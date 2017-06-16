Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 24-25

Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

Ukas låt: SONNY ALVEN + DRAGONETTEAWAKE        
ADD
JONAS BENYOUB YOUM WARA YOUM1NOR
PHILIP EMILIOVIII1NOR
BILLIE VAN BITTER1NOR
CHRIS HOLSTENMEXICO1NOR
AMANDA DELARANEW GENERATION1NOR
LOVELESSDIFFERENT VIEW1NOR
ARCANE STATOIN1MINUTECANBEPOWERFUL1NOR
NAUSE + OMVRSUMMER HANGOVER1SVE
JAX JONES + DEMI LEVATOINSTRUCTION1UK
LORDEPERFECT PLACES1UK
ROYAL BLOODI ONLY LIE WHEN I LOVE YOU1UK
A-listen
DAVID GUETTA + JUSTIN BIEBER2U1FRA
DAGNYWEARING NOTHING3NOR
ARIFALENE3NOR
MILEY CYRUSMALIBU4USA
DJ KHALEDI'M THE ONE5USA
SIGRIDPLOT TWIST6NOR
KYGO FT ELLIE GOULDINGFIRST TIME6NOR
HIKEEMFY FAEN10NOR
DRAKEPASSIONFRUIT11CAN
B-listen
TUNGEVAAG & RAABANCOLD BLOOD1NOR
SUSANNE SUNDFØRUNDERCOVER1NOR
RITA ORAYOUR SONG1UK
YLVAGET WITH ME1NOR
NEIKEDCALL ME1SVE
LIDO + THEYNOT ENOUGH1NOR
SEEB BOYS IN THE STREET1NOR
MARLONMIN DUST2NOR
CEZINANDOVI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET2NOR
MATOMA + SNOOP DOGG + THE NOTORIOUS B.I.G + FAITH EVANSPARTY ON THE WEST COAST3NOR
CAMILA CABELLOCRYING IN THE CLUB3USA
CHARLIE PUTHATTENTION3USA
KING SKURK ONE + LINDA VIDALABÆNGSHOT3NOR
GALANTISHUNTER3SVE
CALVIN HARRIS + FUTURE + KHALIDROLLIN3USA
ASTRID S PARTY'S OVER3NOR
LEMAITREHIGHER3NOR
ALAN WALKER + GAVIN JAMESTIRED3NOR
BLOOD COMMAND NERVOUS LAUGHTER4NOR
COUCHERON + ARY HIGH BY THE RIVERSIDE 4NOR
PORTUGAL. THE MANFEEL IT STILL4USA
HAIMWANT YOU BACK5USA
CASHMERE CAT + ARIANA GRANDEQUIT6NOR
IMAGINE DRAGONSTHUNDER6USA
KATY PERRY + MIGOSBON APPETIT6USA
KENDRICK LAMAR HUMBLE7USA
FRENCH MONTANA + SWAE LEEUNFORGETTABLE7USA
ZAYN + PARTYNEXTDOORSTILL GOT TIME10USA
FUTURE MASK OFF10USA
CEZINANDOHÅPER DU HAR PLASS11NOR
CLEAN BANDIT + ZARA LARSSONSYMPHONY11UK
KID ASTRAYFALL TO MY KNEES12NOR
BRUNO MARSTHAT'S WHAT I LIKE12USA
ASTRID S BREATHE13NOR
BURAK YETERTUESDAY14TYR
CALVIN HARRIS + FRANK OCEAN + MIGOSSLIDE14USA
THE CHAINSMOKERSSOMETHING JUST LIKE THIS14USA
C-listen
MUGISHOI WOULD NEVER1NOR
KJARTAN LAURITZENFENOMENET1NOR
PEGAH19851NOR
JULIE BERGANIF YOU LOVE ME1NOR
FOO FIGTHERSRUN1USA
MAJOR LAZER + TRAVIS SCOTT + CAMILA CABELLO + QUAVOKNOW NO BETTER1USA
DJ KHALED + DRAKETO THE MAX1USA
ONDT BLOD STORE ORD1NOR
GABRIELLENYE JOGGESKO3NOR
KAJANDERE DU SOM DU VA?3NOR
SILJA SOL SEMMENEMME3NOR
MIKHAEL PASKALEVSHOTGUN3NOR
SELENA GOMEZBAD LIAR3USA
COURAGE MY LOVENEED SOMEONE3CAN
KATY PERRY + NICKI MINAJ SWISH SWISH3USA
J HUS DID YOU SEE3UK
OFENBACHBE MINE3FRA
EZZARINULL3NOR
LUKE FAASWHY BOTHER3NOR
RAYE THE LINE3UK
FUTURE DUPER + HANNE MJØENFEELS SO GOOD3NOR
JNSMOTSATT3NOR
HAIMWANT YOU BACK4USA
WONDER THE BOY + MANOTHAT'S JUST THE TRUTH4NOR
JIM UNDER ATTACK 4NOR
LYSE NETTERPRØVA IGJEN4NOR
MURA MASA + CHARLI XCX 1 NIGHT 4UK
LIL UZI VERT XO TOUR LIF34USA
TOVE STYRKESAY MY NAME5SVE
KIIARA FT FELIX SNOWWHIPPIN'5USA
PARAMOREHARD TIMES6USA
THE XXSAY SOMETHING LOVING6UK
LÜTBOYTOY7NOR
WHALES & THIS LAKE THE FLY7NOR
NOAH CYRUSSTAY TOGETHER7USA
GILLILA VARRIA (EL BARRIO)7DAN
ANNE-MARIE CIAS ADIOS (JILLIONAIRE REMIX)7UK
BANKSCROWDED PLACES7USA
HANNE MJØENU 10NOR
TINASHEFLAME11USA
LONDON GRAMMARBIG PICTURE11UK
PASHA + SOUL GEMPRETTY BOI BOUNCE11NOR
POST MALONECONGRATULATIONS12USA
KHALIDYOUNG DUMB & BROKE13USA
HAJKBEST FRIEND19NOR
MOOSE BLOODKNUCKLES22UK
THE MIDNIGHT LOST & FOUND24USA
SIGMA + BIRDYFIND ME26USA
MURA MASA + ASAP ROCKYLOVESICK33USA
BIFFY CLYRORE-ARRANGE34UK

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