Spilleliste NRK P3 uke 31-32

|Ukas låt: DANIEL KVAMMEN & LARS VAULAR
|SOM OM HIMMELEN REVNA
|NOR
|ADD
|COLDPLAY
|MIRACLES
|1
|UK
|DIMITRI VEGAS, LIKE MIKE & GUETTA
|COMPLICATED
|1
|BEL
|LAUV
|I LIKE ME BETTER
|1
|USA
|DUA LIPA
|NEW RULES
|1
|UK
|AXWELL & INGROSSO
|MORE THAN YOU KNOW
|1
|SVE
|NINA NESBITT
|THESE ARE THE MOMENTS
|1
|SVE/UK
|A-listen
|ASTRID S
|SUCH A BOY
|1(4)
|NOR
|FRENCH MONTANA + SWAE LEE
|UNFORGETTABLE
|1(14)
|USA
|KING SKURK ONE + LINDA VIDALA
|BÆNGSHOT
|1(10)
|NOR
|CALVIN HARRIS + PHARRELL + KATY PERRY + BIG SEAN
|FEELS
|7
|USA
|DJ KHALED + RIHANNA + BRYSON TILLER
|WILD THOUGHTS
|7
|USA
|DAVID GUETTA + JUSTIN BIEBER
|2U
|9
|FRA
|ARIF
|ALENE
|11
|NOR
|KING SKURK ONE + LINDA VIDALA
|BÆNGSHOT
|11
|NOR
|SIGRID
|PLOT TWIST
|15
|NOR
|B-listen
|KYGO FT ELLIE GOULDING
|FIRST TIME
|1(14)
|NOR
|J BALVIN + WILLY WILLIAM
|MI GENTE
|1(1)
|COL
|LANA DEL REY
|IN MY FEELINGS
|1(1)
|USA
|WSTRN + ALKALINE
|TXTIN'
|1(1)
|UK
|LIAM PAYNE + QUAVO
|STRIP THAT DOWN
|1(1)
|UK
|LOST FREQUENCIES
|HERE WITH YOU
|5
|USA
|DRAKE
|SIGNS
|5
|CAN
|THE UNIØN + LOVESPEAK
|NO GOOD FOR YOU
|5
|NOR
|ANNA OF THE NORTH
|SOMEONE
|7
|NOR
|NICO & VINZ
|INTRIGUED
|7
|NOR
|ONKLP & DE FJERNE SLEKTNINGENE
|DEN HELLIGE GRAL
|7
|NOR
|SONNY ALVEN + DRAGONETTE
|AWAKE
|8
|NOR
|JONAS BENYOUB
|YOUM WARA YOUM
|8
|NOR
|ARCANE STATOIN
|1MINUTECANBEPOWERFUL
|8
|NOR
|LORDE
|PERFECT PLACES
|8
|UK
|RITA ORA
|YOUR SONG
|9
|UK
|YLVA
|GET WITH ME
|9
|NOR
|CEZINANDO
|VI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET
|9
|NOR
|SUSANNE SUNDFØR
|UNDERCOVER
|11
|NOR
|DAGNY
|WEARING NOTHING
|11
|NOR
|MATOMA + SNOOP DOGG + THE NOTORIOUS B.I.G + FAITH EVANS
|PARTY ON THE WEST COAST
|11
|NOR
|CAMILA CABELLO
|CRYING IN THE CLUB
|11
|USA
|CHARLIE PUTH
|ATTENTION
|11
|USA
|ALAN WALKER + GAVIN JAMES
|TIRED
|11
|NOR
|CALVIN HARRIS + FUTURE + KHALID
|ROLLIN
|12
|USA
|GALANTIS
|HUNTER
|12
|SVE
|MILEY CYRUS
|MALIBU
|13
|USA
|COUCHERON + ARY
|HIGH BY THE RIVERSIDE
|13
|NOR
|DJ KHALED
|I'M THE ONE
|14
|USA
|IMAGINE DRAGONS
|THUNDER
|14
|USA
|CASHMERE CAT + ARIANA GRANDE
|QUIT
|15
|NOR
|PORTUGAL. THE MAN
|FEEL IT STILL
|16
|USA
|KENDRICK LAMAR
|HUMBLE.
|16
|USA
|CEZINANDO
|HÅPER DU HAR PLASS
|19
|NOR
|HIKEEM
|FY FAEN
|20
|NOR
|C-listen
|SZA + TRAVIS SCOTT
|LOVE GALORE
|1(1)
|USA
|PRETTYMUCH
|WOULD YOU MIND
|1(1)
|USA
|ROYAL BLOOD
|HOW DID WE GET SO DARK?
|1(1)
|UK
|SLØTFACE
|PITTED
|1(1)
|NOR
|HAILEE STEINFELD
|MOST GIRLS
|1(1)
|USA
|NOTHING BUT THIEVES
|AMSTERDAM
|1(1)
|UK
|SKOTT
|MERMAID
|1(1)
|SVE
|KREAM + CLARA MAE
|DROWNING
|1(1)
|NOR
|MNEK
|PARADISE
|5
|UK
|HANNE MJØEN
|THE CITY
|7
|NOR
|ANDREYUN
|DIFFERENT VIEW
|7
|NOR
|PISH
|CRIME
|7
|NOR
|FRØDER
|DEFINE ME
|7
|NOR
|KAMELEN + JONAS V
|D E DIGG
|7
|NOR
|BC UNIDOS + SHUNGUDZO
|BICYCLE
|7
|SVE
|DEPRESNO
|BREATHING
|7
|NOR
|FICKLE FRIENDS
|GLUE
|7
|UK
|LORENTZ
|SCHNIP SCHNIP
|7
|DAN
|MARTIN SOLVEIG + ALMA
|ALL STARS
|7
|FRA
|PHILIP EMILIO
|VIII
|8
|NOR
|CHRIS HOLSTEN
|MEXICO
|8
|NOR
|AMANDA DELARA
|NEW GENERATION
|8
|NOR
|LOVELESS
|SEARCHIN
|8
|NOR
|NAUSE + OMVR
|SUMMER HANGOVER
|8
|SVE
|MUGISHO
|I WOULD NEVER
|9
|NOR
|KJARTAN LAURITZEN
|FENOMENET
|9
|NOR
|LIDO + THEY.
|NOT ENOUGH
|9
|NOR
|PEGAH
|1985
|9
|NOR
|TUNGEVAAG & RAABAN + JEFFREY JAMES
|COLD BLOOD
|9
|NOR
|ONDT BLOD
|STORE ORD (RØYK OG SPEIL)
|9
|NOR
|SILJA SOL
|SEMMENEMME
|11
|NOR
|GABRIELLE
|NYE JOGGESKO
|11
|NOR
|COURAGE MY LOVE
|NEED SOMEONE
|11
|CAN
|LEMAITRE + MATY NOYES
|HIGHER
|11
|NOR
|JNS
|MOTSATT
|11
|NOR
|J HUS
|DID YOU SEE
|12
|UK
|FUTURE DUPER + HANNE MJØEN
|FEELS SO GOOD
|12
|NOR
|EZZARI
|NULL
|12
|NOR
|RAYE
|THE LINE
|12
|UK
|BLOOD COMMAND
|NERVOUS LAUGHTER
|13
|NOR
|MURA MASA + CHARLI XCX
|1 NIGHT
|13
|UK
|THE XX
|SAY SOMETHING LOVING
|15
|UK
Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.
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