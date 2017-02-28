Spilleliste NRK P3 uke 08-09

|UKAS LÅT: THE CHAINSMOKERS + COLDPLAY
|SOMETHING JUST LIKE THIS
|A-listen
|SIGRID
|DON'T KILL MY VIBE
|3
|NOR
|THE CHAINSMOKERS
|PARIS
|6
|USA
|ED SHEERAN
|SHAPE OF YOU
|7
|UK
|ZAYN + TAYLOR SWIFT
|I DON'T WANNA LIVE FOREVER
|8
|USA
|THE WEEKND + DAFT PUNK
|I FEEL IT COMING
|13
|CAN
|NOAH CYRUS + LABRINTH
|MAKE ME (CRY)
|13
|USA
|BRING ME THE HORIZON
|OH NO
|15
|UK
|B-listen
|URØRTFINALIST: DÅRLIG VANE
|GIKK I BAKKEN
|NOR
|URØRTFINALIST: EMMA JENSEN
|CLOSER
|NOR
|URØRTFINALIST: LÜT
|DU VET INGENTING
|NOR
|URØRTFINALIST: POM POKO
|IT'S A TRAP
|NOR
|KYGO + SELENA GOMEZ
|IT AIN'T ME
|1
|NOR
|ARY
|CHILDHOOD DREAMS
|2
|NOR
|SIA
|HELIUM
|2
|USA
|MAROON 5 + FUTURE
|COLD
|2
|USA
|UNGE FERRARI
|ASHANTI
|3
|NOR
|KATY PERRY
|CHAINES TO THE RHYTHM
|3
|USA
|AXWELL/INGROSSO + KID INK
|I LOVE YOU
|3
|SVE
|IMAGINE DRAGONS
|BELIEVER
|3
|USA
|JAX JONES + RAYE
|YOU DON'T KNOW ME
|3
|UK
|MAJOR LAZER + PARTYNEXTDOOR + NICKI MINAJ
|RUN UP
|4
|USA
|ZARA LARSSON + TY DOLLA SIGN
|SO GOOD
|4
|SVE
|AJR
|WEAK
|4
|USA
|MARTIN GARRIX + DUA LIPA
|SCARED TO BE LONELY
|5
|NED
|HAJK
|BEST FRIEND
|5
|NOR
|EMILIE NICOLAS
|SKY
|6
|NOR
|JULIA MICHAELS
|ISSUES
|6
|USA
|MUGISHO
|PLAY WITH YOU
|6
|NOR
|JADUDAH
|MESSED UP
|6
|NOR
|ANNA OF THE NORTH
|OSLO
|7
|NOR
|TRXD + EMILIE ADAMS
|OUR CITY
|7
|NOR
|DANIEL KVAMMMEN
|ME DANSAR IKKJE FOR MORO SKYLD
|7
|NOR
|DECLAN MCKENNA
|THE KIDS DON'T WANNA GO HOME
|7
|UK
|ED SHEERAN
|CASTLE ON THE HILL
|7
|UK
|JULIE BERGAN
|BLACKOUT
|7
|NOR
|MIGOS + LIL UZI VERT
|BAD & BOUJEE
|7
|USA
|DEPRESNO
|SEE YOU SOON
|8
|NOR
|SAGE THE GEMINI
|NOW AND LATER
|8
|USA
|SNAKEHIPS + MØ
|DON'T LEAVE
|8
|USA
|WNDR
|MEDICINE
|10
|NOR
|THE MIDNIGHT
|LOST & FOUND
|10
|USA
|MARTIN SOLVEIG + INA WROLDSEN
|PLACES
|13
|NOR
|THE 1975
|SHE'S AMERICAN
|13
|UK
|SIGMA + BIRDY
|FIND ME
|13
|UK
|ALOK + BRUNO MARTINI + ZEEBA
|HEAR ME NOW
|14
|USA
|ALESSIA CARA
|SCARS TO YOUR BEAUTIFUL
|14
|CAN
|TWENTY ONE PILOTS
|LANE BOY
|14
|USA
|ZARA LARSSON
|I WOULD LIKE
|14
|SVE
|THE XX
|ON HOLD
|5
|USA
|KREAM + CLARA MAE
|TAPED UP HEART
|18
|NOR
|BIFFY CLYRO
|RE-ARRANGE
|20
|UK
|C-listen
|JIM
|ON AND ON
|1
|NOR
|CARNIVAL KIDS
|A HAPPIER LIE
|1
|NOR
|CARL LOUIS + FRØDER
|COME WITH ME
|1
|NOR
|SONNY ALVEN + CAL
|WASTED YOUTH
|1
|NOR
|VIRKELIG
