Spilleliste NRK P3 uke 25-26

|Ukas låt: DJ KHALED + RIHANNA + BRYSON TILLER
|WILD THOUGHTS
|ADD
|ANDREYUN
|DIFFERENT VIEW
|NOR
|HANNE MJØEN
|THE CITY
|NOR
|NICO & VINZ
|INTRIGUED
|NOR
|PISH
|CRIME
|NOR
|ONKLP & DE FJERNE SLEKTNINGENE
|DEN HELLIGE GRAL
|NOR
|FRØDER
|DEFINE ME
|NOR
|KAMELEN + JONAS V
|D E DIGG
|NOR
|DEPRESNO
|BREATHING
|NOR
|BLONDE + ASTRID S
|JUST FOR ONE NIGHT
|NOR
|CALVIN HARRIS + PHARRELL + KATY PERRY + BIG SEAN
|FEELS
|USA
|LORENTZ
|SCHNIP SCHNIP
|DAN
|BC UNIDOS + SHUNGUDZO
|BICYCLE
|SVE
|MACKLEMORE + SKYLAR GREY
|GLORIOUS
|USA
|FICKLE FRIENDS
|GLUE
|UK
|MARTIN SOLVEIG + ALMA
|ALL STARS
|FRA
|A-listen
|DAVID GUETTA + JUSTIN BIEBER
|2U
|1
|FRA
|DAGNY
|WEARING NOTHING
|3
|NOR
|ARIF
|ALENE
|3
|NOR
|MILEY CYRUS
|MALIBU
|4
|USA
|DJ KHALED
|I'M THE ONE
|5
|USA
|SIGRID
|PLOT TWIST
|6
|NOR
|KYGO FT ELLIE GOULDING
|FIRST TIME
|6
|NOR
|HIKEEM
|FY FAEN
|10
|NOR
|B-listen
|SONNY ALVEN + DRAGONETTE
|AWAKE
|2
|NOR
|JONAS BENYOUB
|YOUM WARA YOUM
|2
|NOR
|ARCANE STATOIN
|1MINUTECANBEPOWERFUL
|2
|NOR
|JAX JONES + DEMI LEVATO
|INSTRUCTION
|2
|UK
|LORDE
|PERFECT PLACES
|2
|UK
|TUNGEVAAG & RAABAN + JEFFREY JAMES
|COLD BLOOD
|3
|NOR
|SUSANNE SUNDFØR
|UNDERCOVER
|3
|NOR
|RITA ORA
|YOUR SONG
|3
|UK
|YLVA
|GET WITH ME
|3
|NOR
|NEIKED + MIMI
|CALL ME
|3
|SVE
|LIDO + THEY.
|NOT ENOUGH
|3
|NOR
|SEEB + GREG HOLDEN
|BOYS IN THE STREET
|3
|NOR
|CEZINANDO
|VI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET
|3
|NOR
|MARLON
|MIN DUST
|4
|NOR
|MATOMA + SNOOP DOGG + THE NOTORIOUS B.I.G + FAITH EVANS
|PARTY ON THE WEST COAST
|5
|NOR
|CAMILA CABELLO
|CRYING IN THE CLUB
|5
|USA
|CHARLIE PUTH
|ATTENTION
|5
|USA
|KING SKURK ONE + LINDA VIDALA
|BÆNGSHOT
|5
|NOR
|LEMAITRE + MATY NOYES
|HIGHER
|5
|NOR
|ALAN WALKER + GAVIN JAMES
|TIRED
|5
|NOR
|GALANTIS
|HUNTER
|6
|SVE
|CALVIN HARRIS + FUTURE + KHALID
|ROLLIN
|6
|USA
|BLOOD COMMAND
|NERVOUS LAUGHTER
|7
|NOR
|COUCHERON + ARY
|HIGH BY THE RIVERSIDE
|7
|NOR
|IMAGINE DRAGONS
|THUNDER
|8
|USA
|CASHMERE CAT + ARIANA GRANDE
|QUIT
|9
|NOR
|KATY PERRY + MIGOS
|BON APPÉTIT
|9
|USA
|FRENCH MONTANA + SWAE LEE
|UNFORGETTABLE
|9
|USA
|PORTUGAL. THE MAN
|FEEL IT STILL
|10
|USA
|KENDRICK LAMAR
|HUMBLE.
