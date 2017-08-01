Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 30-31

Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

ADD          
KREAM + CLARA MAEDROWNING1NOR
J BALVIN + WILLY WILLIAMMI GENTE1COL
HAILEE STEINFELDMOST GIRLS1USA
SELENA GOMEZ + GUCCI MANEFILTHY1USA
NOTHING BUT THIEVESAMSTERDAM1UK
LANA DEL REYIN MY FEELINGS1USA
SKOTTMERMAID1SVE
SZA + TRAVIS SCOTTLOVE GALORE1USA
WSTRN + ALKALINETXTIN'1UK
LIAM PAYNE + QUAVOSTRIP THAT DOWN1UK
PRETTYMUCHWOULD YOU MIND1USA
ROYAL BLOODHOW DID WE GET SO DARK?1UK
SLØTFACEPITTED1NOR
A-listen
CALVIN HARRIS + PHARRELL + KATY PERRY + BIG SEAN FEELS6USA
DJ KHALED + RIHANNA + BRYSON TILLERWILD THOUGHTS6USA
DAVID GUETTA + JUSTIN BIEBER2U8FRA
ARIFALENE10NOR
KING SKURK ONE + LINDA VIDALABÆNGSHOT10NOR
SIGRIDPLOT TWIST14NOR
KYGO FT ELLIE GOULDINGFIRST TIME14NOR
B-listen
ASTRID S SUCH A BOY4NOR
MNEKPARADISE4UK
LOST FREQUENCIES HERE WITH YOU4USA
DRAKE SIGNS4CAN
THE UNIØN + LOVESPEAKNO GOOD FOR YOU 4NOR
ANNA OF THE NORTHSOMEONE6NOR
NICO & VINZINTRIGUED6NOR
ONKLP & DE FJERNE SLEKTNINGENE DEN HELLIGE GRAL6NOR
BC UNIDOS + SHUNGUDZOBICYCLE6SVE
MACKLEMORE + SKYLAR GREY GLORIOUS 6USA
FICKLE FRIENDSGLUE6UK
SONNY ALVEN + DRAGONETTE AWAKE7NOR
JONAS BENYOUB YOUM WARA YOUM7NOR
ARCANE STATOIN1MINUTECANBEPOWERFUL7NOR
LORDEPERFECT PLACES7UK
TUNGEVAAG & RAABAN + JEFFREY JAMESCOLD BLOOD8NOR
RITA ORAYOUR SONG8UK
YLVAGET WITH ME8NOR
CEZINANDOVI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET8NOR
DAGNYWEARING NOTHING10NOR
MATOMA + SNOOP DOGG + THE NOTORIOUS B.I.G + FAITH EVANSPARTY ON THE WEST COAST10NOR
CAMILA CABELLOCRYING IN THE CLUB10USA
CHARLIE PUTHATTENTION10USA
LEMAITRE + MATY NOYESHIGHER10NOR
ALAN WALKER + GAVIN JAMESTIRED10NOR
CALVIN HARRIS + FUTURE + KHALIDROLLIN11USA
GALANTISHUNTER11SVE
MILEY CYRUSMALIBU12USA
BLOOD COMMAND NERVOUS LAUGHTER12NOR
COUCHERON + ARY HIGH BY THE RIVERSIDE 12NOR
DJ KHALEDI'M THE ONE13USA
IMAGINE DRAGONSTHUNDER13USA
CASHMERE CAT + ARIANA GRANDEQUIT14NOR
FRENCH MONTANA + SWAE LEEUNFORGETTABLE14USA
PORTUGAL. THE MANFEEL IT STILL15USA
KENDRICK LAMAR HUMBLE.15USA
ZAYN + PARTYNEXTDOORSTILL GOT TIME17USA
FUTURE MASK OFF17USA
CEZINANDOHÅPER DU HAR PLASS18NOR
HIKEEMFY FAEN19NOR
C-listen
HANNE MJØENTHE CITY6NOR
ANDREYUNDIFFERENT VIEW6NOR
PISH CRIME6NOR
FRØDERDEFINE ME6NOR
KAMELEN + JONAS V D E DIGG6NOR
DEPRESNO BREATHING 6NOR
BLONDE + ASTRID S JUST FOR ONE NIGHT6NOR
LORENTZ SCHNIP SCHNIP6DAN
MARTIN SOLVEIG + ALMAALL STARS6FRA
PHILIP EMILIOVIII7NOR
BILLIE VAN BITTER7NOR
AMANDA DELARANEW GENERATION7NOR
LOVELESSSEARCHIN7NOR
NAUSE + OMVRSUMMER HANGOVER7SVE
MUGISHOI WOULD NEVER8NOR
KJARTAN LAURITZENFENOMENET8NOR
LIDO + THEY.NOT ENOUGH8NOR
PEGAH19858NOR
ONDT BLOD STORE ORD (RØYK OG SPEIL)8NOR
SILJA SOL SEMMENEMME10NOR
GABRIELLENYE JOGGESKO10NOR
COURAGE MY LOVENEED SOMEONE10CAN
JNSMOTSATT10NOR
J HUS DID YOU SEE11UK
FUTURE DUPER + HANNE MJØENFEELS SO GOOD11NOR
RAYE THE LINE11UK
WONDER THE BOY + MANOTHAT'S JUST THE TRUTH12NOR
LYSE NETTERPRØVA IGJEN12NOR
MURA MASA + CHARLI XCX 1 NIGHT 12UK
THE XXSAY SOMETHING LOVING14UK
LÜTBOYTOY15NOR
GILLILA VARRIA (EL BARRIO)15DAN
HAJKBEST FRIEND26NOR

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