Spilleliste NRK P3 uke 06-07

A-listen

THE CHAINSMOKERS PARIS 4 USA

EMILIE NICOLAS SKY 4 NOR

ED SHEERAN SHAPE OF YOU 5 UK

ZAYN + TAYLOR SWIFT I DON'T WANNA LIVE FOREVER 6 USA

ALAN WALKER ALONE 11 NOR

THE WEEKND + DAFT PUNK I FEEL IT COMING 11 CAN

NOAH CYRUS + LABRINTH MAKE ME (CRY) 11 USA

B-listen

UNGE FERRARI ASHANTI 1 NOR

? ? 1 USA

AXWELL/INGROSSO + KID INK I LOVE YOU 1 SVE

IMAGINE DRAGONS BELIEVER 1 USA

JAX JONES + RAYE YOU DON'T KNOW ME 1 UK

DÅRLIG VANE GIKK I BAKKEN 2 NOR

EMMA JENSEN CLOSER 2 NOR

POM POKO IT'S A TRAP 2 NOR

MAJOR LAZER + PARTYNEXTDOOR + NICKI MINAJ RUN UP 2 USA

ZARA LARSSON + TY DOLLA SIGN SO GOOD 2 SVE

AJR WEAK 2 USA

MARTIN GARRIX + DUA LIPA SCARED TO BE LONELY 3 NED

GABRIELLE VEKK MEG OPP 3 NOR

JULIA MICHAELS ISSUES 4 USA

MUGISHO PLAY WITH YOU 4 NOR

JADUDAH MESSED UP 4 NOR

ANNA OF THE NORTH OSLO 5 NOR

TRXD + EMILIE ADAMS OUR CITY 5 NOR

DANIEL KVAMMMEN ME DANSAR IKKJE FOR MORO SKYLD 5 NOR

DECLAN MCKENNA THE KIDS DON'T WANNA GO HOME 5 UK

ED SHEERAN CASTLE ON THE HILL 5 UK

JULIE BERGAN BLACKOUT 5 NOR

MIGOS + LIL UZI VERT BAD & BOUJEE 5 USA

DEPRESNO SEE YOU SOON 6 NOR

SAGE THE GEMINI NOW AND LATER 6 USA

SNAKEHIPS + MØ DON'T LEAVE 6 USA

CASHMERE CAT + STARRAH + 2 CHAINZ + TORY LANEZ THROW MYSELF A PARTY 6 NOR

WNDR MEDICINE 8 NOR

THE MIDNIGHT LOST & FOUND 8 USA

THE 1975 SHE'S AMERICAN 11 UK

SIGMA + BIRDY FIND ME 11 UK

MARTIN SOLVEIG + INA WROLDSEN PLACES 11 NOR

ALOK + BRUNO MARTINI + ZEEBA HEAR ME NOW 12 USA

ALESSIA CARA SCARS TO YOUR BEAUTIFUL 12 CAN

TWENTY ONE PILOTS LANE BOY 12 USA

ZARA LARSSON I WOULD LIKE 12 SVE

RAE SREMMURD + GUCCI MANE BLACK BEATLES 12 USA

THE XX ON HOLD 13 USA

BRING ME THE HORIZON OH NO 13 UK

LÜT DU VET INGENTING 15 NOR

KREAM + CLARA MAE TAPED UP HEART 16 NOR

NEIKED SEXUAL 20 SVE

THE 1975 SOMEBODY ELSE 30 UK

C-listen

IZABELL ANDRE SIÅ 1 NOR

ARE YOU HAVING FUN YET AYHFY 1 NOR

CAL PARANOID 1 NOR

TURAB SHAWTY 1 NOR

STORMZY BIG FOR YOUR BOOTS 1 UK

DIGITAL FARM ANIMALS + HAILEE STEINFELD DIGITAL LOVE 1 USA

URBAN CONE OLD SCHOOL 1 SVE

GREAT NEWS FALLING 2 NOR

FUTURE DUPER + HILDE FEVER 2 NOR

TEIP TIPSY 2 NOR

STORE P DYPT 2 NOR

SKOTT GLITTER & GLOSS 2 SVE

FIGHT THE FIGHT THE EDGE 3 NOR

HJERTESLAG KONG OSCARS GATE 3 NOR

HAJK BEST FRIEND 3 NOR

RYTMEKLUBBEN LIKE THAT 3 NOR

TY.NI FIGHTER 3 NOR

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES WILD FLOWERS 3 UK

TINIE TEMPAH + TINASHE TEXT FROM YOUR EX 3 UK

TONE DAMLI PINNACLE 4 NOR

JCY WASTING YOUR TIME 4 NOR

SHELLS JAILBIRD 4 UK

GREY + BAHARI I MISS YOU 4 USA

NOAH CARTER DO YOU 4 DAN

CHILDISH GAMBINO REDBONE 4 USA

SILJA SOL NI LIV 5 NOR

BLOOD COMMAND CULT DRUGS 5 NOR

KEHLANI UNDERCOVER 5 USA

SOLEIMA CRACKS 5 DAN

TRAVIS SCOTT GOOSEBUMPS 6 USA

MOOSE BLOOD KNUCKLES 6 UK

MUNA I KNOW A PLACE 6 USA

LONDON GRAMMAR ROOTING FOR YOU 6 UK

DJ FRESH + DIPLO + CRAIG DAVID BANG BANG 8 USA

CIRCA WAVES WAKE UP 10 NOR

FRANCIS AND THE LIGHTS MAY I HAVE THIS DANCE 10 USA

FANNY ANDERSEN KIDS 11 NOR

OFF BLOOM LOVE TO HATE 11 DAN

KID CUDI + PHARRELL SURFIN' 12 USA

TRAVELLE NOBODY ELSE 12 NOR

COUCHERON LOUD 12 NOR

BEARSON + NATALOLA ONE STEP AT A TIME 13 NOR

AMANDA DELARA GUNERIUS (KARPE DIEM COVER) 13 NOR

KARPE DIEM SULTEN 2 (LIVE @ NRK P3) 15 NOR

MAGGIE ROGERS ALASKA 15 USA

DRAKE FAKE LOVE 15 CAN

WONDER THE BOY DOIN' FINE 16 NOR

KJARTAN LAURITZEN FREDAG 16 NOR

MURA MASA + ASAP ROCKY LOVESICK 17 USA

BIFFY CLYRO RE-ARRANGE 18 UK

FICKLE FRIENDS CRY BABY 19 UK

AMANDA DELARA PAPER PAPER 22 NOR

TORY LANEZ LUV 23 CAN