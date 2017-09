Spilleliste NRK P1 uke 39

A1 Vi er perfekt men verden er ikke det Astrid S (6)

A2 Ikkje tel å tru Marthe Valle (11)

A3 There's Nothing Holdin' Me Back Shawn Mendes (10)

A4 Eg fant ein ring Kjell Inge Torgersen (4)

A5 Feels Calvin Harris + Katy Perry + Pharrell Williams + Big Sean (4)

A6 Gatelangs gjennom sorg og synd Daniel Kvammen (11)

A7 Fri Odd Nordstoga (11)

A8 Bror Ingebjørg Bratland (5)

A9 Versace on the Floor Bruno Mars + David Guetta (10)

B-LISTA

B1 Forelska meg igjen Stavangerkameratene (7)

B2 Urettferdig Hkeem + Unge Ferrari (3)

B3 Intrigued Nico & Vinz (8)

B4 Det roliga regnet Vamp (4)

B5 Det e min sønn Kari Bremnes (6)

B6 Your Song Rita Ora (10)

B7 Naiv Inge Bremnes (3)

B8 Du går fri Gabrielle (2)

B9 Undercover Susanne Sundfør (7)

B10 Du e her Kristian Kristensen (9)

C-LISTA

C1 Can't See Straight Jamie Lawson (5)

C2 Second Chance Lucy Rose (2)

C3 Side of the Road Nordgarden (2)

C4 Hold meg Eva Weel Skram (Ny)

C5 Always on My Mind Ane Brun (Ny)

C6 For What It's Worth Liam Gallagher (5)

C7 If You Love Me Julie Bergan + Tunji Ige (7)

C8 Greatest Love Ida Jenshus (3)

C9 Transformation Van Morrison (4)

C10 What About Us Pink (5)

C11 Too Good At Goodbyes Sam Smith (Ny)