Spilleliste NRK P3 uke 20-21

|ADD
|EZZARI
|NULL
|1
|NOR
|LUKE FAAS
|WHY BOTHER
|1
|NOR
|KING SKURK ONE + LINDA VIDALA
|BÆNGSHOT
|1
|NOR
|FUTURE DUPER + HANNE MJØEN
|FEELS SO GOOD
|1
|NOR
|JNS
|MOTSATT
|1
|NOR
|LEMAITRE
|HIGHER
|1
|NOR
|ASTRID S
|?
|1
|NOR
|GALANTIS
|HUNTER
|1
|SVE
|CALVIN HARRIS + FUTURE + KHALID
|ROLLIN
|1
|USA
|J HUS
|DID YOU SEE
|1
|UK
|OFENBACH
|BE MINE
|1
|FRA
|A-listen
|DJ KHALED
|I'M THE ONE
|3
|USA
|SIGRID
|PLOT TWIST
|4
|NOR
|KYGO FT ELLIE GOULDING
|FIRST TIME
|4
|NOR
|HIKEEM
|FY FAEN
|8
|NOR
|DRAKE
|PASSIONFRUIT
|9
|CAN
|CEZINANDO
|HÅPER DU HAR PLASS
|9
|NOR
|CLEAN BANDIT + ZARA LARSSON
|SYMPHONY
|9
|UK
|BURAK YETER
|TUESDAY
|12
|TYR
|B-listen
|BLOOD COMMAND
|NERVOUS LAUGHTER
|2
|NOR
|COUCHERON + ARY
|HIGH BY THE RIVERSIDE
|2
|NOR
|PORTUGAL. THE MAN
|FEEL IT STILL
|2
|USA
|HAIM
|WANT YOU BACK
|3
|USA
|CASHMERE CAT + ARIANA GRANDE
|QUIT
|4
|NOR
|SKINNY DAYS + EMILIE ADAMS
|THE ONE THAT GOT AWAY
|4
|NOR
|SIGIRD
|PLOT TWIST
|4
|NOR
|IMAGINE DRAGONS
|THUNDER
|4
|USA
|KATY PERRY + MIGOS
|BON APPETIT
|4
|USA
|HIGHASAKITE
|5 MILLION MILES
|5
|NOR
|KENDRICK LAMAR
|HUMBLE
|5
|USA
|HARRY STYLES
|SIGN OF THE TIMES
|5
|UK
|FRENCH MONTANA + SWAE LEE
|UNFORGETTABLE
|5
|USA
|ROYAL BLOOD
|LIGHTS OUT
|6
|UK
|ZAYN + PARTYNEXTDOOR
|STILL GOT TIME
|8
|USA
|GABRIELLE
|SEPTEMBER
|8
|NOR
|FUTURE
|MASK OFF
|8
|USA
|TINASHE
|FLAME
|9
|USA
|KID ASTRAY
|FALL TO MY KNEES
|10
|NOR
|MATOMA + MAGIC! + D.R.A.M.
