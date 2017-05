Spilleliste NRK P3 uke 20-21

EZZARI NULL 1 NOR

LUKE FAAS WHY BOTHER 1 NOR

KING SKURK ONE + LINDA VIDALA BÆNGSHOT 1 NOR

FUTURE DUPER + HANNE MJØEN FEELS SO GOOD 1 NOR

JNS MOTSATT 1 NOR

LEMAITRE HIGHER 1 NOR

ASTRID S ? 1 NOR

GALANTIS HUNTER 1 SVE

CALVIN HARRIS + FUTURE + KHALID ROLLIN 1 USA

J HUS DID YOU SEE 1 UK

OFENBACH BE MINE 1 FRA

A-listen

DJ KHALED I'M THE ONE 3 USA

SIGRID PLOT TWIST 4 NOR

KYGO FT ELLIE GOULDING FIRST TIME 4 NOR

HIKEEM FY FAEN 8 NOR

DRAKE PASSIONFRUIT 9 CAN

CEZINANDO HÅPER DU HAR PLASS 9 NOR

CLEAN BANDIT + ZARA LARSSON SYMPHONY 9 UK

BURAK YETER TUESDAY 12 TYR

B-listen

BLOOD COMMAND NERVOUS LAUGHTER 2 NOR

COUCHERON + ARY HIGH BY THE RIVERSIDE 2 NOR

PORTUGAL. THE MAN FEEL IT STILL 2 USA

HAIM WANT YOU BACK 3 USA

CASHMERE CAT + ARIANA GRANDE QUIT 4 NOR

SKINNY DAYS + EMILIE ADAMS THE ONE THAT GOT AWAY 4 NOR

IMAGINE DRAGONS THUNDER 4 USA

KATY PERRY + MIGOS BON APPETIT 4 USA

HIGHASAKITE 5 MILLION MILES 5 NOR

KENDRICK LAMAR HUMBLE 5 USA

HARRY STYLES SIGN OF THE TIMES 5 UK

FRENCH MONTANA + SWAE LEE UNFORGETTABLE 5 USA

ROYAL BLOOD LIGHTS OUT 6 UK

ZAYN + PARTYNEXTDOOR STILL GOT TIME 8 USA

GABRIELLE SEPTEMBER 8 NOR

FUTURE MASK OFF 8 USA

TINASHE FLAME 9 USA

KID ASTRAY FALL TO MY KNEES 10 NOR

MATOMA + MAGIC! + D.R.A.M. GIRL AT COACHELLA 10 NOR

ED SHEERAN GALWAY GIRL 10 UK

BRUNO MARS THAT'S WHAT I LIKE 10 USA

ASTRID S BREATHE 11 NOR

CLAIRMONT + MUGISHO + JULIE BERGAN CAN'T HELP MYSELF 11 NOR

CALVIN HARRIS + FRANK OCEAN + MIGOS SLIDE 12 USA

THE CHAINSMOKERS SOMETHING JUST LIKE THIS 12 USA

KATY PERRY CHAINED TO THE RHYTHM 15 USA

JAX JONES + RAYE YOU DON'T KNOW ME 15 UK

AJR WEAK 16 USA

JCY WASTING YOUR TIME 18 NOR

JULIE BERGAN BLACKOUT 19 NOR

THE MIDNIGHT LOST & FOUND 22 USA

SIGMA + BIRDY FIND ME 24 USA

MARTIN SOLVEIG + INA WROLDSEN PLACES 25 NOR

THE XX ON HOLD 27 USA

C-listen

WONDER THE BOY + MANO THAT'S JUST THE TRUTH 2 NOR

JIM UNDER ATTACK 2 NOR

UNGE FERRARI + CHERRIE D&G 2 NOR

LYSE NETTER PRØVA IGJEN 2 NOR

MURA MASA + CHARLI XCX 1 NIGHT 2 UK

LIL UZI VERT XO TOUR LIF3 2 USA

TOVE STYRKE SAY MY NAME 3 SVE

KIIARA FT FELIX SNOW WHIPPIN' 3 USA

MADCON GOT A LITTLE DRUNK 3 NOR

PARAMORE HARD TIMES 4 USA

THE XX SAY SOMETHING LOVING 4 UK

ERIK ELIASSEN ALLEREDE 4 NOR

LOVESPEAKE NOVOCAINE 5 NOR

LÜT BOYTOY 5 NOR

WHALES & THIS LAKE THE FLY 5 NOR

JESPER JENSET PAINKILLER 5 NOR

NOAH CYRUS STAY TOGETHER 5 USA

GILLI LA VARRIA (EL BARRIO) 5 DAN

ANNE-MARIE CIAS ADIOS (JILLIONAIRE REMIX) 5 UK

BANKS CROWDED PLACES 5 USA

BILLIE VAN TOTALLY FINE 8 NOR

HANNE MJØEN U 8 NOR

LOVER LONELY NOW 8 NOR

BLEACHERS DON'T TAKE THE MONEY 8 UK

LARS VAULAR + UNGE FERRARI PANORAMA 8 NOR

NOAH CARTER COME ALIVE 8 DAN

ONDT BLOD STORMA 9 NOR

SONNY ALVEN + YLVA TOO LATE TO LOVE ME 9 NOR

IZABELL 1000 TUSENLAPPER 9 NOR

PHLAKE CHUNKS 9 DAN

LONDON GRAMMAR BIG PICTURE 9 UK

PASHA + SOUL GEM PRETTY BOI BOUNCE 9 NOR

ALMA CHASING HIGHS 9 FIN

SATILMIS + TURAB + EZZARI LITEN SIRKEL 10 NOR

POST MALONE CONGRATULATIONS 10 USA

DANIEL KVAMMEN GATELANGS GJENNOM SORG OG SYND 10 NOR

JNS GRÅTER UTEN TÅRER 11 NOR

KHALID YOUNG DUMB & BROKE 11 USA

KYLE + LIL YACHTY ISPY 11 USA

AMANDA DELARA DIRHAMZ 12 NOR

CARL LOUIS + FRØDER COME WITH ME 13 NOR

VIRKELIG KOR BLEI VI AV 13 NOR

ARE YOU HAVING FUN YET AYHFY 15 NOR

HAJK BEST FRIEND 17 NOR

DECLAN MCKENNA THE KIDS DON'T WANNA GO HOME 19 UK

MOOSE BLOOD KNUCKLES 20 UK

MUNA I KNOW A PLACE 20 USA

MURA MASA + ASAP ROCKY LOVESICK 31 USA