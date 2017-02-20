Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 07-08

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Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

kygoselena
UKAS LÅT: KYGO + SELENA GOMEZ -IT AIN'T ME        
A-listen
SIGRIDDON'T KILL MY VIBE2NOR
THE CHAINSMOKERSPARIS5USA
EMILIE NICOLASSKY5NOR
ED SHEERANSHAPE OF YOU6UK
ZAYN + TAYLOR SWIFT I DON'T WANNA LIVE FOREVER7USA
THE WEEKND + DAFT PUNKI FEEL IT COMING12CAN
NOAH CYRUS + LABRINTHMAKE ME (CRY)12USA
BRING ME THE HORIZON OH NO14UK
B-listen
ARYCHILDHOOD DREAMS1NOR
SIAHELIUM1USA
MAROON 5 + FUTURECOLD1USA
UNGE FERRARI ASHANTI2NOR
KATY PERRYCHAINES TO THE RHYTHM2USA
AXWELL/INGROSSO + KID INKI LOVE YOU2SVE
IMAGINE DRAGONSBELIEVER2USA
JAX JONES + RAYEYOU DON'T KNOW ME2UK
DÅRLIG VANEGIKK I BAKKEN3NOR
EMMA JENSENCLOSER3NOR
POM POKOIT'S A TRAP3NOR
MAJOR LAZER + PARTYNEXTDOOR + NICKI MINAJRUN UP3USA
ZARA LARSSON + TY DOLLA SIGNSO GOOD3SVE
AJR WEAK3USA
MARTIN GARRIX + DUA LIPASCARED TO BE LONELY4NED
HAJKBEST FRIEND4NOR
JULIA MICHAELSISSUES5USA
MUGISHOPLAY WITH YOU5NOR
JADUDAHMESSED UP5NOR
ANNA OF THE NORTHOSLO6NOR
TRXD + EMILIE ADAMSOUR CITY6NOR
DANIEL KVAMMMENME DANSAR IKKJE FOR MORO SKYLD6NOR
DECLAN MCKENNATHE KIDS DON'T WANNA GO HOME6UK
ED SHEERANCASTLE ON THE HILL6UK
JULIE BERGANBLACKOUT6NOR
MIGOS + LIL UZI VERTBAD & BOUJEE6USA
DEPRESNOSEE YOU SOON7NOR
SAGE THE GEMININOW AND LATER7USA
SNAKEHIPS + MØ DON'T LEAVE7USA
CASHMERE CAT + STARRAH + 2 CHAINZ + TORY LANEZTHROW MYSELF A PARTY7NOR
WNDRMEDICINE9NOR
THE MIDNIGHT LOST & FOUND9USA
THE 1975SHE'S AMERICAN12UK
SIGMA + BIRDYFIND ME12UK
ALOK + BRUNO MARTINI + ZEEBAHEAR ME NOW13USA
ALESSIA CARASCARS TO YOUR BEAUTIFUL 13CAN
TWENTY ONE PILOTSLANE BOY13USA
ZARA LARSSONI WOULD LIKE13SVE
THE XXON HOLD14USA
LÜTDU VET INGENTING16NOR
KREAM + CLARA MAETAPED UP HEART 17NOR
BIFFY CLYRORE-ARRANGE19UK
C-listen
LUKE FAASSHOULD'VE SEEN IT1NOR
ULRIKKEPLACES1NOR
KAVEHMUHAMMED ALI1NOR
CARL LOUIS + FRØDERANIMALS1NOR
EMELIE HOLLOWLIKE I LOVE YOU1NOR
LARSIVELI + KONG MAKKO MAKEBATHAILANDO1NOR
LOWER THAN ATLANTISBOOMERANG1UK
IZABELLANDRE SIÅ2NOR
ARE YOU HAVING FUN YETAYHFY2NOR
CALPARANOID2NOR
TURAB SHAWTY2NOR
STORMZYBIG FOR YOUR BOOTS2UK
DIGITAL FARM ANIMALS + HAILEE STEINFELDDIGITAL LOVE2USA
URBAN CONEOLD SCHOOL2SVE
GREAT NEWSFALLING3NOR
FUTURE DUPER + HILDEFEVER 3NOR
TEIPTIPSY3NOR
STORE P DYPT3NOR
SKOTTGLITTER & GLOSS3SVE
GABRIELLEVEKK MEG OPP4NOR
FIGHT THE FIGHT THE EDGE4NOR
HJERTESLAGKONG OSCARS GATE4NOR
RYTMEKLUBBENLIKE THAT4NOR
TY.NIFIGHTER4NOR
FRANK CARTER & THE RATTLESNAKESWILD FLOWERS4UK
TINIE TEMPAH + TINASHETEXT FROM YOUR EX4UK
JCY WASTING YOUR TIME5NOR
SHELLSJAILBIRD5UK
GREY + BAHARII MISS YOU5USA
NOAH CARTERDO YOU5DAN
CHILDISH GAMBINOREDBONE5USA
SILJA SOLNI LIV6NOR
BLOOD COMMAND CULT DRUGS6NOR
KEHLANI UNDERCOVER6USA
SOLEIMACRACKS6DAN
TRAVIS SCOTT GOOSEBUMPS7USA
MOOSE BLOODKNUCKLES7UK
MUNA I KNOW A PLACE7USA
LONDON GRAMMARROOTING FOR YOU7UK
DJ FRESH + DIPLO + CRAIG DAVIDBANG BANG9USA
CIRCA WAVESWAKE UP11NOR
FRANCIS AND THE LIGHTS MAY I HAVE THIS DANCE11USA
MARTIN SOLVEIG + INA WROLDSENPLACES12NOR
FANNY ANDERSENKIDS12NOR
OFF BLOOMLOVE TO HATE12DAN
KID CUDI + PHARRELLSURFIN'13USA
COUCHERONLOUD13NOR
BEARSON + NATALOLAONE STEP AT A TIME14NOR
AMANDA DELARAGUNERIUS (KARPE DIEM COVER)14NOR
KARPE DIEM SULTEN 2 (LIVE @ NRK P3)16NOR
MAGGIE ROGERSALASKA16USA
DRAKE FAKE LOVE16CAN
WONDER THE BOYDOIN' FINE17NOR
KJARTAN LAURITZENFREDAG17NOR
MURA MASA + ASAP ROCKYLOVESICK18USA
FICKLE FRIENDSCRY BABY20UK
AMANDA DELARAPAPER PAPER23NOR
TORY LANEZLUV24CAN
TERROR JR3 STRIKES24USA