|GIRL AT COACHELLA
|10
|NOR
|ED SHEERAN
|GALWAY GIRL
|10
|UK
|BRUNO MARS
|THAT'S WHAT I LIKE
|10
|USA
|ASTRID S
|BREATHE
|11
|NOR
|CLAIRMONT + MUGISHO + JULIE BERGAN
|CAN'T HELP MYSELF
|11
|NOR
|CALVIN HARRIS + FRANK OCEAN + MIGOS
|SLIDE
|12
|USA
|THE CHAINSMOKERS
|SOMETHING JUST LIKE THIS
|12
|USA
|KATY PERRY
|CHAINED TO THE RHYTHM
|15
|USA
|JAX JONES + RAYE
|YOU DON'T KNOW ME
|15
|UK
|AJR
|WEAK
|16
|USA
|JCY
|WASTING YOUR TIME
|18
|NOR
|JULIE BERGAN
|BLACKOUT
|19
|NOR
|THE MIDNIGHT
|LOST & FOUND
|22
|USA
|SIGMA + BIRDY
|FIND ME
|24
|USA
|MARTIN SOLVEIG + INA WROLDSEN
|PLACES
|25
|NOR
|THE XX
|ON HOLD
|27
|USA
|C-listen
|WONDER THE BOY + MANO
|THAT'S JUST THE TRUTH
|2
|NOR
|JIM
|UNDER ATTACK
|2
|NOR
|UNGE FERRARI + CHERRIE
|D&G
|2
|NOR
|LYSE NETTER
|PRØVA IGJEN
|2
|NOR
|MURA MASA + CHARLI XCX
|1 NIGHT
|2
|UK
|LIL UZI VERT
|XO TOUR LIF3
|2
|USA
|TOVE STYRKE
|SAY MY NAME
|3
|SVE
|KIIARA FT FELIX SNOW
|WHIPPIN'
|3
|USA
|MADCON
|GOT A LITTLE DRUNK
|3
|NOR
|PARAMORE
|HARD TIMES
|4
|USA
|THE XX
|SAY SOMETHING LOVING
|4
|UK
|ERIK ELIASSEN
|ALLEREDE
|4
|NOR
|LOVESPEAKE
|NOVOCAINE
|5
|NOR
|LÜT
|BOYTOY
|5
|NOR
|WHALES & THIS LAKE
|THE FLY
|5
|NOR
|JESPER JENSET
|PAINKILLER
|5
|NOR
|NOAH CYRUS
|STAY TOGETHER
|5
|USA
|GILLI
|LA VARRIA (EL BARRIO)
|5
|DAN
|ANNE-MARIE
|CIAS ADIOS (JILLIONAIRE REMIX)
|5
|UK
|BANKS
|CROWDED PLACES
|5
|USA
|BILLIE VAN
|TOTALLY FINE
|8
|NOR
|HANNE MJØEN
|U
|8
|NOR
|LOVER
|LONELY NOW
|8
|NOR
|BLEACHERS
|DON'T TAKE THE MONEY
|8
|UK
|LARS VAULAR + UNGE FERRARI
|PANORAMA
|8
|NOR
|NOAH CARTER
|COME ALIVE
|8
|DAN
|ONDT BLOD
|STORMA
|9
|NOR
|SONNY ALVEN + YLVA
|TOO LATE TO LOVE ME
|9
|NOR
|IZABELL
|1000 TUSENLAPPER
|9
|NOR
|PHLAKE
|CHUNKS
|9
|DAN
|LONDON GRAMMAR
|BIG PICTURE
|9
|UK
|PASHA + SOUL GEM
|PRETTY BOI BOUNCE
|9
|NOR
|ALMA
|CHASING HIGHS
|9
|FIN
|ONDT BLOD
|STORMA
|10
|NOR
|SATILMIS + TURAB + EZZARI
|LITEN SIRKEL
|10
|NOR
|POST MALONE
|CONGRATULATIONS
|10
|USA
|DANIEL KVAMMEN
|GATELANGS GJENNOM SORG OG SYND
|10
|NOR
|JNS
|GRÅTER UTEN TÅRER
|11
|NOR
|KHALID
|YOUNG DUMB & BROKE
|11
|USA
|KYLE + LIL YACHTY
|ISPY
|11
|USA
|AMANDA DELARA
|DIRHAMZ
|12
|NOR
|CARL LOUIS + FRØDER
|COME WITH ME
|13
|NOR
|VIRKELIG
|KOR BLEI VI AV
|13
|NOR
|ARE YOU HAVING FUN YET
|AYHFY
|15
|NOR
|HAJK
|BEST FRIEND
|17
|NOR
|DECLAN MCKENNA
|THE KIDS DON'T WANNA GO HOME
|19
|UK
|MOOSE BLOOD
|KNUCKLES
|20
|UK
|MUNA
|I KNOW A PLACE
|20
|USA
|MURA MASA + ASAP ROCKY
|LOVESICK
|31
|USA
|BIFFY CLYRO
|RE-ARRANGE
|32
|UK
Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.
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