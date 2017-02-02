Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 05-06

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Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

jax jones
UKAS LÅT: JAX JONES + RAYE YOU DON'T KNOW ME        
A-listen C-listen
THE CHAINSMOKERSPARIS1 (2)USA
EMILIE NICOLASSKY3NOR
ED SHEERANSHAPE OF YOU4UK
ZAYN + TAYLOR SWIFT I DON'T WANNA LIVE FOREVER5USA
ALAN WALKERALONE10NOR
THE WEEKND + DAFT PUNKI FEEL IT COMING10CAN
NOAH CYRUS + LABRINTHMAKE ME (CRY)10USA
KREAM + CLARA MAETAPED UP HEART 15NOR
B-listen
DÅRLIG VANEGIKK I BAKKEN1NOR
EMMA JENSENCLOSER1NOR
POM POKOIT'S A TRAP1NOR
MAJOR LAZER + PARTYNEXTDOOR + NICKI MINAJRUN UP1USA
ZARA LARSSON + TY DOLLA SIGNSO GOOD1SVE
AJR WEAK1USA
MARTIN GARRIX + DUA LIPASCARED TO BE LONELY2NED
GABRIELLEVEKK MEG OPP2NOR
JULIA MICHAELSISSUES3USA
THE CHAINSMOKERSPARIS3USA
MUGISHOPLAY WITH YOU3NOR
JADUDAHMESSED UP3NOR
ANNA OF THE NORTHOSLO4NOR
TRXD + EMILIE ADAMSOUR CITY4NOR
DANIEL KVAMMMENME DANSAR IKKJE FOR MORO SKYLD4NOR
DECLAN MCKENNATHE KIDS DON'T WANNA GO HOME4UK
ED SHEERANCASTLE ON THE HILL4UK
JULIE BERGANBLACKOUT4NOR
MIGOS + LIL UZI VERTBAD & BOUJEE4USA
DEPRESNOSEE YOU SOON5NOR
SAGE THE GEMININOW AND LATER5USA
SNAKEHIPS + MØ DON'T LEAVE5USA
CASHMERE CAT + STARRAH + 2 CHAINZ + TORY LANEZTHROW MYSELF A PARTY5NOR
WNDRMEDICINE7NOR
DJ FRESH + DIPLO + CRAIG DAVIDBANG BANG7USA
THE MIDNIGHT LOST & FOUND7USA
MATOMA + GIAHEART WON'T FORGET9NOR
THE 1975SHE'S AMERICAN10UK
SIGMA + BIRDYFIND ME10UK
MARTIN SOLVEIG + INA WROLDSENPLACES10NOR
ALOK + BRUNO MARTINI + ZEEBAHEAR ME NOW11USA
ALESSIA CARASCARS TO YOUR BEAUTIFUL 11CAN
TWENTY ONE PILOTSLANE BOY11USA
ZARA LARSSONI WOULD LIKE11SVE
RAE SREMMURD + GUCCI MANEBLACK BEATLES11USA
THE XXON HOLD12USA
LÜTDU VET INGENTING14NOR
NEIKEDSEXUAL19SVE
THE 1975SOMEBODY ELSE29UK
C-listen
GREAT NEWSFALLING1NOR
FUTURE DUPER + HILDEFEVER 1NOR
TEIPTIPSY1NOR
STORE P DYPT1NOR
SKOTTGLITTER & GLOSS1SVE
FIGHT THE FIGHT THE EDGE2NOR
HJERTESLAGKONG OSCARS GATE2NOR
HAJKBEST FRIEND2NOR
RYTMEKLUBBENLIKE THAT2NOR
TY.NIFIGHTER2NOR
FRANK CARTER & THE RATTLESNAKESWILD FLOWERS2UK
TINIE TEMPAH + TINASHETEXT FROM YOUR EX2UK
TONE DAMLIPINNACLE3NOR
JCY WASTING YOUR TIME3NOR
SHELLSJAILBIRD3UK
GREY + BAHARII MISS YOU3USA
NOAH CARTERDO YOU3DAN
CHILDISH GAMBINOREDBONE3USA
ELSA & EMILIECHAINS OF PROMISES4NOR
SILJA SOLNI LIV4NOR
BLOOD COMMAND CULT DRUGS4NOR
KEHLANI UNDERCOVER4USA
SOLEIMACRACKS4DAN
LOVELESS + PHILIP EMILIOLITT FOR MYE5NOR
TRAVIS SCOTT GOOSEBUMPS5USA
MOOSE BLOODKNUCKLES5UK
MUNA I KNOW A PLACE5USA
LONDON GRAMMARROOTING FOR YOU5UK
CIRCA WAVESWAKE UP9NOR
FRANCIS AND THE LIGHTS MAY I HAVE THIS DANCE9USA
G-EAZYSOME KIND OF DRUG (EARWULF REMIX)9USA
FANNY ANDERSENKIDS10NOR
OFF BLOOMLOVE TO HATE10DAN
JESPER JENSETLIES11NOR
KID CUDI + PHARRELLSURFIN'11USA
TRAVELLE NOBODY ELSE11NOR
COUCHERONLOUD11NOR
BEARSON + NATALOLAONE STEP AT A TIME12NOR
PEKING DUK + ELLIPHANT STRANGER12SVE
BRING ME THE HORIZON OH NO12UK
AMANDA DELARAGUNERIUS (KARPE DIEM COVER)12NOR
KARPE DIEM SULTEN 2 (LIVE @ NRK P3)14NOR
MAGGIE ROGERSALASKA14USA
DRAKE FAKE LOVE14CAN
CLMD + DAVION FARRIS + FARAH ASHSTRONGER 14NOR
WONDER THE BOYDOIN' FINE15NOR
KJARTAN LAURITZENFREDAG15NOR
MURA MASA + ASAP ROCKYLOVESICK16USA
MATILDA FT OMVRAPOLOGIZE16NOR
BIFFY CLYRORE-ARRANGE17UK
FICKLE FRIENDSCRY BABY18UK
AMANDA DELARAPAPER PAPER21NOR
TORY LANEZLUV22CAN
TERROR JR3 STRIKES22USA