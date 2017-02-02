Spilleliste NRK P3 uke 05-06

|UKAS LÅT: JAX JONES + RAYE
|YOU DON'T KNOW ME
|A-listen
|C-listen
|THE CHAINSMOKERS
|PARIS
|1 (2)
|USA
|EMILIE NICOLAS
|SKY
|3
|NOR
|ED SHEERAN
|SHAPE OF YOU
|4
|UK
|ZAYN + TAYLOR SWIFT
|I DON'T WANNA LIVE FOREVER
|5
|USA
|ALAN WALKER
|ALONE
|10
|NOR
|THE WEEKND + DAFT PUNK
|I FEEL IT COMING
|10
|CAN
|NOAH CYRUS + LABRINTH
|MAKE ME (CRY)
|10
|USA
|KREAM + CLARA MAE
|TAPED UP HEART
|15
|NOR
|B-listen
|DÅRLIG VANE
|GIKK I BAKKEN
|1
|NOR
|EMMA JENSEN
|CLOSER
|1
|NOR
|POM POKO
|IT'S A TRAP
|1
|NOR
|MAJOR LAZER + PARTYNEXTDOOR + NICKI MINAJ
|RUN UP
|1
|USA
|ZARA LARSSON + TY DOLLA SIGN
|SO GOOD
|1
|SVE
|AJR
|WEAK
|1
|USA
|MARTIN GARRIX + DUA LIPA
|SCARED TO BE LONELY
|2
|NED
|GABRIELLE
|VEKK MEG OPP
|2
|NOR
|JULIA MICHAELS
|ISSUES
|3
|USA
|THE CHAINSMOKERS
|PARIS
|3
|USA
|MUGISHO
|PLAY WITH YOU
|3
|NOR
|JADUDAH
|MESSED UP
|3
|NOR
|ANNA OF THE NORTH
|OSLO
|4
|NOR
|TRXD + EMILIE ADAMS
|OUR CITY
|4
|NOR
|DANIEL KVAMMMEN
|ME DANSAR IKKJE FOR MORO SKYLD
|4
|NOR
|DECLAN MCKENNA
|THE KIDS DON'T WANNA GO HOME
|4
|UK
|ED SHEERAN
|CASTLE ON THE HILL
|4
|UK
|JULIE BERGAN
|BLACKOUT
|4
|NOR
|MIGOS + LIL UZI VERT
|BAD & BOUJEE
|4
|USA
|DEPRESNO
|SEE YOU SOON
|5
|NOR
|SAGE THE GEMINI
|NOW AND LATER
|5
|USA
|SNAKEHIPS + MØ
|DON'T LEAVE
|5
|USA
|CASHMERE CAT + STARRAH + 2 CHAINZ + TORY LANEZ
|THROW MYSELF A PARTY
|5
|NOR
|WNDR
|MEDICINE
|7
|NOR
|DJ FRESH + DIPLO + CRAIG DAVID
|BANG BANG
|7
|USA
|THE MIDNIGHT
|LOST & FOUND
|7
|USA
|MATOMA + GIA
|HEART WON'T FORGET
|9
|NOR
|THE 1975
|SHE'S AMERICAN
|10
|UK
|SIGMA + BIRDY
|FIND ME
|10
|UK
|MARTIN SOLVEIG + INA WROLDSEN
|PLACES
|10
|NOR
|ALOK + BRUNO MARTINI + ZEEBA
|HEAR ME NOW
|11
|USA
|ALESSIA CARA
|SCARS TO YOUR BEAUTIFUL
|11
|CAN
|TWENTY ONE PILOTS
|LANE BOY
|11
|USA
|ZARA LARSSON
|I WOULD LIKE
|11
|SVE
|RAE SREMMURD + GUCCI MANE
|BLACK BEATLES
|11
|USA
|THE XX
|ON HOLD
|12
|USA
|LÜT
|DU VET INGENTING
|14
|NOR
|NEIKED
|SEXUAL
|19
|SVE
|THE 1975
|SOMEBODY ELSE
|29
|UK
