Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 32-33

Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

Ukas låt: HKEEM + UNGE FERRARIURETTFERDIG NOR      
ADD
GUNDELACHHOLY WATER1NOR
MR PIMP LOTION + ORAL BEEBARIS1NOR
KRISTIAN KRISTENSENDU E HER1NOR
STOR + JIREELNIGHTIME1SVE
BEBE REXHA + GUCCI MANE + 2 CHAINZTHAT'S IT1USA
NOTD + DAGNYSUMMER OF LOVE1SVE
A-listen
ASTRID S SUCH A BOY6NOR
CALVIN HARRIS + PHARRELL + KATY PERRY + BIG SEAN FEELS8USA
DJ KHALED + RIHANNA + BRYSON TILLERWILD THOUGHTS8USA
DAVID GUETTA + JUSTIN BIEBER2U10FRA
ARIFALENE12NOR
LINDA VIDALA + KING SKURK ONEBÆNGSHOT12NOR
FRENCH MONTANA + SWAE LEEUNFORGETTABLE16USA
SIGRIDPLOT TWIST16NOR
B-listen
DANIEL KVAMMEN & LARS VAULARSOM OM HIMMELEN REVNA2NOR
AXWELL & INGROSSOMORE THAN YOU KNOW2SVE
LAUVI LIKE ME BETTER2USA
DUA LIPANEW RULES2UK
SZA + TRAVIS SCOTTLOVE GALORE3USA
J BALVIN + WILLY WILLIAMMI GENTE3COL
LANA DEL REYIN MY FEELINGS3USA
WSTRN + ALKALINETXTIN'3UK
SELENA GOMEZ + GUCCI MANEFETISH3USA
LIAM PAYNE + QUAVOSTRIP THAT DOWN3UK
LOST FREQUENCIES HERE WITH YOU6USA
DRAKE SIGNS6CAN
THE UNIØN + LOVESPEAKNO GOOD FOR YOU 6NOR
ANNA OF THE NORTHSOMEONE8NOR
NICO & VINZINTRIGUED8NOR
ONKLP & DE FJERNE SLEKTNINGENE DEN HELLIGE GRAL8NOR
SONNY ALVEN + DRAGONETTE AWAKE9NOR
JONAS BENYOUB YOUM WARA YOUM9NOR
ARCANE STATOIN1MINUTECANBEPOWERFUL9NOR
LORDEPERFECT PLACES9UK
RITA ORAYOUR SONG10UK
YLVAGET WITH ME10NOR
CEZINANDOVI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET10NOR
SUSANNE SUNDFØRUNDERCOVER12NOR
DAGNYWEARING NOTHING12NOR
MATOMA + SNOOP DOGG + THE NOTORIOUS B.I.G + FAITH EVANSPARTY ON THE WEST COAST12NOR
CHARLIE PUTHATTENTION12USA
ALAN WALKER + GAVIN JAMESTIRED12NOR
GALANTISHUNTER13SVE
MILEY CYRUSMALIBU14USA
COUCHERON + ARY HIGH BY THE RIVERSIDE 14NOR
IMAGINE DRAGONSTHUNDER15USA
KYGO FT ELLIE GOULDINGFIRST TIME16NOR
CASHMERE CAT + ARIANA GRANDEQUIT16NOR
PORTUGAL. THE MANFEEL IT STILL17USA
KENDRICK LAMAR HUMBLE.17USA
CEZINANDOHÅPER DU HAR PLASS20NOR
C-listen
COLDPLAYMIRACLES2UK
NINA NESBITTTHE MOMENTS I'M MISSING2SVE/UK
DIMITRI VEGAS, LIKE MIKE & GUETTACOMPLICATED2BEL
PRETTYMUCHWOULD YOU MIND3USA
ROYAL BLOODHOW DID WE GET SO DARK?3UK
SLØTFACEPITTED3NOR
HAILEE STEINFELDMOST GIRLS3USA
NOTHING BUT THIEVESAMSTERDAM3UK
SKOTTMERMAID3SVE
KREAM + CLARA MAEDROWNING3NOR
MNEKPARADISE6UK
HANNE MJØENTHE CITY8NOR
ANDREYUNDIFFERENT VIEW8NOR
PISH CRIME8NOR
FRØDERDEFINE ME8NOR
KAMELEN + JONAS V D E DIGG8NOR
BC UNIDOS + SHUNGUDZOBICYCLE8SVE
DEPRESNO BREATHING 8NOR
FICKLE FRIENDSGLUE8UK
LORENTZ SCHNIP SCHNIP8DAN
MARTIN SOLVEIG + ALMAALL STARS8FRA
PHILIP EMILIOVIII9NOR
AMANDA DELARANEW GENERATION9NOR
LOVELESSSEARCHIN9NOR
NAUSE + OMVRSUMMER HANGOVER9SVE
MUGISHOI WOULD NEVER10NOR
KJARTAN LAURITZENFENOMENET10NOR
PEGAH19859NOR
TUNGEVAAG & RAABAN + JEFFREY JAMESCOLD BLOOD9NOR
ONDT BLOD STORE ORD (RØYK OG SPEIL)9NOR
SILJA SOL SEMMENEMME11NOR
COURAGE MY LOVENEED SOMEONE11CAN
LEMAITRE + MATY NOYESHIGHER11NOR
JNSMOTSATT11NOR
J HUS DID YOU SEE12UK
FUTURE DUPER + HANNE MJØENFEELS SO GOOD12NOR
EZZARINULL12NOR
BLOOD COMMAND NERVOUS LAUGHTER13NOR
MURA MASA + CHARLI XCX 1 NIGHT 13UK
THE XXSAY SOMETHING LOVING15UK

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