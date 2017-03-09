Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 10-11

Publisert:

Del:

Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

UKAS LÅT: ASTRID S BREATHE        
A-listen
DÅRLIG VANEGIKK I BAKKEN1 (4)NOR
KYGO + SELENA GOMEZIT AIN'T ME4NOR
UNGE FERRARI ASHANTI5NOR
KATY PERRYCHAINED TO THE RHYTHM5USA
SIGRIDDON'T KILL MY VIBE5NOR
JULIA MICHAELSISSUES8USA
ED SHEERANSHAPE OF YOU9UK
THE WEEKND + DAFT PUNKI FEEL IT COMING15CAN
B-listen
KID ASTRAYFALL TO MY KNEES1NOR
CLAIRMONT + MUGISHO + JULIE BERGANCAN'T HELP MYSELF1NOR
FUTURE + RIHANNA SELFISH1USA
SEEB + R. CITYUNDER YOUR SKIN2NOR
CALVIN HARRIS + FRANK OCEAN + MIGOSSLIDE2USA
LINKIN PARK + KIIARA HEAVY2USA
THE CHAINSMOKERSSOMETHING JUST LIKE THIS2USA
CASHMERE CAT + CAMILLA CABELLOLOVE INCREDIBLE3NOR
ARYCHILDHOOD DREAMS4NOR
SIAHELIUM4USA
MAROON 5 + FUTURECOLD4USA
AXWELL/INGROSSO + KID INKI LOVE YOU5SVE
IMAGINE DRAGONSBELIEVER5USA
JAX JONES + RAYEYOU DON'T KNOW ME5UK
EMMA JENSENCLOSER6NOR
FUTURE DUPER + HILDEFEVER 6NOR
ZARA LARSSON + TY DOLLA SIGNSO GOOD6SVE
AJR WEAK6USA
MARTIN GARRIX + DUA LIPA5+A29:D447NED
HAJKBEST FRIEND7NOR
JCY WASTING YOUR TIME8NOR
THE CHAINSMOKERSPARIS8USA
EMILIE NICOLASSKY8NOR
MUGISHOPLAY WITH YOU8NOR
JADUDAHMESSED UP8NOR
ANNA OF THE NORTHOSLO9NOR
TRXD + EMILIE ADAMSOUR CITY9NOR
DECLAN MCKENNATHE KIDS DON'T WANNA GO HOME9UK
ED SHEERANCASTLE ON THE HILL9UK
JULIE BERGANBLACKOUT9NOR
ZAYN + TAYLOR SWIFT I DON'T WANNA LIVE FOREVER10USA
DEPRESNOSEE YOU SOON10NOR
SAGE THE GEMININOW AND LATER10USA
SNAKEHIPS + MØ DON'T LEAVE10USA
THE MIDNIGHT LOST & FOUND12USA
NOAH CYRUS + LABRINTHMAKE ME (CRY)15USA
MARTIN SOLVEIG + INA WROLDSENPLACES15NOR
THE 1975SHE'S AMERICAN15UK
ALOK + BRUNO MARTINI + ZEEBAHEAR ME NOW16USA
BRING ME THE HORIZON OH NO17UK
THE XXON HOLD17USA
BIFFY CLYRORE-ARRANGE22UK
C-listen
DIDRIK THULINLEAVE ME BE1NOR
JNS GRÅTER UTEN TÅRER1NOR
KHALIDYOUNG DUMB & BROKE1USA
COSMO'S MIDNIGHTHISTORY1AUS
KYLE + LIL YACHTYISPY1USA
DIGITAL FARM ANIMALS + HAILEE STEINFELDDIGITAL LOVE1USA
LORDEGREEN LIGHT2USA
UNA SANDSEVENTEEN2NOR
BODINECHO2NOR
COUCHERON + MATILDABARELY FLOATING2NOR
H-BLOCK INK + MALI-KOANUMBERS GAME2USA
BURAK YETERTUESDAY2TYR
JIMON AND ON3NOR
CARNIVAL KIDSA HAPPIER LIE3NOR
CARL LOUIS + FRØDERCOME WITH ME3NOR
SONNY ALVEN + CALWASTED YOUTH3NOR
VIRKELIGKOR BLEI VI AV3NOR
VANJA VSVEVE FORBI3NOR
CREEPERBLACK RAIN3UK
JILLIONAIRE + FUSE ODG + FATMAN SCOOPSUNRISE3TRI
LANA DEL REYLOVE3USA
LUKE FAASSHOULD'VE SEEN IT4NOR
ULRIKKEPLACES4NOR
KAVEHMUHAMMED ALI4NOR
EMELIE HOLLOWLIKE I LOVE YOU4NOR
LARSIVELI + KONG MAKKO MAKEBATHAILANDO4NOR
LOWER THAN ATLANTISBOOMERANG4UK
IZABELLANDRE SIÅ5NOR
ARE YOU HAVING FUN YETAYHFY5NOR
CALPARANOID5NOR
TURAB SHAWTY5NOR
STORMZYBIG FOR YOUR BOOTS5UK
DIGITAL FARM ANIMALS + HAILEE STEINFELDDIGITAL LOVE5USA
URBAN CONEOLD SCHOOL5SVE
GREAT NEWSFALLING6NOR
SKOTTGLITTER & GLOSS6SVE
GABRIELLEVEKK MEG OPP7NOR
FIGHT THE FIGHT THE EDGE7NOR
RYTMEKLUBBENLIKE THAT7NOR
TY.NIFIGHTER7NOR
FRANK CARTER & THE RATTLESNAKESWILD FLOWERS7UK
SHELLSJAILBIRD8UK
GREY + BAHARII MISS YOU8USA
NOAH CARTERDO YOU8DAN
CHILDISH GAMBINOREDBONE8USA
DANIEL KVAMMMENME DANSAR IKKJE FOR MORO SKYLD9NOR
MIGOS + LIL UZI VERTBAD & BOUJEE9USA
SILJA SOLNI LIV9NOR
BLOOD COMMAND CULT DRUGS9NOR
KEHLANI UNDERCOVER9USA
SOLEIMACRACKS9DAN
CASHMERE CAT + STARRAH + 2 CHAINZ + TORY LANEZTHROW MYSELF A PARTY10NOR
TRAVIS SCOTT GOOSEBUMPS10USA
MOOSE BLOODKNUCKLES10UK
MUNA I KNOW A PLACE10USA
LONDON GRAMMARROOTING FOR YOU10UK
WNDRMEDICINE12NOR
DJ FRESH + DIPLO + CRAIG DAVIDBANG BANG12USA
CIRCA WAVESWAKE UP14NOR
FANNY ANDERSENKIDS15NOR
OFF BLOOMLOVE TO HATE15DAN
MAGGIE ROGERSALASKA19USA
DRAKE FAKE LOVE19CAN
WONDER THE BOYDOIN' FINE20NOR
MURA MASA + ASAP ROCKYLOVESICK21USA
TORY LANEZLUV27CAN
TERROR JR3 STRIKES27USA