Spilleliste NRK P3 uke 24-25

|Ukas låt: SONNY ALVEN + DRAGONETTE
|AWAKE
|ADD
|JONAS BENYOUB
|YOUM WARA YOUM
|1
|NOR
|PHILIP EMILIO
|VIII
|1
|NOR
|BILLIE VAN
|BITTER
|1
|NOR
|CHRIS HOLSTEN
|MEXICO
|1
|NOR
|AMANDA DELARA
|NEW GENERATION
|1
|NOR
|LOVELESS
|DIFFERENT VIEW
|1
|NOR
|ARCANE STATOIN
|1MINUTECANBEPOWERFUL
|1
|NOR
|NAUSE + OMVR
|SUMMER HANGOVER
|1
|SVE
|JAX JONES + DEMI LEVATO
|INSTRUCTION
|1
|UK
|LORDE
|PERFECT PLACES
|1
|UK
|ROYAL BLOOD
|I ONLY LIE WHEN I LOVE YOU
|1
|UK
|A-listen
|DAVID GUETTA + JUSTIN BIEBER
|2U
|1
|FRA
|DAGNY
|WEARING NOTHING
|3
|NOR
|ARIF
|ALENE
|3
|NOR
|MILEY CYRUS
|MALIBU
|4
|USA
|DJ KHALED
|I'M THE ONE
|5
|USA
|SIGRID
|PLOT TWIST
|6
|NOR
|KYGO FT ELLIE GOULDING
|FIRST TIME
|6
|NOR
|HIKEEM
|FY FAEN
|10
|NOR
|DRAKE
|PASSIONFRUIT
|11
|CAN
|B-listen
|TUNGEVAAG & RAABAN
|COLD BLOOD
|1
|NOR
|SUSANNE SUNDFØR
|UNDERCOVER
|1
|NOR
|RITA ORA
|YOUR SONG
|1
|UK
|YLVA
|GET WITH ME
|1
|NOR
|NEIKED
|CALL ME
|1
|SVE
|LIDO + THEY
|NOT ENOUGH
|1
|NOR
|SEEB
|BOYS IN THE STREET
|1
|NOR
|MARLON
|MIN DUST
|2
|NOR
|CEZINANDO
|VI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET
|2
|NOR
|MATOMA + SNOOP DOGG + THE NOTORIOUS B.I.G + FAITH EVANS
|PARTY ON THE WEST COAST
|3
|NOR
|CAMILA CABELLO
|CRYING IN THE CLUB
|3
|USA
|CHARLIE PUTH
|ATTENTION
|3
|USA
|KING SKURK ONE + LINDA VIDALA
|BÆNGSHOT
|3
|NOR
|GALANTIS
|HUNTER
|3
|SVE
|CALVIN HARRIS + FUTURE + KHALID
|ROLLIN
|3
|USA
|ASTRID S
|PARTY'S OVER
|3
|NOR
|LEMAITRE
|HIGHER
|3
|NOR
|ALAN WALKER + GAVIN JAMES
|TIRED
|3
|NOR
|BLOOD COMMAND
|NERVOUS LAUGHTER
|4
|NOR
|COUCHERON + ARY
|HIGH BY THE RIVERSIDE
|4
|NOR
|PORTUGAL. THE MAN
|FEEL IT STILL
|4
|USA
|HAIM
|WANT YOU BACK
|5
|USA
|CASHMERE CAT + ARIANA GRANDE
|QUIT
|6
|NOR
|IMAGINE DRAGONS
|THUNDER
|6
|USA
|KATY PERRY + MIGOS
|BON APPETIT
|6
|USA
|KENDRICK LAMAR
|HUMBLE
|7
|USA
|FRENCH MONTANA + SWAE LEE
|UNFORGETTABLE
|7
|USA
|ZAYN + PARTYNEXTDOOR
|STILL GOT TIME
|10
|USA
|FUTURE
|MASK OFF
|10
|USA
|CEZINANDO
|HÅPER DU HAR PLASS
|11
|NOR
|CLEAN BANDIT + ZARA LARSSON
|SYMPHONY
|11
|UK
|KID ASTRAY
|FALL TO MY KNEES
|12
|NOR
|BRUNO MARS
|THAT'S WHAT I LIKE
|12
|USA
|ASTRID S
|BREATHE
|13
|NOR
|BURAK YETER
|TUESDAY
|14
|TYR
|CALVIN HARRIS + FRANK OCEAN + MIGOS
|SLIDE
|14
|USA
|THE CHAINSMOKERS
|SOMETHING JUST LIKE THIS
|14
|USA
|C-listen
|MUGISHO
|I WOULD NEVER
|1
|NOR
|KJARTAN LAURITZEN
|FENOMENET
|1
|NOR
|PEGAH
|1985
|1
|NOR
|JULIE BERGAN
|IF YOU LOVE ME
|1
|NOR
|FOO FIGTHERS
|RUN
|1
|USA
|MAJOR LAZER + TRAVIS SCOTT + CAMILA CABELLO + QUAVO
|KNOW NO BETTER
|1
|USA
|DJ KHALED + DRAKE
|TO THE MAX
|1
|USA
|ONDT BLOD
|STORE ORD
|1
|NOR
|GABRIELLE
|NYE JOGGESKO
|3
|NOR
|KAJANDER
|E DU SOM DU VA?
