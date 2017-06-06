Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 23-24

Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

Ukas låt:TUNGEVAAG & RAABANCOLD BLOOD        
ADD
MUGISHOI WOULD NEVER1NOR
KJARTAN LAURITZENFENOMENET1NOR
PEGAH19851NOR
JULIE BERGANIF YOU LOVE ME1NOR
SUSANNE SUNDFØRUNDERCOVER1NOR
YLVAGET WITH ME1NOR
LIDO + THEYNOT ENOUGH1NOR
DAVID GUETTA + JUSTIN BIEBER2U1FRA
FOO FIGTHERSRUN1USA
RITA ORAYOUR SONG1UK
NEIKEDCALL ME1SVE
MAJOR LAZER + TRAVIS SCOTT + CAMILA CABELLO + QUAVOKNOW NO BETTER1USA
DJ KHALED + DRAKETO THE MAX1USA
A-listen
DAGNYWEARING NOTHING3NOR
ARIFALENE3NOR
MILEY CYRUSMALIBU4USA
DJ KHALEDI'M THE ONE5USA
SIGRIDPLOT TWIST6NOR
KYGO FT ELLIE GOULDINGFIRST TIME6NOR
HIKEEMFY FAEN10NOR
DRAKEPASSIONFRUIT11CAN
B-listen
MARLONMIN DUST2NOR
CEZINANDOVI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET2NOR
MATOMA + SNOOP DOGG + THE NOTORIOUS B.I.G + FAITH EVANSPARTY ON THE WEST COAST3NOR
CAMILLA CABELLOCRYING IN THE CLUB3USA
CHARLIE PUTHATTENTION3USA
KING SKURK ONE + LINDA VIDALABÆNGSHOT3NOR
GALANTISHUNTER3SVE
CALVIN HARRIS + FUTURE + KHALIDROLLIN3USA
ASTRID S PARTY'S OVER3NOR
LEMAITREHIGHER3NOR
ALAN WALKER + GAVIN JAMESTIRED3NOR
BLOOD COMMAND NERVOUS LAUGHTER4NOR
COUCHERON + ARY HIGH BY THE RIVERSIDE 4NOR
PORTUGAL. THE MANFEEL IT STILL4USA
HAIMWANT YOU BACK5USA
CASHMERE CAT + ARIANA GRANDEQUIT6NOR
IMAGINE DRAGONSTHUNDER6USA
KATY PERRY + MIGOSBON APPETIT6USA
HIGHASAKITE5 MILLION MILES7NOR
KENDRICK LAMAR HUMBLE7USA
HARRY STYLESSIGN OF THE TIMES7UK
FRENCH MONTANA + SWAE LEEUNFORGETTABLE7USA
ROYAL BLOODLIGHTS OUT8UK
ZAYN + PARTYNEXTDOORSTILL GOT TIME10USA
FUTURE MASK OFF10USA
CEZINANDOHÅPER DU HAR PLASS11NOR
CLEAN BANDIT + ZARA LARSSONSYMPHONY11UK
KID ASTRAYFALL TO MY KNEES12NOR
BRUNO MARSTHAT'S WHAT I LIKE12USA
ASTRID S BREATHE13NOR
BURAK YETERTUESDAY14TYR
CALVIN HARRIS + FRANK OCEAN + MIGOSSLIDE14USA
THE CHAINSMOKERSSOMETHING JUST LIKE THIS14USA
KATY PERRYCHAINED TO THE RHYTHM17USA
JAX JONES + RAYEYOU DON'T KNOW ME17UK
C-listen
ONDT BLOD STORE ORD1NOR
GABRIELLENYE JOGGESKO3NOR
KAJANDERE DU SOM DU VA?3NOR
SILJA SOL SEMMENEMME3NOR
MIKHAEL PASKALEVSHOTGUN3NOR
SELENA GOMEZBAD LIAR3USA
COURAGE MY LOVENEED SOMEONE3CAN
KATY PERRY + NICKI MINAJ SWISH SWISH3USA
J HUS DID YOU SEE3UK
OFENBACHBE MINE3FRA
EZZARINULL3NOR
LUKE FAASWHY BOTHER3NOR
RAYE THE LINE3UK
FUTURE DUPER + HANNE MJØENFEELS SO GOOD3NOR
JNSMOTSATT3NOR
HAIMWANT YOU BACK4USA
WONDER THE BOY + MANOTHAT'S JUST THE TRUTH4NOR
JIM UNDER ATTACK 4NOR
UNGE FERRARI + CHERRIED&G4NOR
LYSE NETTERPRØVA IGJEN4NOR
MURA MASA + CHARLI XCX 1 NIGHT 4UK
LIL UZI VERT XO TOUR LIF34USA
TOVE STYRKESAY MY NAME5SVE
KIIARA FT FELIX SNOWWHIPPIN'5USA
SKINNY DAYS + EMILIE ADAMSTHE ONE THAT GOT AWAY6NOR
PARAMOREHARD TIMES6USA
THE XXSAY SOMETHING LOVING6UK
LOVESPEAKENOVOCAINE7NOR
LÜTBOYTOY7NOR
WHALES & THIS LAKE THE FLY7NOR
NOAH CYRUSSTAY TOGETHER7USA
GILLILA VARRIA (EL BARRIO)7DAN
ANNE-MARIE CIAS ADIOS (JILLIONAIRE REMIX)7UK
BANKSCROWDED PLACES7USA
HANNE MJØENU 10NOR
BLEACHERS DON'T TAKE THE MONEY10UK
NOAH CARTERCOME ALIVE10DAN
TINASHEFLAME11USA
SONNY ALVEN + YLVATOO LATE TO LOVE ME11NOR
PHLAKECHUNKS11DAN
LONDON GRAMMARBIG PICTURE11UK
PASHA + SOUL GEMPRETTY BOI BOUNCE11NOR
SATILMIS + TURAB + EZZARILITEN SIRKEL12NOR
POST MALONECONGRATULATIONS12USA
DANIEL KVAMMENGATELANGS GJENNOM SORG OG SYND12NOR
KHALIDYOUNG DUMB & BROKE13USA
CARL LOUIS + FRØDERCOME WITH ME15NOR
HAJKBEST FRIEND19NOR
MOOSE BLOODKNUCKLES22UK
THE MIDNIGHT LOST & FOUND24USA
SIGMA + BIRDYFIND ME26USA
MURA MASA + ASAP ROCKYLOVESICK33USA
BIFFY CLYRORE-ARRANGE34UK

Publisert:

Del: