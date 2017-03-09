Spilleliste NRK P3 uke 10-11

|UKAS LÅT: ASTRID S
|BREATHE
|A-listen
|DÅRLIG VANE
|GIKK I BAKKEN
|1 (4)
|NOR
|KYGO + SELENA GOMEZ
|IT AIN'T ME
|4
|NOR
|UNGE FERRARI
|ASHANTI
|5
|NOR
|KATY PERRY
|CHAINED TO THE RHYTHM
|5
|USA
|SIGRID
|DON'T KILL MY VIBE
|5
|NOR
|JULIA MICHAELS
|ISSUES
|8
|USA
|ED SHEERAN
|SHAPE OF YOU
|9
|UK
|THE WEEKND + DAFT PUNK
|I FEEL IT COMING
|15
|CAN
|B-listen
|KID ASTRAY
|FALL TO MY KNEES
|1
|NOR
|CLAIRMONT + MUGISHO + JULIE BERGAN
|CAN'T HELP MYSELF
|1
|NOR
|FUTURE + RIHANNA
|SELFISH
|1
|USA
|SEEB + R. CITY
|UNDER YOUR SKIN
|2
|NOR
|CALVIN HARRIS + FRANK OCEAN + MIGOS
|SLIDE
|2
|USA
|LINKIN PARK + KIIARA
|HEAVY
|2
|USA
|THE CHAINSMOKERS
|SOMETHING JUST LIKE THIS
|2
|USA
|CASHMERE CAT + CAMILLA CABELLO
|LOVE INCREDIBLE
|3
|NOR
|ARY
|CHILDHOOD DREAMS
|4
|NOR
|SIA
|HELIUM
|4
|USA
|MAROON 5 + FUTURE
|COLD
|4
|USA
|AXWELL/INGROSSO + KID INK
|I LOVE YOU
|5
|SVE
|IMAGINE DRAGONS
|BELIEVER
|5
|USA
|JAX JONES + RAYE
|YOU DON'T KNOW ME
|5
|UK
|EMMA JENSEN
|CLOSER
|6
|NOR
|FUTURE DUPER + HILDE
|FEVER
|6
|NOR
|ZARA LARSSON + TY DOLLA SIGN
|SO GOOD
|6
|SVE
|AJR
|WEAK
|6
|USA
|MARTIN GARRIX + DUA LIPA
|5+A29:D44
|7
|NED
|HAJK
|BEST FRIEND
|7
|NOR
|JCY
|WASTING YOUR TIME
|8
|NOR
|THE CHAINSMOKERS
|PARIS
|8
|USA
|EMILIE NICOLAS
|SKY
|8
|NOR
|MUGISHO
|PLAY WITH YOU
|8
|NOR
|JADUDAH
|MESSED UP
|8
|NOR
|ANNA OF THE NORTH
|OSLO
|9
|NOR
|TRXD + EMILIE ADAMS
|OUR CITY
|9
|NOR
|DECLAN MCKENNA
|THE KIDS DON'T WANNA GO HOME
|9
|UK
|ED SHEERAN
|CASTLE ON THE HILL
|9
|UK
|JULIE BERGAN
|BLACKOUT
|9
|NOR
|ZAYN + TAYLOR SWIFT
|I DON'T WANNA LIVE FOREVER
|10
|USA
|DEPRESNO
|SEE YOU SOON
|10
|NOR
|SAGE THE GEMINI
|NOW AND LATER
|10
|USA
|SNAKEHIPS + MØ
|DON'T LEAVE
|10
|USA
|THE MIDNIGHT
|LOST & FOUND
|12
|USA
|NOAH CYRUS + LABRINTH
|MAKE ME (CRY)
|15
|USA
|MARTIN SOLVEIG + INA WROLDSEN
|PLACES
|15
|NOR
|THE 1975
|SHE'S AMERICAN
|15
|UK
|ALOK + BRUNO MARTINI + ZEEBA
|HEAR ME NOW
|16
|USA
|BRING ME THE HORIZON
|OH NO
|17
|UK
|THE XX
|ON HOLD
|17
|USA
|BIFFY CLYRO
|RE-ARRANGE
|22
|UK
|C-listen
|DIDRIK THULIN
|LEAVE ME BE
|1
|NOR
|JNS
|GRÅTER UTEN TÅRER
|1
|NOR
|KHALID
|YOUNG DUMB & BROKE
|1
|USA
|COSMO'S MIDNIGHT
|HISTORY
|1
|AUS
|KYLE + LIL YACHTY
|ISPY
|1
|USA
|DIGITAL FARM ANIMALS + HAILEE STEINFELD