|3
|NOR
|SILJA SOL
|SEMMENEMME
|3
|NOR
|MIKHAEL PASKALEV
|SHOTGUN
|3
|NOR
|SELENA GOMEZ
|BAD LIAR
|3
|USA
|COURAGE MY LOVE
|NEED SOMEONE
|3
|CAN
|KATY PERRY + NICKI MINAJ
|SWISH SWISH
|3
|USA
|J HUS
|DID YOU SEE
|3
|UK
|OFENBACH
|BE MINE
|3
|FRA
|EZZARI
|NULL
|3
|NOR
|LUKE FAAS
|WHY BOTHER
|3
|NOR
|RAYE
|THE LINE
|3
|UK
|FUTURE DUPER + HANNE MJØEN
|FEELS SO GOOD
|3
|NOR
|JNS
|MOTSATT
|3
|NOR
|HAIM
|WANT YOU BACK
|4
|USA
|WONDER THE BOY + MANO
|THAT'S JUST THE TRUTH
|4
|NOR
|JIM
|UNDER ATTACK
|4
|NOR
|LYSE NETTER
|PRØVA IGJEN
|4
|NOR
|MURA MASA + CHARLI XCX
|1 NIGHT
|4
|UK
|LIL UZI VERT
|XO TOUR LIF3
|4
|USA
|TOVE STYRKE
|SAY MY NAME
|5
|SVE
|KIIARA FT FELIX SNOW
|WHIPPIN'
|5
|USA
|PARAMORE
|HARD TIMES
|6
|USA
|THE XX
|SAY SOMETHING LOVING
|6
|UK
|LÜT
|BOYTOY
|7
|NOR
|WHALES & THIS LAKE
|THE FLY
|7
|NOR
|NOAH CYRUS
|STAY TOGETHER
|7
|USA
|GILLI
|LA VARRIA (EL BARRIO)
|7
|DAN
|ANNE-MARIE
|CIAS ADIOS (JILLIONAIRE REMIX)
|7
|UK
|BANKS
|CROWDED PLACES
|7
|USA
|HANNE MJØEN
|U
|10
|NOR
|TINASHE
|FLAME
|11
|USA
|LONDON GRAMMAR
|BIG PICTURE
|11
|UK
|PASHA + SOUL GEM
|PRETTY BOI BOUNCE
|11
|NOR
|POST MALONE
|CONGRATULATIONS
|12
|USA
|KHALID
|YOUNG DUMB & BROKE
|13
|USA
|HAJK
|BEST FRIEND
|19
|NOR
|MOOSE BLOOD
|KNUCKLES
|22
|UK
|THE MIDNIGHT
|LOST & FOUND
|24
|USA
|SIGMA + BIRDY
|FIND ME
|26
|USA
|MURA MASA + ASAP ROCKY
|LOVESICK
|33
|USA
|BIFFY CLYRO
|RE-ARRANGE
|34
|UK
Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.
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