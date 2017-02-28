Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 08-09

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Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

UKAS LÅT: THE CHAINSMOKERS + COLDPLAYSOMETHING JUST LIKE THIS        
A-listen
SIGRIDDON'T KILL MY VIBE3NOR
THE CHAINSMOKERSPARIS6USA
ED SHEERANSHAPE OF YOU7UK
ZAYN + TAYLOR SWIFT I DON'T WANNA LIVE FOREVER8USA
THE WEEKND + DAFT PUNKI FEEL IT COMING13CAN
NOAH CYRUS + LABRINTHMAKE ME (CRY)13USA
BRING ME THE HORIZON OH NO15UK
B-listen
URØRTFINALIST: DÅRLIG VANEGIKK I BAKKENNOR
URØRTFINALIST: EMMA JENSENCLOSERNOR
URØRTFINALIST: LÜTDU VET INGENTINGNOR
URØRTFINALIST: POM POKOIT'S A TRAPNOR
KYGO + SELENA GOMEZIT AIN'T ME1NOR
ARYCHILDHOOD DREAMS2NOR
SIAHELIUM2USA
MAROON 5 + FUTURECOLD2USA
UNGE FERRARI ASHANTI3NOR
KATY PERRYCHAINES TO THE RHYTHM3USA
AXWELL/INGROSSO + KID INKI LOVE YOU3SVE
IMAGINE DRAGONSBELIEVER3USA
JAX JONES + RAYEYOU DON'T KNOW ME3UK
MAJOR LAZER + PARTYNEXTDOOR + NICKI MINAJRUN UP4USA
ZARA LARSSON + TY DOLLA SIGNSO GOOD4SVE
AJR WEAK4USA
MARTIN GARRIX + DUA LIPASCARED TO BE LONELY5NED
HAJKBEST FRIEND5NOR
EMILIE NICOLASSKY6NOR
JULIA MICHAELSISSUES6USA
MUGISHOPLAY WITH YOU6NOR
JADUDAHMESSED UP6NOR
ANNA OF THE NORTHOSLO7NOR
TRXD + EMILIE ADAMSOUR CITY7NOR
DANIEL KVAMMMENME DANSAR IKKJE FOR MORO SKYLD7NOR
DECLAN MCKENNATHE KIDS DON'T WANNA GO HOME7UK
ED SHEERANCASTLE ON THE HILL7UK
JULIE BERGANBLACKOUT7NOR
MIGOS + LIL UZI VERTBAD & BOUJEE7USA
DEPRESNOSEE YOU SOON8NOR
SAGE THE GEMININOW AND LATER8USA
SNAKEHIPS + MØ DON'T LEAVE8USA
WNDRMEDICINE10NOR
THE MIDNIGHT LOST & FOUND10USA
MARTIN SOLVEIG + INA WROLDSENPLACES13NOR
THE 1975SHE'S AMERICAN13UK
SIGMA + BIRDYFIND ME13UK
ALOK + BRUNO MARTINI + ZEEBAHEAR ME NOW14USA
ALESSIA CARASCARS TO YOUR BEAUTIFUL 14CAN
TWENTY ONE PILOTSLANE BOY14USA
ZARA LARSSONI WOULD LIKE14SVE
THE XXON HOLD5USA
KREAM + CLARA MAETAPED UP HEART 18NOR
BIFFY CLYRORE-ARRANGE20UK
C-listen
JIMON AND ON1NOR
CARNIVAL KIDSA HAPPIER LIE1NOR
CARL LOUIS + FRØDERCOME WITH ME1NOR
SONNY ALVEN + CALWASTED YOUTH1NOR
VIRKELIGKOR BLEI VI AV1NOR
VANJA VSVEVE FORBI1NOR
CREEPERBLACK RAIN1UK
JILLIONAIRE + FUSE ODG + FATMAN SCOOPSUNRISE1TRI
LANA DEL RAYLOVE1USA
LUKE FAASSHOULD'VE SEEN IT2NOR
ULRIKKEPLACES2NOR
KAVEHMUHAMMED ALI2NOR
EMELIE HOLLOWLIKE I LOVE YOU2NOR
LARSIVELI + KONG MAKKO MAKEBATHAILANDO2NOR
LOWER THAN ATLANTISBOOMERANG2UK
IZABELLANDRE SIÅ3NOR
ARE YOU HAVING FUN YETAYHFY3NOR
CALPARANOID3NOR
TURAB SHAWTY3NOR
STORMZYBIG FOR YOUR BOOTS3UK
DIGITAL FARM ANIMALS + HAILEE STEINFELDDIGITAL LOVE3USA
URBAN CONEOLD SCHOOL3SVE
GREAT NEWSFALLING4NOR
FUTURE DUPER + HILDEFEVER 4NOR
TEIPTIPSY4NOR
STORE P DYPT4NOR
SKOTTGLITTER & GLOSS4SVE
GABRIELLEVEKK MEG OPP5NOR
FIGHT THE FIGHT THE EDGE5NOR
HJERTESLAGKONG OSCARS GATE5NOR
RYTMEKLUBBENLIKE THAT5NOR
TY.NIFIGHTER5NOR
FRANK CARTER & THE RATTLESNAKESWILD FLOWERS5UK
TINIE TEMPAH + TINASHETEXT FROM YOUR EX5UK
JCY WASTING YOUR TIME6NOR
SHELLSJAILBIRD6UK
GREY + BAHARII MISS YOU6USA
NOAH CARTERDO YOU6DAN
CHILDISH GAMBINOREDBONE6USA
SILJA SOLNI LIV7NOR
BLOOD COMMAND CULT DRUGS7NOR
KEHLANI UNDERCOVER7USA
SOLEIMACRACKS7DAN
CASHMERE CAT + STARRAH + 2 CHAINZ + TORY LANEZTHROW MYSELF A PARTY8NOR
TRAVIS SCOTT GOOSEBUMPS8USA
MOOSE BLOODKNUCKLES8UK
MUNA I KNOW A PLACE8USA
LONDON GRAMMARROOTING FOR YOU8UK
DJ FRESH + DIPLO + CRAIG DAVIDBANG BANG10USA
CIRCA WAVESWAKE UP12NOR
FRANCIS AND THE LIGHTS MAY I HAVE THIS DANCE12USA
FANNY ANDERSENKIDS13NOR
OFF BLOOMLOVE TO HATE13DAN
KID CUDI + PHARRELLSURFIN'14USA
COUCHERONLOUD14NOR
BEARSON + NATALOLAONE STEP AT A TIME15NOR
AMANDA DELARAGUNERIUS (KARPE DIEM COVER)15NOR
KARPE DIEM SULTEN 2 (LIVE @ NRK P3)17NOR
MAGGIE ROGERSALASKA17USA
DRAKE FAKE LOVE17CAN
WONDER THE BOYDOIN' FINE18NOR
KJARTAN LAURITZENFREDAG18NOR
MURA MASA + ASAP ROCKYLOVESICK19USA
FICKLE FRIENDSCRY BABY21UK
AMANDA DELARAPAPER PAPER24NOR
TORY LANEZLUV25CAN
TERROR JR3 STRIKES25USA