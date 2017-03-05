Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 09-10

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Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

UKAS LÅT: AMANDA DELARA DIRHAMZ        
A-listen
KYGO + SELENA GOMEZIT AIN'T ME1 (2)NOR
UNGE FERRARI ASHANTI1 (3)NOR
SIGRIDDON'T KILL MY VIBE4NOR
JULIA MICHAELSISSUES7USA
ED SHEERANSHAPE OF YOU8UK
ZAYN + TAYLOR SWIFT I DON'T WANNA LIVE FOREVER9USA
THE WEEKND + DAFT PUNKI FEEL IT COMING14CAN
B-listen
URØRTFINALIST: DÅRLIG VANEGIKK I BAKKEN
URØRTFINALIST: EMMA JENSENCLOSER
URØRTFINALIST: POM POKOIT'S A TRAP
URØRTFINALIST: LÜTDU VET INGENTING
SEEB + R. CITYUNDER YOUR SKIN1NOR
CALVIN HARRIS + FRANK OCEAN + MIGOSSLIDE1USA
LINKIN PARK + KIIARA HEAVY1USA
THE CHAINSMOKERSSOMETHING JUST LIKE THIS1USA
CASHMERE CAT + CAMILLA CABELLOLOVE INCREDIBLE2NOR
ARYCHILDHOOD DREAMS3NOR
SIAHELIUM3USA
MAROON 5 + FUTURECOLD3USA
KATY PERRYCHAINES TO THE RHYTHM4USA
AXWELL/INGROSSO + KID INKI LOVE YOU4SVE
IMAGINE DRAGONSBELIEVER4USA
JAX JONES + RAYEYOU DON'T KNOW ME4UK
MAJOR LAZER + PARTYNEXTDOOR + NICKI MINAJRUN UP5USA
ZARA LARSSON + TY DOLLA SIGNSO GOOD5SVE
AJR WEAK5USA
MARTIN GARRIX + DUA LIPASCARED TO BE LONELY6NED
HAJKBEST FRIEND6NOR
THE CHAINSMOKERSPARIS7USA
EMILIE NICOLASSKY7NOR
MUGISHOPLAY WITH YOU7NOR
JADUDAHMESSED UP7NOR
ANNA OF THE NORTHOSLO8NOR
TRXD + EMILIE ADAMSOUR CITY8NOR
DANIEL KVAMMMENME DANSAR IKKJE FOR MORO SKYLD8NOR
DECLAN MCKENNATHE KIDS DON'T WANNA GO HOME8UK
ED SHEERANCASTLE ON THE HILL8UK
JULIE BERGANBLACKOUT8NOR
DEPRESNOSEE YOU SOON9NOR
SAGE THE GEMININOW AND LATER9USA
SNAKEHIPS + MØ DON'T LEAVE9USA
THE MIDNIGHT LOST & FOUND11USA
NOAH CYRUS + LABRINTHMAKE ME (CRY)14USA
MARTIN SOLVEIG + INA WROLDSENPLACES14NOR
THE 1975SHE'S AMERICAN14UK
ALOK + BRUNO MARTINI + ZEEBAHEAR ME NOW5USA
TWENTY ONE PILOTSLANE BOY15USA
ZARA LARSSONI WOULD LIKE15SVE
BRING ME THE HORIZON OH NO16UK
THE XXON HOLD16USA
BIFFY CLYRORE-ARRANGE21UK
C-listen
UNA SANDSEVENTEEN1NOR
BODINECHO1NOR
COUCHERON + MATILDABARELY FLOATING1NOR
H-BLOCK INK + MALI-KOANUMBERS GAME1USA
BURAK YETERTUESDAY1TYR
JIMON AND ON2NOR
CARNIVAL KIDSA HAPPIER LIE2NOR
CARL LOUIS + FRØDERCOME WITH ME2NOR
SONNY ALVEN + CALWASTED YOUTH2NOR
VIRKELIGKOR BLEI VI AV2NOR
VANJA VSVEVE FORBI2NOR
CREEPERBLACK RAIN2UK
JILLIONAIRE + FUSE ODG + FATMAN SCOOPSUNRISE2TRI
LANA DEL REYLOVE2USA
LUKE FAASSHOULD'VE SEEN IT3NOR
ULRIKKEPLACES3NOR
KAVEHMUHAMMED ALI3NOR
EMELIE HOLLOWLIKE I LOVE YOU3NOR
LARSIVELI + KONG MAKKO MAKEBATHAILANDO3NOR
LOWER THAN ATLANTISBOOMERANG3UK
IZABELLANDRE SIÅ4NOR
ARE YOU HAVING FUN YETAYHFY4NOR
CALPARANOID4NOR
TURAB SHAWTY4NOR
STORMZYBIG FOR YOUR BOOTS4UK
DIGITAL FARM ANIMALS + HAILEE STEINFELDDIGITAL LOVE4USA
URBAN CONEOLD SCHOOL4SVE
GREAT NEWSFALLING5NOR
FUTURE DUPER + HILDEFEVER 5NOR
TEIPTIPSY5NOR
STORE P DYPT5NOR
SKOTTGLITTER & GLOSS5SVE
GABRIELLEVEKK MEG OPP6NOR
FIGHT THE FIGHT THE EDGE6NOR
RYTMEKLUBBENLIKE THAT6NOR
TY.NIFIGHTER6NOR
FRANK CARTER & THE RATTLESNAKESWILD FLOWERS6UK
TINIE TEMPAH + TINASHETEXT FROM YOUR EX6UK
JCY WASTING YOUR TIME7NOR
SHELLSJAILBIRD7UK
GREY + BAHARII MISS YOU7USA
NOAH CARTERDO YOU7DAN
CHILDISH GAMBINOREDBONE7USA
MIGOS + LIL UZI VERTBAD & BOUJEE8USA
SILJA SOLNI LIV8NOR
BLOOD COMMAND CULT DRUGS8NOR
KEHLANI UNDERCOVER8USA
SOLEIMACRACKS8DAN
CASHMERE CAT + STARRAH + 2 CHAINZ + TORY LANEZTHROW MYSELF A PARTY9NOR
TRAVIS SCOTT GOOSEBUMPS9USA
MOOSE BLOODKNUCKLES9UK
MUNA I KNOW A PLACE9USA
LONDON GRAMMARROOTING FOR YOU9UK
WNDRMEDICINE11NOR
DJ FRESH + DIPLO + CRAIG DAVIDBANG BANG11USA
CIRCA WAVESWAKE UP13NOR
FANNY ANDERSENKIDS14NOR
OFF BLOOMLOVE TO HATE14DAN
MAGGIE ROGERSALASKA18USA
DRAKE FAKE LOVE18CAN
WONDER THE BOYDOIN' FINE19NOR
KJARTAN LAURITZENFREDAG19NOR
MURA MASA + ASAP ROCKYLOVESICK20USA
TORY LANEZLUV26CAN
TERROR JR3 STRIKES26USA