|KOR BLEI VI AV
|1
|NOR
|VANJA V
|SVEVE FORBI
|1
|NOR
|CREEPER
|BLACK RAIN
|1
|UK
|JILLIONAIRE + FUSE ODG + FATMAN SCOOP
|SUNRISE
|1
|TRI
|LANA DEL RAY
|LOVE
|1
|USA
|LUKE FAAS
|SHOULD'VE SEEN IT
|2
|NOR
|ULRIKKE
|PLACES
|2
|NOR
|KAVEH
|MUHAMMED ALI
|2
|NOR
|EMELIE HOLLOW
|LIKE I LOVE YOU
|2
|NOR
|LARSIVELI + KONG MAKKO MAKEBA
|THAILANDO
|2
|NOR
|LOWER THAN ATLANTIS
|BOOMERANG
|2
|UK
|IZABELL
|ANDRE SIÅ
|3
|NOR
|ARE YOU HAVING FUN YET
|AYHFY
|3
|NOR
|CAL
|PARANOID
|3
|NOR
|TURAB
|SHAWTY
|3
|NOR
|STORMZY
|BIG FOR YOUR BOOTS
|3
|UK
|DIGITAL FARM ANIMALS + HAILEE STEINFELD
|DIGITAL LOVE
|3
|USA
|URBAN CONE
|OLD SCHOOL
|3
|SVE
|GREAT NEWS
|FALLING
|4
|NOR
|FUTURE DUPER + HILDE
|FEVER
|4
|NOR
|TEIP
|TIPSY
|4
|NOR
|STORE P
|DYPT
|4
|NOR
|SKOTT
|GLITTER & GLOSS
|4
|SVE
|GABRIELLE
|VEKK MEG OPP
|5
|NOR
|FIGHT THE FIGHT
|THE EDGE
|5
|NOR
|HJERTESLAG
|KONG OSCARS GATE
|5
|NOR
|RYTMEKLUBBEN
|LIKE THAT
|5
|NOR
|TY.NI
|FIGHTER
|5
|NOR
|FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES
|WILD FLOWERS
|5
|UK
|TINIE TEMPAH + TINASHE
|TEXT FROM YOUR EX
|5
|UK
|JCY
|WASTING YOUR TIME
|6
|NOR
|SHELLS
|JAILBIRD
|6
|UK
|GREY + BAHARI
|I MISS YOU
|6
|USA
|NOAH CARTER
|DO YOU
|6
|DAN
|CHILDISH GAMBINO
|REDBONE
|6
|USA
|SILJA SOL
|NI LIV
|7
|NOR
|BLOOD COMMAND
|CULT DRUGS
|7
|NOR
|KEHLANI
|UNDERCOVER
|7
|USA
|SOLEIMA
|CRACKS
|7
|DAN
|CASHMERE CAT + STARRAH + 2 CHAINZ + TORY LANEZ
|THROW MYSELF A PARTY
|8
|NOR
|TRAVIS SCOTT
|GOOSEBUMPS
|8
|USA
|MOOSE BLOOD
|KNUCKLES
|8
|UK
|MUNA
|I KNOW A PLACE
|8
|USA
|LONDON GRAMMAR
|ROOTING FOR YOU
|8
|UK
|DJ FRESH + DIPLO + CRAIG DAVID
|BANG BANG
|10
|USA
|CIRCA WAVES
|WAKE UP
|12
|NOR
|FRANCIS AND THE LIGHTS
|MAY I HAVE THIS DANCE
|12
|USA
|FANNY ANDERSEN
|KIDS
|13
|NOR
|OFF BLOOM
|LOVE TO HATE
|13
|DAN
|KID CUDI + PHARRELL
|SURFIN'
|14
|USA
|COUCHERON
|LOUD
|14
|NOR
|BEARSON + NATALOLA
|ONE STEP AT A TIME
|15
|NOR
|AMANDA DELARA
|GUNERIUS (KARPE DIEM COVER)
|15
|NOR
|KARPE DIEM
|SULTEN 2 (LIVE @ NRK P3)
|17
|NOR
|MAGGIE ROGERS
|ALASKA
|17
|USA
|DRAKE
|FAKE LOVE
|17
|CAN
|WONDER THE BOY
|DOIN' FINE
|18
|NOR
|KJARTAN LAURITZEN
|FREDAG
|18
|NOR
|MURA MASA + ASAP ROCKY
|LOVESICK
|19
|USA
|FICKLE FRIENDS
|CRY BABY
|21
|UK
|AMANDA DELARA
|PAPER PAPER
|24
|NOR
|TORY LANEZ
|LUV
|25
|CAN
|TERROR JR
|3 STRIKES
|25
|USA
Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.
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