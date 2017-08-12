Spilleliste NRK P3 uke 32-33

|Ukas låt: HKEEM + UNGE FERRARI
|URETTFERDIG
|NOR
|ADD
|GUNDELACH
|HOLY WATER
|1
|NOR
|MR PIMP LOTION + ORAL BEE
|BARIS
|1
|NOR
|KRISTIAN KRISTENSEN
|DU E HER
|1
|NOR
|STOR + JIREEL
|NIGHTIME
|1
|SVE
|BEBE REXHA + GUCCI MANE + 2 CHAINZ
|THAT'S IT
|1
|USA
|NOTD + DAGNY
|SUMMER OF LOVE
|1
|SVE
|A-listen
|ASTRID S
|SUCH A BOY
|6
|NOR
|CALVIN HARRIS + PHARRELL + KATY PERRY + BIG SEAN
|FEELS
|8
|USA
|DJ KHALED + RIHANNA + BRYSON TILLER
|WILD THOUGHTS
|8
|USA
|DAVID GUETTA + JUSTIN BIEBER
|2U
|10
|FRA
|ARIF
|ALENE
|12
|NOR
|LINDA VIDALA + KING SKURK ONE
|BÆNGSHOT
|12
|NOR
|FRENCH MONTANA + SWAE LEE
|UNFORGETTABLE
|16
|USA
|SIGRID
|PLOT TWIST
|16
|NOR
|B-listen
|DANIEL KVAMMEN & LARS VAULAR
|SOM OM HIMMELEN REVNA
|2
|NOR
|AXWELL & INGROSSO
|MORE THAN YOU KNOW
|2
|SVE
|LAUV
|I LIKE ME BETTER
|2
|USA
|DUA LIPA
|NEW RULES
|2
|UK
|SZA + TRAVIS SCOTT
|LOVE GALORE
|3
|USA
|J BALVIN + WILLY WILLIAM
|MI GENTE
|3
|COL
|LANA DEL REY
|IN MY FEELINGS
|3
|USA
|WSTRN + ALKALINE
|TXTIN'
|3
|UK
|SELENA GOMEZ + GUCCI MANE
|FETISH
|3
|USA
|LIAM PAYNE + QUAVO
|STRIP THAT DOWN
|3
|UK
|LOST FREQUENCIES
|HERE WITH YOU
|6
|USA
|DRAKE
|SIGNS
|6
|CAN
|THE UNIØN + LOVESPEAK
|NO GOOD FOR YOU
|6
|NOR
|ANNA OF THE NORTH
|SOMEONE
|8
|NOR
|NICO & VINZ
|INTRIGUED
|8
|NOR
|ONKLP & DE FJERNE SLEKTNINGENE
|DEN HELLIGE GRAL
|8
|NOR
|SONNY ALVEN + DRAGONETTE
|AWAKE
|9
|NOR
|JONAS BENYOUB
|YOUM WARA YOUM
|9
|NOR
|ARCANE STATOIN
|1MINUTECANBEPOWERFUL
|9
|NOR
|LORDE
|PERFECT PLACES
|9
|UK
|RITA ORA
|YOUR SONG
|10
|UK
|YLVA
|GET WITH ME
|10
|NOR
|CEZINANDO
|VI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET
|10
|NOR
|SUSANNE SUNDFØR
|UNDERCOVER
|12
|NOR
|DAGNY
|WEARING NOTHING
|12
|NOR
|MATOMA + SNOOP DOGG + THE NOTORIOUS B.I.G + FAITH EVANS
|PARTY ON THE WEST COAST
|12
|NOR
|CHARLIE PUTH
|ATTENTION
|12
|USA
|ALAN WALKER + GAVIN JAMES
|TIRED
|12
|NOR
|GALANTIS
|HUNTER
|13
|SVE
|MILEY CYRUS
|MALIBU
|14
|USA
|COUCHERON + ARY
|HIGH BY THE RIVERSIDE
|14
|NOR
|IMAGINE DRAGONS
|THUNDER
|15
|USA
|KYGO FT ELLIE GOULDING
|FIRST TIME
|16
|NOR
|CASHMERE CAT + ARIANA GRANDE
|QUIT
|16
|NOR
|PORTUGAL. THE MAN
|FEEL IT STILL
|17
|USA
|KENDRICK LAMAR
|HUMBLE.
|17
|USA
|CEZINANDO
|HÅPER DU HAR PLASS
|20
|NOR
|C-listen
|COLDPLAY
|MIRACLES
|2
|UK
|NINA NESBITT
|THE MOMENTS I'M MISSING
|2
|SVE/UK
|DIMITRI VEGAS, LIKE MIKE & GUETTA
|COMPLICATED
|2
|BEL
|PRETTYMUCH
|WOULD YOU MIND
|3
|USA
|ROYAL BLOOD
|HOW DID WE GET SO DARK?
|3
|UK
|SLØTFACE
|PITTED
|3
|NOR
|HAILEE STEINFELD
|MOST GIRLS
|3
|USA
|NOTHING BUT THIEVES
|AMSTERDAM
|3
|UK
|SKOTT
|MERMAID
|3
|SVE
|KREAM + CLARA MAE
|DROWNING
|3
|NOR
|MNEK
|PARADISE
|6
|UK
|HANNE MJØEN
|THE CITY
|8
|NOR
|ANDREYUN
|DIFFERENT VIEW
|8
|NOR
|PISH
|CRIME
|8
|NOR
|FRØDER
|DEFINE ME
|8
|NOR
|KAMELEN + JONAS V
|D E DIGG
|8
|NOR
|BC UNIDOS + SHUNGUDZO
|BICYCLE
|8
|SVE
|DEPRESNO
|BREATHING
|8
|NOR
|FICKLE FRIENDS
|GLUE
|8
|UK
|LORENTZ
|SCHNIP SCHNIP
|8
|DAN
|MARTIN SOLVEIG + ALMA
|ALL STARS
|8
|FRA
|PHILIP EMILIO
|VIII
|9
|NOR
|AMANDA DELARA
|NEW GENERATION
|9
|NOR
|LOVELESS
|SEARCHIN
|9
|NOR
|NAUSE + OMVR
|SUMMER HANGOVER
|9
|SVE
|MUGISHO
|I WOULD NEVER
|10
|NOR
|KJARTAN LAURITZEN
|FENOMENET
|10
|NOR
|PEGAH
|1985
|9
|NOR
|TUNGEVAAG & RAABAN + JEFFREY JAMES
|COLD BLOOD
|9
|NOR
|ONDT BLOD
|STORE ORD (RØYK OG SPEIL)
|9
|NOR
|SILJA SOL
|SEMMENEMME
|11
|NOR
|COURAGE MY LOVE
|NEED SOMEONE
|11
|CAN
|LEMAITRE + MATY NOYES
|HIGHER
|11
|NOR
|JNS
|MOTSATT
|11
|NOR
|J HUS
|DID YOU SEE
|12
|UK
|FUTURE DUPER + HANNE MJØEN
|FEELS SO GOOD
|12
|NOR
|EZZARI
|NULL
|12
|NOR
|BLOOD COMMAND
|NERVOUS LAUGHTER
|13
|NOR
|MURA MASA + CHARLI XCX
|1 NIGHT
|13
|UK
|THE XX
|SAY SOMETHING LOVING
|15
|UK
Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.
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