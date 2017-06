Spilleliste NRK P1 uke 26

A1 Plot Twist Sigrid (4)

A2 Symphony Clean Bandit +Zara Larsson (7)

A3 You'll Be Fine Greni (12)

A4 5 Million Miles Highasakite (8)

A5 Something Just Like This The Chainsmokers + Coldplay (13)

A6 Håper du har plass Cezinando (12)

A7 Malibu Miley Cyrus (3)

A8 Want You Back HAIM (5)

A9 It Ain't Me Kygo + Selena Gomez (12)

A10 Attention Charlie Puth (3)

A11 Galway Girl Ed Sheeran (9)

B-LISTA

B1 Det har vi aldri glemt Tre Små Kinesere (2)

B2 I Would Never Mugisho (Ny)

B3 Berre la meg vær Eva Weel Skram (10)

B4 No One Told You Kristian Torgalsen (4)

B5 Issues Julia Michaels (12)

B6 Mountaintop Garness (8)

B7 Følg meg Marthe Wang (9)

B8 Sign of the Times Harry Styles (6)

B9 Illusion Matilda (Ny)

B10 Hver gang du er her Grenseland (2)

B11 Better Than Me Tom Hugo (4)

C-LISTA

C1 1985 Pegah (Ny)

C2 Prøva igjen Lyse netter (3)

C3 Unik Kaja Gunnufsen (3)

C4 Doorstep Zawadi (10)

C5 Hun er havet CC Cowboys (6)

C6 W.O.M.A.N Norah Benatia (Ny)

C7 September Gabrielle (6)

C8 Love and Steel Sofye (Ny)