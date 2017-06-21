Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 25-26

Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

Ukas låt: DJ KHALED + RIHANNA + BRYSON TILLERWILD THOUGHTS        
ADD
ANDREYUNDIFFERENT VIEWNOR
HANNE MJØENTHE CITYNOR
NICO & VINZINTRIGUEDNOR
PISH CRIMENOR
ONKLP & DE FJERNE SLEKTNINGENE DEN HELLIGE GRALNOR
FRØDERDEFINE MENOR
KAMELEN + JONAS V D E DIGGNOR
DEPRESNO BREATHING NOR
BLONDE + ASTRID S JUST FOR ONE NIGHTNOR
CALVIN HARRIS + PHARRELL + KATY PERRY + BIG SEAN FEELSUSA
LORENTZ SCHNIP SCHNIPDAN
BC UNIDOS + SHUNGUDZOBICYCLESVE
MACKLEMORE + SKYLAR GREY GLORIOUS USA
FICKLE FRIENDSGLUEUK
MARTIN SOLVEIG + ALMAALL STARSFRA
A-listen
DAVID GUETTA + JUSTIN BIEBER2U1FRA
DAGNYWEARING NOTHING3NOR
ARIFALENE3NOR
MILEY CYRUSMALIBU4USA
DJ KHALEDI'M THE ONE5USA
SIGRIDPLOT TWIST6NOR
KYGO FT ELLIE GOULDINGFIRST TIME6NOR
HIKEEMFY FAEN10NOR
B-listen
SONNY ALVEN + DRAGONETTE AWAKE2NOR
JONAS BENYOUB YOUM WARA YOUM2NOR
ARCANE STATOIN1MINUTECANBEPOWERFUL2NOR
JAX JONES + DEMI LEVATOINSTRUCTION2UK
LORDEPERFECT PLACES2UK
TUNGEVAAG & RAABAN + JEFFREY JAMESCOLD BLOOD3NOR
SUSANNE SUNDFØRUNDERCOVER3NOR
RITA ORAYOUR SONG3UK
YLVAGET WITH ME3NOR
NEIKED + MIMICALL ME3SVE
LIDO + THEY.NOT ENOUGH3NOR
SEEB + GREG HOLDENBOYS IN THE STREET3NOR
CEZINANDOVI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET3NOR
MARLONMIN DUST4NOR
MATOMA + SNOOP DOGG + THE NOTORIOUS B.I.G + FAITH EVANSPARTY ON THE WEST COAST5NOR
CAMILA CABELLOCRYING IN THE CLUB5USA
CHARLIE PUTHATTENTION5USA
KING SKURK ONE + LINDA VIDALABÆNGSHOT5NOR
LEMAITRE + MATY NOYESHIGHER5NOR
ALAN WALKER + GAVIN JAMESTIRED5NOR
GALANTISHUNTER6SVE
CALVIN HARRIS + FUTURE + KHALIDROLLIN6USA
BLOOD COMMAND NERVOUS LAUGHTER7NOR
COUCHERON + ARY HIGH BY THE RIVERSIDE 7NOR
IMAGINE DRAGONSTHUNDER8USA
CASHMERE CAT + ARIANA GRANDEQUIT9NOR
KATY PERRY + MIGOSBON APPÉTIT9USA
FRENCH MONTANA + SWAE LEEUNFORGETTABLE9USA
PORTUGAL. THE MANFEEL IT STILL10USA
KENDRICK LAMAR HUMBLE.10USA
ZAYN + PARTYNEXTDOORSTILL GOT TIME12USA
FUTURE MASK OFF12USA
DRAKEPASSIONFRUIT13CAN
CEZINANDOHÅPER DU HAR PLASS13NOR
CLEAN BANDIT + ZARA LARSSONSYMPHONY13UK
KID ASTRAYFALL TO MY KNEES14NOR
BRUNO MARSTHAT'S WHAT I LIKE14USA
ASTRID S BREATHE15NOR
BURAK YETERTUESDAY16TYR
THE CHAINSMOKERSSOMETHING JUST LIKE THIS16USA
C-listen
PHILIP EMILIOVIII2NOR
BILLIE VAN BITTER2NOR
CHRIS HOLSTENMEXICO2NOR
AMANDA DELARANEW GENERATION2NOR
LOVELESSSEARCHIN2NOR
NAUSE + OMVRSUMMER HANGOVER2SVE
ROYAL BLOODI ONLY LIE WHEN I LOVE YOU2UK
MUGISHOI WOULD NEVER3NOR
KJARTAN LAURITZENFENOMENET3NOR
PEGAH19853NOR
JULIE BERGANIF YOU LOVE ME3NOR
FOO FIGTHERSRUN3USA
MAJOR LAZER + TRAVIS SCOTT + CAMILA CABELLO + QUAVOKNOW NO BETTER3USA
DJ KHALED + DRAKETO THE MAX3USA
ONDT BLOD STORE ORD (RØYK OG SPEIL)3NOR
GABRIELLENYE JOGGESKO5NOR
KAJANDERE DU SOM DU VA?5NOR
SILJA SOL SEMMENEMME3NOR
MIKHAEL PASKALEVSHOTGUN5NOR
SELENA GOMEZBAD LIAR5USA
COURAGE MY LOVENEED SOMEONE5CAN
KATY PERRY + NICKI MINAJ SWISH SWISH5USA
J HUS DID YOU SEE6UK
OFENBACHBE MINE6FRA
EZZARINULL6NOR
LUKE FAASWHY BOTHER6NOR
JNSMOTSATT5NOR
ASTRID S PARTY'S OVER5NOR
FUTURE DUPER + HANNE MJØENFEELS SO GOOD6NOR
RAYE THE LINE6UK
WONDER THE BOY + MANOTHAT'S JUST THE TRUTH6NOR
LYSE NETTERPRØVA IGJEN6NOR
MURA MASA + CHARLI XCX 1 NIGHT 6UK
LIL UZI VERT XO TOUR LIF36USA
PARAMOREHARD TIMES8USA
THE XXSAY SOMETHING LOVING8UK
LÜTBOYTOY9NOR
NOAH CYRUSSTAY TOGETHER9USA
GILLILA VARRIA (EL BARRIO)9DAN
ANNE-MARIE CIAS ADIOS (JILLIONAIRE REMIX)9UK
PASHA + SOUL GEMPRETTYBOI BOUNCE13NOR
KHALIDYOUNG DUMB & BROKE15USA
HAJKBEST FRIEND21NOR
MOOSE BLOODKNUCKLES24UK
THE MIDNIGHT LOST & FOUND26USA
SIGMA + BIRDYFIND ME29USA
BIFFY CLYRORE-ARRANGE36UK

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