|C-listen
|GREAT NEWS
|FALLING
|1
|NOR
|FUTURE DUPER + HILDE
|FEVER
|1
|NOR
|TEIP
|TIPSY
|1
|NOR
|STORE P
|DYPT
|1
|NOR
|SKOTT
|GLITTER & GLOSS
|1
|SVE
|FIGHT THE FIGHT
|THE EDGE
|2
|NOR
|HJERTESLAG
|KONG OSCARS GATE
|2
|NOR
|HAJK
|BEST FRIEND
|2
|NOR
|RYTMEKLUBBEN
|LIKE THAT
|2
|NOR
|TY.NI
|FIGHTER
|2
|NOR
|FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES
|WILD FLOWERS
|2
|UK
|TINIE TEMPAH + TINASHE
|TEXT FROM YOUR EX
|2
|UK
|TONE DAMLI
|PINNACLE
|3
|NOR
|JCY
|WASTING YOUR TIME
|3
|NOR
|SHELLS
|JAILBIRD
|3
|UK
|GREY + BAHARI
|I MISS YOU
|3
|USA
|NOAH CARTER
|DO YOU
|3
|DAN
|CHILDISH GAMBINO
|REDBONE
|3
|USA
|ELSA & EMILIE
|CHAINS OF PROMISES
|4
|NOR
|SILJA SOL
|NI LIV
|4
|NOR
|BLOOD COMMAND
|CULT DRUGS
|4
|NOR
|KEHLANI
|UNDERCOVER
|4
|USA
|SOLEIMA
|CRACKS
|4
|DAN
|LOVELESS + PHILIP EMILIO
|LITT FOR MYE
|5
|NOR
|TRAVIS SCOTT
|GOOSEBUMPS
|5
|USA
|MOOSE BLOOD
|KNUCKLES
|5
|UK
|MUNA
|I KNOW A PLACE
|5
|USA
|LONDON GRAMMAR
|ROOTING FOR YOU
|5
|UK
|CIRCA WAVES
|WAKE UP
|9
|NOR
|FRANCIS AND THE LIGHTS
|MAY I HAVE THIS DANCE
|9
|USA
|G-EAZY
|SOME KIND OF DRUG (EARWULF REMIX)
|9
|USA
|FANNY ANDERSEN
|KIDS
|10
|NOR
|OFF BLOOM
|LOVE TO HATE
|10
|DAN
|JESPER JENSET
|LIES
|11
|NOR
|KID CUDI + PHARRELL
|SURFIN'
|11
|USA
|TRAVELLE
|NOBODY ELSE
|11
|NOR
|COUCHERON
|LOUD
|11
|NOR
|BEARSON + NATALOLA
|ONE STEP AT A TIME
|12
|NOR
|PEKING DUK + ELLIPHANT
|STRANGER
|12
|SVE
|BRING ME THE HORIZON
|OH NO
|12
|UK
|AMANDA DELARA
|GUNERIUS (KARPE DIEM COVER)
|12
|NOR
|KARPE DIEM
|SULTEN 2 (LIVE @ NRK P3)
|14
|NOR
|MAGGIE ROGERS
|ALASKA
|14
|USA
|DRAKE
|FAKE LOVE
|14
|CAN
|CLMD + DAVION FARRIS + FARAH ASH
|STRONGER
|14
|NOR
|WONDER THE BOY
|DOIN' FINE
|15
|NOR
|KJARTAN LAURITZEN
|FREDAG
|15
|NOR
|MURA MASA + ASAP ROCKY
|LOVESICK
|16
|USA
|MATILDA FT OMVR
|APOLOGIZE
|16
|NOR
|BIFFY CLYRO
|RE-ARRANGE
|17
|UK
|FICKLE FRIENDS
|CRY BABY
|18
|UK
|AMANDA DELARA
|PAPER PAPER
|21
|NOR
|TORY LANEZ
|LUV
|22
|CAN
|TERROR JR
|3 STRIKES
|22
|USA
Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.
KommentarerKom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!