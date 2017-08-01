Spilleliste NRK P3 uke 30-31

|ADD
|KREAM + CLARA MAE
|DROWNING
|1
|NOR
|J BALVIN + WILLY WILLIAM
|MI GENTE
|1
|COL
|HAILEE STEINFELD
|MOST GIRLS
|1
|USA
|SELENA GOMEZ + GUCCI MANE
|FILTHY
|1
|USA
|NOTHING BUT THIEVES
|AMSTERDAM
|1
|UK
|LANA DEL REY
|IN MY FEELINGS
|1
|USA
|SKOTT
|MERMAID
|1
|SVE
|SZA + TRAVIS SCOTT
|LOVE GALORE
|1
|USA
|WSTRN + ALKALINE
|TXTIN'
|1
|UK
|LIAM PAYNE + QUAVO
|STRIP THAT DOWN
|1
|UK
|PRETTYMUCH
|WOULD YOU MIND
|1
|USA
|ROYAL BLOOD
|HOW DID WE GET SO DARK?
|1
|UK
|SLØTFACE
|PITTED
|1
|NOR
|A-listen
|CALVIN HARRIS + PHARRELL + KATY PERRY + BIG SEAN
|FEELS
|6
|USA
|DJ KHALED + RIHANNA + BRYSON TILLER
|WILD THOUGHTS
|6
|USA
|DAVID GUETTA + JUSTIN BIEBER
|2U
|8
|FRA
|ARIF
|ALENE
|10
|NOR
|KING SKURK ONE + LINDA VIDALA
|BÆNGSHOT
|10
|NOR
|SIGRID
|PLOT TWIST
|14
|NOR
|KYGO FT ELLIE GOULDING
|FIRST TIME
|14
|NOR
|B-listen
|ASTRID S
|SUCH A BOY
|4
|NOR
|MNEK
|PARADISE
|4
|UK
|LOST FREQUENCIES
|HERE WITH YOU
|4
|USA
|DRAKE
|SIGNS
|4
|CAN
|THE UNIØN + LOVESPEAK
|NO GOOD FOR YOU
|4
|NOR
|ANNA OF THE NORTH
|SOMEONE
|6
|NOR
|NICO & VINZ
|INTRIGUED
|6
|NOR
|ONKLP & DE FJERNE SLEKTNINGENE
|DEN HELLIGE GRAL
|6
|NOR
|BC UNIDOS + SHUNGUDZO
|BICYCLE
|6
|SVE
|MACKLEMORE + SKYLAR GREY
|GLORIOUS
|6
|USA
|FICKLE FRIENDS
|GLUE
|6
|UK
|SONNY ALVEN + DRAGONETTE
|AWAKE
|7
|NOR
|JONAS BENYOUB
|YOUM WARA YOUM
|7
|NOR
|ARCANE STATOIN
|1MINUTECANBEPOWERFUL
|7
|NOR
|LORDE
|PERFECT PLACES
|7
|UK
|TUNGEVAAG & RAABAN + JEFFREY JAMES
|COLD BLOOD
|8
|NOR
|RITA ORA
|YOUR SONG
|8
|UK
|YLVA
|GET WITH ME
|8
|NOR
|CEZINANDO
|VI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET
|8
|NOR
|DAGNY
|WEARING NOTHING
|10
|NOR
|MATOMA + SNOOP DOGG + THE NOTORIOUS B.I.G + FAITH EVANS
|PARTY ON THE WEST COAST
|10
|NOR
|CAMILA CABELLO
|CRYING IN THE CLUB
|10
|USA
|CHARLIE PUTH
|ATTENTION
|10
|USA
|LEMAITRE + MATY NOYES
|HIGHER
|10
|NOR
|ALAN WALKER + GAVIN JAMES
|TIRED
|10
|NOR
|CALVIN HARRIS + FUTURE + KHALID
|ROLLIN
|11
|USA
|GALANTIS
|HUNTER
|11
|SVE
|MILEY CYRUS
|MALIBU
|12
|USA
|BLOOD COMMAND
|NERVOUS LAUGHTER
|12
|NOR
|COUCHERON + ARY
|HIGH BY THE RIVERSIDE
|12
|NOR
|DJ KHALED
|I'M THE ONE
|13
|USA
|IMAGINE DRAGONS
|THUNDER
|13
|USA
|CASHMERE CAT + ARIANA GRANDE
|QUIT
|14
|NOR
|FRENCH MONTANA + SWAE LEE
|UNFORGETTABLE
|14
|USA
|PORTUGAL. THE MAN
|FEEL IT STILL
|15
|USA
|KENDRICK LAMAR
|HUMBLE.
|15
|USA
|ZAYN + PARTYNEXTDOOR
|STILL GOT TIME
|17
|USA
|FUTURE
|MASK OFF
|17
|USA
|CEZINANDO
|HÅPER DU HAR PLASS
|18
|NOR
|HIKEEM
|FY FAEN
|19
|NOR
|C-listen
|HANNE MJØEN
|THE CITY
|6
|NOR
|ANDREYUN
|DIFFERENT VIEW
|6
|NOR
|PISH
|CRIME
|6
|NOR
|FRØDER
|DEFINE ME
|6
|NOR
|KAMELEN + JONAS V
|D E DIGG
|6
|NOR
|DEPRESNO
|BREATHING
|6
|NOR
|BLONDE + ASTRID S
|JUST FOR ONE NIGHT
|6
|NOR
|LORENTZ
|SCHNIP SCHNIP
|6
|DAN
|MARTIN SOLVEIG + ALMA
|ALL STARS
|6
|FRA
|PHILIP EMILIO
|VIII
|7
|NOR
|BILLIE VAN
|BITTER
|7
|NOR
|AMANDA DELARA
|NEW GENERATION
|7
|NOR
|LOVELESS
|SEARCHIN
|7
|NOR
|NAUSE + OMVR
|SUMMER HANGOVER
|7
|SVE
|MUGISHO
|I WOULD NEVER
|8
|NOR
|KJARTAN LAURITZEN
|FENOMENET
|8
|NOR
|LIDO + THEY.
|NOT ENOUGH
|8
|NOR
|PEGAH
|1985
|8
|NOR
|ONDT BLOD
|STORE ORD (RØYK OG SPEIL)
|8
|NOR
|SILJA SOL
|SEMMENEMME
|10
|NOR
|GABRIELLE
|NYE JOGGESKO
|10
|NOR
|COURAGE MY LOVE
|NEED SOMEONE
|10
|CAN
|JNS
|MOTSATT
|10
|NOR
|J HUS
|DID YOU SEE
|11
|UK
|FUTURE DUPER + HANNE MJØEN
|FEELS SO GOOD
|11
|NOR
|RAYE
|THE LINE
|11
|UK
|WONDER THE BOY + MANO
|THAT'S JUST THE TRUTH
|12
|NOR
|LYSE NETTER
|PRØVA IGJEN
|12
|NOR
|MURA MASA + CHARLI XCX
|1 NIGHT
|12
|UK
|THE XX
|SAY SOMETHING LOVING
|14
|UK
|LÜT
|BOYTOY
|15
|NOR
|GILLI
|LA VARRIA (EL BARRIO)
|15
|DAN
|HAJK
|BEST FRIEND
|26
|NOR
Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.
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