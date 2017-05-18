Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 20-21

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Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

ADD          
EZZARINULL1NOR
LUKE FAASWHY BOTHER1NOR
KING SKURK ONE + LINDA VIDALABÆNGSHOT1NOR
FUTURE DUPER + HANNE MJØENFEELS SO GOOD1NOR
JNSMOTSATT1NOR
LEMAITREHIGHER1NOR
ASTRID S ?1NOR
GALANTISHUNTER1SVE
CALVIN HARRIS + FUTURE + KHALIDROLLIN1USA
J HUS DID YOU SEE1UK
OFENBACHBE MINE1FRA
A-listen
DJ KHALEDI'M THE ONE3USA
SIGRIDPLOT TWIST4NOR
KYGO FT ELLIE GOULDINGFIRST TIME4NOR
HIKEEMFY FAEN8NOR
DRAKEPASSIONFRUIT9CAN
CEZINANDOHÅPER DU HAR PLASS9NOR
CLEAN BANDIT + ZARA LARSSONSYMPHONY9UK
BURAK YETERTUESDAY12TYR
B-listen
BLOOD COMMAND NERVOUS LAUGHTER2NOR
COUCHERON + ARY HIGH BY THE RIVERSIDE 2NOR
PORTUGAL. THE MANFEEL IT STILL2USA
HAIMWANT YOU BACK3USA
CASHMERE CAT + ARIANA GRANDEQUIT4NOR
SKINNY DAYS + EMILIE ADAMSTHE ONE THAT GOT AWAY4NOR
SIGIRDPLOT TWIST4NOR
IMAGINE DRAGONSTHUNDER4USA
KATY PERRY + MIGOSBON APPETIT4USA
HIGHASAKITE5 MILLION MILES5NOR
KENDRICK LAMAR HUMBLE5USA
HARRY STYLESSIGN OF THE TIMES5UK
FRENCH MONTANA + SWAE LEEUNFORGETTABLE5USA
ROYAL BLOODLIGHTS OUT6UK
ZAYN + PARTYNEXTDOORSTILL GOT TIME8USA
GABRIELLESEPTEMBER8NOR
FUTURE MASK OFF8USA
TINASHEFLAME9USA
KID ASTRAYFALL TO MY KNEES10NOR
MATOMA + MAGIC! + D.R.A.M.GIRL AT COACHELLA10NOR
ED SHEERAN GALWAY GIRL10UK
BRUNO MARSTHAT'S WHAT I LIKE10USA
ASTRID S BREATHE11NOR
CLAIRMONT + MUGISHO + JULIE BERGANCAN'T HELP MYSELF11NOR
CALVIN HARRIS + FRANK OCEAN + MIGOSSLIDE12USA
THE CHAINSMOKERSSOMETHING JUST LIKE THIS12USA
KATY PERRYCHAINED TO THE RHYTHM15USA
JAX JONES + RAYEYOU DON'T KNOW ME15UK
AJR WEAK16USA
JCY WASTING YOUR TIME18NOR
JULIE BERGANBLACKOUT19NOR
THE MIDNIGHT LOST & FOUND22USA
SIGMA + BIRDYFIND ME24USA
MARTIN SOLVEIG + INA WROLDSENPLACES25NOR
THE XXON HOLD27USA
C-listen
WONDER THE BOY + MANOTHAT'S JUST THE TRUTH2NOR
JIM UNDER ATTACK 2NOR
UNGE FERRARI + CHERRIED&G2NOR
LYSE NETTERPRØVA IGJEN2NOR
MURA MASA + CHARLI XCX 1 NIGHT 2UK
LIL UZI VERT XO TOUR LIF32USA
TOVE STYRKESAY MY NAME3SVE
KIIARA FT FELIX SNOWWHIPPIN'3USA
MADCONGOT A LITTLE DRUNK3NOR
PARAMOREHARD TIMES4USA
THE XXSAY SOMETHING LOVING4UK
ERIK ELIASSENALLEREDE4NOR
LOVESPEAKENOVOCAINE5NOR
LÜTBOYTOY5NOR
WHALES & THIS LAKE THE FLY5NOR
JESPER JENSET PAINKILLER5NOR
NOAH CYRUSSTAY TOGETHER5USA
GILLILA VARRIA (EL BARRIO)5DAN
ANNE-MARIE CIAS ADIOS (JILLIONAIRE REMIX)5UK
BANKSCROWDED PLACES5USA
BILLIE VANTOTALLY FINE 8NOR
HANNE MJØENU 8NOR
LOVER LONELY NOW8NOR
BLEACHERS DON'T TAKE THE MONEY8UK
LARS VAULAR + UNGE FERRARIPANORAMA8NOR
NOAH CARTERCOME ALIVE8DAN
ONDT BLODSTORMA9NOR
SONNY ALVEN + YLVATOO LATE TO LOVE ME9NOR
IZABELL1000 TUSENLAPPER9NOR
PHLAKECHUNKS9DAN
LONDON GRAMMARBIG PICTURE9UK
PASHA + SOUL GEMPRETTY BOI BOUNCE9NOR
ALMACHASING HIGHS9FIN
ONDT BLOD STORMA10NOR
SATILMIS + TURAB + EZZARILITEN SIRKEL10NOR
POST MALONECONGRATULATIONS10USA
DANIEL KVAMMENGATELANGS GJENNOM SORG OG SYND10NOR
JNS GRÅTER UTEN TÅRER11NOR
KHALIDYOUNG DUMB & BROKE11USA
KYLE + LIL YACHTYISPY11USA
AMANDA DELARADIRHAMZ12NOR
CARL LOUIS + FRØDERCOME WITH ME13NOR
VIRKELIGKOR BLEI VI AV13NOR
ARE YOU HAVING FUN YETAYHFY15NOR
HAJKBEST FRIEND17NOR
DECLAN MCKENNATHE KIDS DON'T WANNA GO HOME19UK
MOOSE BLOODKNUCKLES20UK
MUNA I KNOW A PLACE20USA
MURA MASA + ASAP ROCKYLOVESICK31USA
BIFFY CLYRORE-ARRANGE32UK