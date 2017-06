Spilleliste NRK P3 uke 23-24

ADD

MUGISHO I WOULD NEVER 1 NOR

KJARTAN LAURITZEN FENOMENET 1 NOR

PEGAH 1985 1 NOR

JULIE BERGAN IF YOU LOVE ME 1 NOR

SUSANNE SUNDFØR UNDERCOVER 1 NOR

YLVA GET WITH ME 1 NOR

LIDO + THEY NOT ENOUGH 1 NOR

DAVID GUETTA + JUSTIN BIEBER 2U 1 FRA

FOO FIGTHERS RUN 1 USA

RITA ORA YOUR SONG 1 UK

NEIKED CALL ME 1 SVE

MAJOR LAZER + TRAVIS SCOTT + CAMILA CABELLO + QUAVO KNOW NO BETTER 1 USA

DJ KHALED + DRAKE TO THE MAX 1 USA

A-listen

DAGNY WEARING NOTHING 3 NOR

ARIF ALENE 3 NOR

MILEY CYRUS MALIBU 4 USA

DJ KHALED I'M THE ONE 5 USA

SIGRID PLOT TWIST 6 NOR

KYGO FT ELLIE GOULDING FIRST TIME 6 NOR

HIKEEM FY FAEN 10 NOR

DRAKE PASSIONFRUIT 11 CAN

B-listen

MARLON MIN DUST 2 NOR

CEZINANDO VI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET 2 NOR

MATOMA + SNOOP DOGG + THE NOTORIOUS B.I.G + FAITH EVANS PARTY ON THE WEST COAST 3 NOR

CAMILLA CABELLO CRYING IN THE CLUB 3 USA

CHARLIE PUTH ATTENTION 3 USA

KING SKURK ONE + LINDA VIDALA BÆNGSHOT 3 NOR

GALANTIS HUNTER 3 SVE

CALVIN HARRIS + FUTURE + KHALID ROLLIN 3 USA

ASTRID S PARTY'S OVER 3 NOR

LEMAITRE HIGHER 3 NOR

ALAN WALKER + GAVIN JAMES TIRED 3 NOR

BLOOD COMMAND NERVOUS LAUGHTER 4 NOR

COUCHERON + ARY HIGH BY THE RIVERSIDE 4 NOR

PORTUGAL. THE MAN FEEL IT STILL 4 USA

HAIM WANT YOU BACK 5 USA

CASHMERE CAT + ARIANA GRANDE QUIT 6 NOR

IMAGINE DRAGONS THUNDER 6 USA

KATY PERRY + MIGOS BON APPETIT 6 USA

HIGHASAKITE 5 MILLION MILES 7 NOR

KENDRICK LAMAR HUMBLE 7 USA

HARRY STYLES SIGN OF THE TIMES 7 UK

FRENCH MONTANA + SWAE LEE UNFORGETTABLE 7 USA

ROYAL BLOOD LIGHTS OUT 8 UK

ZAYN + PARTYNEXTDOOR STILL GOT TIME 10 USA

FUTURE MASK OFF 10 USA

CEZINANDO HÅPER DU HAR PLASS 11 NOR

CLEAN BANDIT + ZARA LARSSON SYMPHONY 11 UK

KID ASTRAY FALL TO MY KNEES 12 NOR

BRUNO MARS THAT'S WHAT I LIKE 12 USA

ASTRID S BREATHE 13 NOR

BURAK YETER TUESDAY 14 TYR

CALVIN HARRIS + FRANK OCEAN + MIGOS SLIDE 14 USA

THE CHAINSMOKERS SOMETHING JUST LIKE THIS 14 USA

KATY PERRY CHAINED TO THE RHYTHM 17 USA

JAX JONES + RAYE YOU DON'T KNOW ME 17 UK

C-listen

ONDT BLOD STORE ORD 1 NOR

GABRIELLE NYE JOGGESKO 3 NOR

KAJANDER E DU SOM DU VA? 3 NOR

SILJA SOL SEMMENEMME 3 NOR

MIKHAEL PASKALEV SHOTGUN 3 NOR

SELENA GOMEZ BAD LIAR 3 USA

COURAGE MY LOVE NEED SOMEONE 3 CAN

KATY PERRY + NICKI MINAJ SWISH SWISH 3 USA

J HUS DID YOU SEE 3 UK

OFENBACH BE MINE 3 FRA

EZZARI NULL 3 NOR

LUKE FAAS WHY BOTHER 3 NOR

RAYE THE LINE 3 UK

FUTURE DUPER + HANNE MJØEN FEELS SO GOOD 3 NOR

JNS MOTSATT 3 NOR

HAIM WANT YOU BACK 4 USA

WONDER THE BOY + MANO THAT'S JUST THE TRUTH 4 NOR

JIM UNDER ATTACK 4 NOR

UNGE FERRARI + CHERRIE D&G 4 NOR

LYSE NETTER PRØVA IGJEN 4 NOR

MURA MASA + CHARLI XCX 1 NIGHT 4 UK

LIL UZI VERT XO TOUR LIF3 4 USA

TOVE STYRKE SAY MY NAME 5 SVE

KIIARA FT FELIX SNOW WHIPPIN' 5 USA

SKINNY DAYS + EMILIE ADAMS THE ONE THAT GOT AWAY 6 NOR

PARAMORE HARD TIMES 6 USA

THE XX SAY SOMETHING LOVING 6 UK

LOVESPEAKE NOVOCAINE 7 NOR

LÜT BOYTOY 7 NOR

WHALES & THIS LAKE THE FLY 7 NOR

NOAH CYRUS STAY TOGETHER 7 USA

GILLI LA VARRIA (EL BARRIO) 7 DAN

ANNE-MARIE CIAS ADIOS (JILLIONAIRE REMIX) 7 UK

BANKS CROWDED PLACES 7 USA

HANNE MJØEN U 10 NOR

BLEACHERS DON'T TAKE THE MONEY 10 UK

NOAH CARTER COME ALIVE 10 DAN

TINASHE FLAME 11 USA

SONNY ALVEN + YLVA TOO LATE TO LOVE ME 11 NOR

PHLAKE CHUNKS 11 DAN

LONDON GRAMMAR BIG PICTURE 11 UK

PASHA + SOUL GEM PRETTY BOI BOUNCE 11 NOR

SATILMIS + TURAB + EZZARI LITEN SIRKEL 12 NOR

POST MALONE CONGRATULATIONS 12 USA

DANIEL KVAMMEN GATELANGS GJENNOM SORG OG SYND 12 NOR

KHALID YOUNG DUMB & BROKE 13 USA

CARL LOUIS + FRØDER COME WITH ME 15 NOR

HAJK BEST FRIEND 19 NOR

MOOSE BLOOD KNUCKLES 22 UK

THE MIDNIGHT LOST & FOUND 24 USA

SIGMA + BIRDY FIND ME 26 USA

MURA MASA + ASAP ROCKY LOVESICK 33 USA