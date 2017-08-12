Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 31-32

Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

Ukas låt: DANIEL KVAMMEN & LARS VAULARSOM OM HIMMELEN REVNA NOR      
ADD
COLDPLAYMIRACLES1UK
DIMITRI VEGAS, LIKE MIKE & GUETTACOMPLICATED1BEL
LAUVI LIKE ME BETTER1USA
DUA LIPANEW RULES1UK
AXWELL & INGROSSOMORE THAN YOU KNOW1SVE
NINA NESBITTTHESE ARE THE MOMENTS1SVE/UK
A-listen
ASTRID S SUCH A BOY1(4)NOR
FRENCH MONTANA + SWAE LEEUNFORGETTABLE1(14)USA
KING SKURK ONE + LINDA VIDALABÆNGSHOT1(10)NOR
CALVIN HARRIS + PHARRELL + KATY PERRY + BIG SEAN FEELS7USA
DJ KHALED + RIHANNA + BRYSON TILLERWILD THOUGHTS7USA
DAVID GUETTA + JUSTIN BIEBER2U9FRA
ARIFALENE11NOR
KING SKURK ONE + LINDA VIDALABÆNGSHOT11NOR
SIGRIDPLOT TWIST15NOR
B-listen
KYGO FT ELLIE GOULDINGFIRST TIME1(14)NOR
J BALVIN + WILLY WILLIAMMI GENTE1(1)COL
LANA DEL REYIN MY FEELINGS1(1)USA
WSTRN + ALKALINETXTIN'1(1)UK
LIAM PAYNE + QUAVOSTRIP THAT DOWN1(1)UK
LOST FREQUENCIES HERE WITH YOU5USA
DRAKE SIGNS5CAN
THE UNIØN + LOVESPEAKNO GOOD FOR YOU 5NOR
ANNA OF THE NORTHSOMEONE7NOR
NICO & VINZINTRIGUED7NOR
ONKLP & DE FJERNE SLEKTNINGENE DEN HELLIGE GRAL7NOR
SONNY ALVEN + DRAGONETTE AWAKE8NOR
JONAS BENYOUB YOUM WARA YOUM8NOR
ARCANE STATOIN1MINUTECANBEPOWERFUL8NOR
LORDEPERFECT PLACES8UK
RITA ORAYOUR SONG9UK
YLVAGET WITH ME9NOR
CEZINANDOVI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET9NOR
SUSANNE SUNDFØRUNDERCOVER11NOR
DAGNYWEARING NOTHING11NOR
MATOMA + SNOOP DOGG + THE NOTORIOUS B.I.G + FAITH EVANSPARTY ON THE WEST COAST11NOR
CAMILA CABELLOCRYING IN THE CLUB11USA
CHARLIE PUTHATTENTION11USA
ALAN WALKER + GAVIN JAMESTIRED11NOR
CALVIN HARRIS + FUTURE + KHALIDROLLIN12USA
GALANTISHUNTER12SVE
MILEY CYRUSMALIBU13USA
COUCHERON + ARY HIGH BY THE RIVERSIDE 13NOR
DJ KHALEDI'M THE ONE14USA
IMAGINE DRAGONSTHUNDER14USA
CASHMERE CAT + ARIANA GRANDEQUIT15NOR
PORTUGAL. THE MANFEEL IT STILL16USA
KENDRICK LAMAR HUMBLE.16USA
CEZINANDOHÅPER DU HAR PLASS19NOR
HIKEEMFY FAEN20NOR
C-listen
SZA + TRAVIS SCOTTLOVE GALORE1(1)USA
PRETTYMUCHWOULD YOU MIND1(1)USA
ROYAL BLOODHOW DID WE GET SO DARK?1(1)UK
SLØTFACEPITTED1(1)NOR
HAILEE STEINFELDMOST GIRLS1(1)USA
NOTHING BUT THIEVESAMSTERDAM1(1)UK
SKOTTMERMAID1(1)SVE
KREAM + CLARA MAEDROWNING1(1)NOR
MNEKPARADISE5UK
HANNE MJØENTHE CITY7NOR
ANDREYUNDIFFERENT VIEW7NOR
PISH CRIME7NOR
FRØDERDEFINE ME7NOR
KAMELEN + JONAS V D E DIGG7NOR
BC UNIDOS + SHUNGUDZOBICYCLE7SVE
DEPRESNO BREATHING 7NOR
FICKLE FRIENDSGLUE7UK
LORENTZ SCHNIP SCHNIP7DAN
MARTIN SOLVEIG + ALMAALL STARS7FRA
PHILIP EMILIOVIII8NOR
CHRIS HOLSTENMEXICO8NOR
AMANDA DELARANEW GENERATION8NOR
LOVELESSSEARCHIN8NOR
NAUSE + OMVRSUMMER HANGOVER8SVE
MUGISHOI WOULD NEVER9NOR
KJARTAN LAURITZENFENOMENET9NOR
LIDO + THEY.NOT ENOUGH9NOR
PEGAH19859NOR
TUNGEVAAG & RAABAN + JEFFREY JAMESCOLD BLOOD9NOR
ONDT BLOD STORE ORD (RØYK OG SPEIL)9NOR
SILJA SOL SEMMENEMME11NOR
GABRIELLENYE JOGGESKO11NOR
COURAGE MY LOVENEED SOMEONE11CAN
LEMAITRE + MATY NOYESHIGHER11NOR
JNSMOTSATT11NOR
J HUS DID YOU SEE12UK
FUTURE DUPER + HANNE MJØENFEELS SO GOOD12NOR
EZZARINULL12NOR
RAYE THE LINE12UK
BLOOD COMMAND NERVOUS LAUGHTER13NOR
MURA MASA + CHARLI XCX 1 NIGHT 13UK
THE XXSAY SOMETHING LOVING15UK

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