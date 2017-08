Spilleliste NRK P3 uke 30-31

KREAM + CLARA MAE DROWNING 1 NOR

J BALVIN + WILLY WILLIAM MI GENTE 1 COL

HAILEE STEINFELD MOST GIRLS 1 USA

SELENA GOMEZ + GUCCI MANE FILTHY 1 USA

NOTHING BUT THIEVES AMSTERDAM 1 UK

LANA DEL REY IN MY FEELINGS 1 USA

SKOTT MERMAID 1 SVE

SZA + TRAVIS SCOTT LOVE GALORE 1 USA

WSTRN + ALKALINE TXTIN' 1 UK

LIAM PAYNE + QUAVO STRIP THAT DOWN 1 UK

PRETTYMUCH WOULD YOU MIND 1 USA

ROYAL BLOOD HOW DID WE GET SO DARK? 1 UK

SLØTFACE PITTED 1 NOR

A-listen

CALVIN HARRIS + PHARRELL + KATY PERRY + BIG SEAN FEELS 6 USA

DJ KHALED + RIHANNA + BRYSON TILLER WILD THOUGHTS 6 USA

DAVID GUETTA + JUSTIN BIEBER 2U 8 FRA

ARIF ALENE 10 NOR

KING SKURK ONE + LINDA VIDALA BÆNGSHOT 10 NOR

SIGRID PLOT TWIST 14 NOR

KYGO FT ELLIE GOULDING FIRST TIME 14 NOR

B-listen

ASTRID S SUCH A BOY 4 NOR

MNEK PARADISE 4 UK

LOST FREQUENCIES HERE WITH YOU 4 USA

DRAKE SIGNS 4 CAN

THE UNIØN + LOVESPEAK NO GOOD FOR YOU 4 NOR

ANNA OF THE NORTH SOMEONE 6 NOR

NICO & VINZ INTRIGUED 6 NOR

ONKLP & DE FJERNE SLEKTNINGENE DEN HELLIGE GRAL 6 NOR

BC UNIDOS + SHUNGUDZO BICYCLE 6 SVE

MACKLEMORE + SKYLAR GREY GLORIOUS 6 USA

FICKLE FRIENDS GLUE 6 UK

SONNY ALVEN + DRAGONETTE AWAKE 7 NOR

JONAS BENYOUB YOUM WARA YOUM 7 NOR

ARCANE STATOIN 1MINUTECANBEPOWERFUL 7 NOR

LORDE PERFECT PLACES 7 UK

TUNGEVAAG & RAABAN + JEFFREY JAMES COLD BLOOD 8 NOR

RITA ORA YOUR SONG 8 UK

YLVA GET WITH ME 8 NOR

CEZINANDO VI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET 8 NOR

DAGNY WEARING NOTHING 10 NOR

MATOMA + SNOOP DOGG + THE NOTORIOUS B.I.G + FAITH EVANS PARTY ON THE WEST COAST 10 NOR

CAMILA CABELLO CRYING IN THE CLUB 10 USA

CHARLIE PUTH ATTENTION 10 USA

LEMAITRE + MATY NOYES HIGHER 10 NOR

ALAN WALKER + GAVIN JAMES TIRED 10 NOR

CALVIN HARRIS + FUTURE + KHALID ROLLIN 11 USA

GALANTIS HUNTER 11 SVE

MILEY CYRUS MALIBU 12 USA

BLOOD COMMAND NERVOUS LAUGHTER 12 NOR

COUCHERON + ARY HIGH BY THE RIVERSIDE 12 NOR

DJ KHALED I'M THE ONE 13 USA

IMAGINE DRAGONS THUNDER 13 USA

CASHMERE CAT + ARIANA GRANDE QUIT 14 NOR

FRENCH MONTANA + SWAE LEE UNFORGETTABLE 14 USA

PORTUGAL. THE MAN FEEL IT STILL 15 USA

KENDRICK LAMAR HUMBLE. 15 USA

ZAYN + PARTYNEXTDOOR STILL GOT TIME 17 USA

FUTURE MASK OFF 17 USA

CEZINANDO HÅPER DU HAR PLASS 18 NOR

HIKEEM FY FAEN 19 NOR

C-listen

HANNE MJØEN THE CITY 6 NOR

ANDREYUN DIFFERENT VIEW 6 NOR

PISH CRIME 6 NOR

FRØDER DEFINE ME 6 NOR

KAMELEN + JONAS V D E DIGG 6 NOR

DEPRESNO BREATHING 6 NOR

BLONDE + ASTRID S JUST FOR ONE NIGHT 6 NOR

LORENTZ SCHNIP SCHNIP 6 DAN

MARTIN SOLVEIG + ALMA ALL STARS 6 FRA

PHILIP EMILIO VIII 7 NOR

BILLIE VAN BITTER 7 NOR

AMANDA DELARA NEW GENERATION 7 NOR

LOVELESS SEARCHIN 7 NOR

NAUSE + OMVR SUMMER HANGOVER 7 SVE

MUGISHO I WOULD NEVER 8 NOR

KJARTAN LAURITZEN FENOMENET 8 NOR

LIDO + THEY. NOT ENOUGH 8 NOR

PEGAH 1985 8 NOR

ONDT BLOD STORE ORD (RØYK OG SPEIL) 8 NOR

SILJA SOL SEMMENEMME 10 NOR

GABRIELLE NYE JOGGESKO 10 NOR

COURAGE MY LOVE NEED SOMEONE 10 CAN

JNS MOTSATT 10 NOR

J HUS DID YOU SEE 11 UK

FUTURE DUPER + HANNE MJØEN FEELS SO GOOD 11 NOR

RAYE THE LINE 11 UK

WONDER THE BOY + MANO THAT'S JUST THE TRUTH 12 NOR

LYSE NETTER PRØVA IGJEN 12 NOR

MURA MASA + CHARLI XCX 1 NIGHT 12 UK

THE XX SAY SOMETHING LOVING 14 UK

LÜT BOYTOY 15 NOR

GILLI LA VARRIA (EL BARRIO) 15 DAN