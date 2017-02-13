Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 06-07

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Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

sigridraabe
UKAS LÅT: SIGRID RAABE DON'T KILL MY VIBE        
A-listen
THE CHAINSMOKERSPARIS4USA
EMILIE NICOLASSKY4NOR
ED SHEERANSHAPE OF YOU5UK
ZAYN + TAYLOR SWIFT I DON'T WANNA LIVE FOREVER6USA
ALAN WALKERALONE11NOR
THE WEEKND + DAFT PUNKI FEEL IT COMING11CAN
NOAH CYRUS + LABRINTHMAKE ME (CRY)11USA
B-listen
UNGE FERRARI ASHANTI1NOR
??1USA
AXWELL/INGROSSO + KID INKI LOVE YOU1SVE
IMAGINE DRAGONSBELIEVER1USA
JAX JONES + RAYEYOU DON'T KNOW ME1UK
DÅRLIG VANEGIKK I BAKKEN2NOR
EMMA JENSENCLOSER2NOR
POM POKOIT'S A TRAP2NOR
MAJOR LAZER + PARTYNEXTDOOR + NICKI MINAJRUN UP2USA
ZARA LARSSON + TY DOLLA SIGNSO GOOD2SVE
AJR WEAK2USA
MARTIN GARRIX + DUA LIPASCARED TO BE LONELY3NED
GABRIELLEVEKK MEG OPP3NOR
JULIA MICHAELSISSUES4USA
MUGISHOPLAY WITH YOU4NOR
JADUDAHMESSED UP4NOR
ANNA OF THE NORTHOSLO5NOR
TRXD + EMILIE ADAMSOUR CITY5NOR
DANIEL KVAMMMENME DANSAR IKKJE FOR MORO SKYLD5NOR
DECLAN MCKENNATHE KIDS DON'T WANNA GO HOME5UK
ED SHEERANCASTLE ON THE HILL5UK
JULIE BERGANBLACKOUT5NOR
MIGOS + LIL UZI VERTBAD & BOUJEE5USA
DEPRESNOSEE YOU SOON6NOR
SAGE THE GEMININOW AND LATER6USA
SNAKEHIPS + MØ DON'T LEAVE6USA
CASHMERE CAT + STARRAH + 2 CHAINZ + TORY LANEZTHROW MYSELF A PARTY6NOR
WNDRMEDICINE8NOR
THE MIDNIGHT LOST & FOUND8USA
THE 1975SHE'S AMERICAN11UK
SIGMA + BIRDYFIND ME11UK
MARTIN SOLVEIG + INA WROLDSENPLACES11NOR
ALOK + BRUNO MARTINI + ZEEBAHEAR ME NOW12USA
ALESSIA CARASCARS TO YOUR BEAUTIFUL 12CAN
TWENTY ONE PILOTSLANE BOY12USA
ZARA LARSSONI WOULD LIKE12SVE
RAE SREMMURD + GUCCI MANEBLACK BEATLES12USA
THE XXON HOLD13USA
BRING ME THE HORIZON OH NO13UK
LÜTDU VET INGENTING15NOR
KREAM + CLARA MAETAPED UP HEART 16NOR
NEIKEDSEXUAL20SVE
THE 1975SOMEBODY ELSE30UK
C-listen
IZABELL ANDRE SIÅ1NOR
ARE YOU HAVING FUN YETAYHFY1NOR
CALPARANOID1NOR
TURAB SHAWTY1NOR
STORMZYBIG FOR YOUR BOOTS1UK
DIGITAL FARM ANIMALS + HAILEE STEINFELDDIGITAL LOVE1USA
URBAN CONEOLD SCHOOL1SVE
GREAT NEWSFALLING2NOR
FUTURE DUPER + HILDEFEVER 2NOR
TEIPTIPSY2NOR
STORE P DYPT2NOR
SKOTTGLITTER & GLOSS2SVE
FIGHT THE FIGHT THE EDGE3NOR
HJERTESLAGKONG OSCARS GATE3NOR
HAJKBEST FRIEND3NOR
RYTMEKLUBBENLIKE THAT3NOR
TY.NIFIGHTER3NOR
FRANK CARTER & THE RATTLESNAKESWILD FLOWERS3UK
TINIE TEMPAH + TINASHETEXT FROM YOUR EX3UK
TONE DAMLIPINNACLE4NOR
JCY WASTING YOUR TIME4NOR
SHELLSJAILBIRD4UK
GREY + BAHARII MISS YOU4USA
NOAH CARTERDO YOU4DAN
CHILDISH GAMBINOREDBONE4USA
SILJA SOLNI LIV5NOR
BLOOD COMMAND CULT DRUGS5NOR
KEHLANI UNDERCOVER5USA
SOLEIMACRACKS5DAN
TRAVIS SCOTT GOOSEBUMPS6USA
MOOSE BLOODKNUCKLES6UK
MUNA I KNOW A PLACE6USA
LONDON GRAMMARROOTING FOR YOU6UK
DJ FRESH + DIPLO + CRAIG DAVIDBANG BANG8USA
CIRCA WAVESWAKE UP10NOR
FRANCIS AND THE LIGHTS MAY I HAVE THIS DANCE10USA
FANNY ANDERSENKIDS11NOR
OFF BLOOMLOVE TO HATE11DAN
KID CUDI + PHARRELLSURFIN'12USA
TRAVELLE NOBODY ELSE12NOR
COUCHERONLOUD12NOR
BEARSON + NATALOLAONE STEP AT A TIME13NOR
AMANDA DELARAGUNERIUS (KARPE DIEM COVER)13NOR
KARPE DIEM SULTEN 2 (LIVE @ NRK P3)15NOR
MAGGIE ROGERSALASKA15USA
DRAKE FAKE LOVE15CAN
WONDER THE BOYDOIN' FINE16NOR
KJARTAN LAURITZENFREDAG16NOR
MURA MASA + ASAP ROCKYLOVESICK17USA
BIFFY CLYRORE-ARRANGE18UK
FICKLE FRIENDSCRY BABY19UK
AMANDA DELARAPAPER PAPER22NOR
TORY LANEZLUV23CAN
TERROR JR3 STRIKES23USA