSENDU E HER1NOR
STOR + JIREELNIGHTIME1SVE
GUNDELACHHOLY WATER1(1)NOR
IMITATING AEROPLANESHOURGLASS1(1)NOR
ONKLP & DE FJERNE SLEKTNINGENE DEN HELLIGE GRAL1(8)NOR
SONNY ALVEN + DRAGONETTE AWAKE1(9)NOR
COLDPLAYMIRACLES3UK
NINA NESBITTTHE MOMENTS I'M MISSING3SVE/UK
DIMITRI VEGAS, LIKE MIKE & GUETTACOMPLICATED3BEL
PRETTYMUCHWOULD YOU MIND4USA
ROYAL BLOODHOW DID WE GET SO DARK?4UK
SLØTFACEPITTED4NOR
HAILEE STEINFELDMOST GIRLS4USA
SKOTTMERMAID4SVE
KREAM + CLARA MAEDROWNING4NOR
HANNE MJØENTHE CITY9NOR
ANDREYUNDIFFERENT VIEW9NOR
PISH CRIME9NOR
FRØDERDEFINE ME9NOR
KAMELEN + JONAS V D E DIGG9NOR
DEPRESNO BREATHING 9NOR
FICKLE FRIENDSGLUE9UK
LORENTZ SCHNIP SCHNIP9DAN
PHILIP EMILIOVIII10NOR
PEGAH198510NOR
AMANDA DELARANEW GENERATION10NOR
LOVELESSSEARCHIN10NOR
KJARTAN LAURITZENFENOMENET11NOR
SILJA SOL SEMMENEMME12NOR
COURAGE MY LOVENEED SOMEONE12CAN
LEMAITRE + MATY NOYESHIGHER12NOR
EZZARINULL13NOR
BLOOD COMMAND NERVOUS LAUGHTER14NOR

Publisert:

Del: