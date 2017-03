Spilleliste NRK P13 uke 11-12

Fleet Foxes

Third Of May/Odaigahara

USA 1

PWR BTTM

Answer My Text

USA 1

Middle Kids

Edge Of Town

AUS 1

Max Jury

Sitting In Limbo

USA

1

Henrik Berggren

To My Brother, Johnny

SVE 2

Lorde Green Light

NZE 2

John Olav Nilsen & Nordsjøen

Paris, Bergen

NOR

2



Miss Tati

Woman NOR 3

Posterboys

Best Friends

NOR 3

Calvin Harris

Slide (feat. Migos & Frank Ocean)

UK/US

3

Lana Del Rey

Love USA 4

Sinkane Telephone

UK

4

Johndoe

Takk Og Farvel

NOR 4

WATERS Hiccups USA 4

Beachheads Una NOR 4

Hvitmalt Gjerde

Utenfor NOR 5

Sigrid Don't Kill My Vibe

NOR 5

Mastodon Show Yourself

USA 6

Hajk Best Friend

NOR 6

Future Islands

Ran USA

6

Strange Hellos

Monumental NOR 6

BNQT Restart UK/US

7

Frank Carter & The Rattlesnakes

Wild Flowers

UK 7

Fast Romantics

Why We Fight

KAN 7

Emilie Nicolas

Sky NOR 8

Hjerteslag Kong Oscars Gate

NOR 8

The Aeronautics

Mysteries NOR 8

Goldfrapp Anymore UK 8

The Modern Times

Motörhead NOR 9

Blood Command

Cult Drugs

NOR 9

Menace Beach

Suck It Out

UK 9

Sondre Lerche

Soft Feelings

NOR 9

Run The Jewels

Talk To Me

USA

Anna Of The North

Oslo NOR

10

Lilyer I Was On Your Side

NOR 10

Daniel Kvammen

Me Dansar Ikkje For Moro Skyld

NOR 10

Silja Sol

Ni Liv

NOR 10

The Shins

Name For You

USA 10

Car Seat Headrest

Drunk Drivers/Killer Whales

USA 14

Solange Cranes In The Sky

USA 14

Rag'n'Bone Man

Human UK 14

Ryan Adams

Do You Still Love Me?

KAN 14

Magnus Bechmann

Second Chance

NOR

16

Cloud Nothings

Internal World

USA 16

The Weeknd

I Feel It Coming (feat. Daft Punk)

KAN/FR

17

The XX

On Hold

UK 18

A Tribe Called Quest

We The People…

USA 18

Whitney Polly USA 19

Mr. Little Jeans

Fevers

NOR 20