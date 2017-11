Spilleliste NRK P1 uke 46

A1 Feel It Still Portugal. The Man (3)

A2 Too Good At Goodbyes Sam Smith (8)

A3 Mr. Big dePresno (6)

A4 Eg fant ein ring Kjell Inge Torgersen (11)

A5 Feels Calvin Harris + Katy Perry + Pharrell Williams + Big Sean (11)

A6 Det e min sønn Kari Bremnes (13)

A7 Du går fri Gabrielle (9)

A8 Bror Ingebjørg Bratland (12)

A9 This Ain't Love Ylva (5)

B-LISTA

B1 Stargazing Kygo + Justin Jesso (4)

B2 Urettferdig Hkeem + Unge Ferrari (10)

B3 Paradis Sondre Justad (2)

B4 Det roliga regnet Vamp (11)

B5 Hold meg Eva Weel Skram (8)

B6 Love You Like That Dagny (3)

B7 Naiv Inge Bremnes (10)

B8 Anemone Hilde Selvikvåg (6)

B9 Ingenting blir det samme… men samme for meg Cezinando (2)

B10 What About Us Pink (12)

C-LISTA

C1 Can't See Straight Jamie Lawson (12)

C2 Second Chance Lucy Rose (9)

C3 Side of the Road Nordgarden (9)

C4 Feeling of Christmas Emelie Hollow (Ny)

C5 Always on My Mind Ane Brun (8)

C6 Perfect Ed Sheeran (4)

C7 Echo Halie (Ny)

C8 Greatest Love Ida Jenshus (10)

C9 Dusk Till Dawn ZAYN + Sia (2)

C10 Drugs You Do Rytmeklubben (Ny)

C11 Det magiske ordet unnskyld CC Cowboys (5)