|10
|USA
|ZAYN + PARTYNEXTDOOR
|STILL GOT TIME
|12
|USA
|FUTURE
|MASK OFF
|12
|USA
|DRAKE
|PASSIONFRUIT
|13
|CAN
|CEZINANDO
|HÅPER DU HAR PLASS
|13
|NOR
|CLEAN BANDIT + ZARA LARSSON
|SYMPHONY
|13
|UK
|KID ASTRAY
|FALL TO MY KNEES
|14
|NOR
|BRUNO MARS
|THAT'S WHAT I LIKE
|14
|USA
|ASTRID S
|BREATHE
|15
|NOR
|BURAK YETER
|TUESDAY
|16
|TYR
|THE CHAINSMOKERS
|SOMETHING JUST LIKE THIS
|16
|USA
|C-listen
|PHILIP EMILIO
|VIII
|2
|NOR
|BILLIE VAN
|BITTER
|2
|NOR
|CHRIS HOLSTEN
|MEXICO
|2
|NOR
|AMANDA DELARA
|NEW GENERATION
|2
|NOR
|LOVELESS
|SEARCHIN
|2
|NOR
|NAUSE + OMVR
|SUMMER HANGOVER
|2
|SVE
|ROYAL BLOOD
|I ONLY LIE WHEN I LOVE YOU
|2
|UK
|MUGISHO
|I WOULD NEVER
|3
|NOR
|KJARTAN LAURITZEN
|FENOMENET
|3
|NOR
|PEGAH
|1985
|3
|NOR
|JULIE BERGAN
|IF YOU LOVE ME
|3
|NOR
|FOO FIGTHERS
|RUN
|3
|USA
|MAJOR LAZER + TRAVIS SCOTT + CAMILA CABELLO + QUAVO
|KNOW NO BETTER
|3
|USA
|DJ KHALED + DRAKE
|TO THE MAX
|3
|USA
|ONDT BLOD
|STORE ORD (RØYK OG SPEIL)
|3
|NOR
|GABRIELLE
|NYE JOGGESKO
|5
|NOR
|KAJANDER
|E DU SOM DU VA?
|5
|NOR
|SILJA SOL
|SEMMENEMME
|3
|NOR
|MIKHAEL PASKALEV
|SHOTGUN
|5
|NOR
|SELENA GOMEZ
|BAD LIAR
|5
|USA
|COURAGE MY LOVE
|NEED SOMEONE
|5
|CAN
|KATY PERRY + NICKI MINAJ
|SWISH SWISH
|5
|USA
|J HUS
|DID YOU SEE
|6
|UK
|OFENBACH
|BE MINE
|6
|FRA
|EZZARI
|NULL
|6
|NOR
|LUKE FAAS
|WHY BOTHER
|6
|NOR
|JNS
|MOTSATT
|5
|NOR
|ASTRID S
|PARTY'S OVER
|5
|NOR
|FUTURE DUPER + HANNE MJØEN
|FEELS SO GOOD
|6
|NOR
|RAYE
|THE LINE
|6
|UK
|WONDER THE BOY + MANO
|THAT'S JUST THE TRUTH
|6
|NOR
|LYSE NETTER
|PRØVA IGJEN
|6
|NOR
|MURA MASA + CHARLI XCX
|1 NIGHT
|6
|UK
|LIL UZI VERT
|XO TOUR LIF3
|6
|USA
|PARAMORE
|HARD TIMES
|8
|USA
|THE XX
|SAY SOMETHING LOVING
|8
|UK
|LÜT
|BOYTOY
|9
|NOR
|NOAH CYRUS
|STAY TOGETHER
|9
|USA
|GILLI
|LA VARRIA (EL BARRIO)
|9
|DAN
|ANNE-MARIE
|CIAS ADIOS (JILLIONAIRE REMIX)
|9
|UK
|PASHA + SOUL GEM
|PRETTYBOI BOUNCE
|13
|NOR
|KHALID
|YOUNG DUMB & BROKE
|15
|USA
|HAJK
|BEST FRIEND
|21
|NOR
|MOOSE BLOOD
|KNUCKLES
|24
|UK
|THE MIDNIGHT
|LOST & FOUND
|26
|USA
|SIGMA + BIRDY
|FIND ME
|29
|USA
|BIFFY CLYRO
|RE-ARRANGE
|36
|UK
Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.
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