|DIGITAL LOVE
|1
|USA
|LORDE
|GREEN LIGHT
|2
|USA
|UNA SAND
|SEVENTEEN
|2
|NOR
|BODIN
|ECHO
|2
|NOR
|COUCHERON + MATILDA
|BARELY FLOATING
|2
|NOR
|H-BLOCK INK + MALI-KOA
|NUMBERS GAME
|2
|USA
|BURAK YETER
|TUESDAY
|2
|TYR
|JIM
|ON AND ON
|3
|NOR
|CARNIVAL KIDS
|A HAPPIER LIE
|3
|NOR
|CARL LOUIS + FRØDER
|COME WITH ME
|3
|NOR
|SONNY ALVEN + CAL
|WASTED YOUTH
|3
|NOR
|VIRKELIG
|KOR BLEI VI AV
|3
|NOR
|VANJA V
|SVEVE FORBI
|3
|NOR
|CREEPER
|BLACK RAIN
|3
|UK
|JILLIONAIRE + FUSE ODG + FATMAN SCOOP
|SUNRISE
|3
|TRI
|LANA DEL REY
|LOVE
|3
|USA
|LUKE FAAS
|SHOULD'VE SEEN IT
|4
|NOR
|ULRIKKE
|PLACES
|4
|NOR
|KAVEH
|MUHAMMED ALI
|4
|NOR
|EMELIE HOLLOW
|LIKE I LOVE YOU
|4
|NOR
|LARSIVELI + KONG MAKKO MAKEBA
|THAILANDO
|4
|NOR
|LOWER THAN ATLANTIS
|BOOMERANG
|4
|UK
|IZABELL
|ANDRE SIÅ
|5
|NOR
|ARE YOU HAVING FUN YET
|AYHFY
|5
|NOR
|CAL
|PARANOID
|5
|NOR
|TURAB
|SHAWTY
|5
|NOR
|STORMZY
|BIG FOR YOUR BOOTS
|5
|UK
|DIGITAL FARM ANIMALS + HAILEE STEINFELD
|DIGITAL LOVE
|5
|USA
|URBAN CONE
|OLD SCHOOL
|5
|SVE
|GREAT NEWS
|FALLING
|6
|NOR
|SKOTT
|GLITTER & GLOSS
|6
|SVE
|GABRIELLE
|VEKK MEG OPP
|7
|NOR
|FIGHT THE FIGHT
|THE EDGE
|7
|NOR
|RYTMEKLUBBEN
|LIKE THAT
|7
|NOR
|TY.NI
|FIGHTER
|7
|NOR
|FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES
|WILD FLOWERS
|7
|UK
|SHELLS
|JAILBIRD
|8
|UK
|GREY + BAHARI
|I MISS YOU
|8
|USA
|NOAH CARTER
|DO YOU
|8
|DAN
|CHILDISH GAMBINO
|REDBONE
|8
|USA
|DANIEL KVAMMMEN
|ME DANSAR IKKJE FOR MORO SKYLD
|9
|NOR
|MIGOS + LIL UZI VERT
|BAD & BOUJEE
|9
|USA
|SILJA SOL
|NI LIV
|9
|NOR
|BLOOD COMMAND
|CULT DRUGS
|9
|NOR
|KEHLANI
|UNDERCOVER
|9
|USA
|SOLEIMA
|CRACKS
|9
|DAN
|CASHMERE CAT + STARRAH + 2 CHAINZ + TORY LANEZ
|THROW MYSELF A PARTY
|10
|NOR
|TRAVIS SCOTT
|GOOSEBUMPS
|10
|USA
|MOOSE BLOOD
|KNUCKLES
|10
|UK
|MUNA
|I KNOW A PLACE
|10
|USA
|LONDON GRAMMAR
|ROOTING FOR YOU
|10
|UK
|WNDR
|MEDICINE
|12
|NOR
|DJ FRESH + DIPLO + CRAIG DAVID
|BANG BANG
|12
|USA
|CIRCA WAVES
|WAKE UP
|14
|NOR
|FANNY ANDERSEN
|KIDS
|15
|NOR
|OFF BLOOM
|LOVE TO HATE
|15
|DAN
|MAGGIE ROGERS
|ALASKA
|19
|USA
|DRAKE
|FAKE LOVE
|19
|CAN
|WONDER THE BOY
|DOIN' FINE
|20
|NOR
|MURA MASA + ASAP ROCKY
|LOVESICK
|21
|USA
|TORY LANEZ
|LUV
|27
|CAN
|TERROR JR
|3 STRIKES
|27
|USA
Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.
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