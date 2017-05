Spilleliste NRK P1 uke 21

A1 Om du vil ei gong til Daniel Kvammen (10)

A2 How Far I'll Go Alessia Cara (12)

A3 Sjansen i havet John Olav Nilsen & Nordsjøen (10)

A4 5 Million Miles Highasakite (3)

A5 Something Just Like This The Chainsmokers + Coldplay (8)

A6 Håper du har plass Cezinando (7)

A7 Breathe Astrid S (9)

A8 Still Feel Like Your Man John Mayer (11)

A9 It Ain't Me Kygo + Selena Gomez (7)

A10 Don't Kill my Vibe Sigrid (12)

A11 Galway Girl Ed Sheeran (4)

B-LISTA

B1 I Believe in You Michael Bublé (11)

B2 Janei Hilde Selvikvåg (8)

B3 Berre la meg vær Eva Weel Skram (5)

B4 Seventeen Una Sand (10)

B5 Issues Julia Michaels (7)

B6 Mountaintop Garness (3)

B7 Følg meg Marthe Wang (4)

B8 Sign of the Times Harry Styles (Ny)

B9 Halvveis rundt jorden deLillos + No. 4 (8)

B10 Gla i den du er Henning Kvitnes + Unni Wilhelmsen (9)

B11 Symphony Clean Bandit +Zara Larsson (2)

C-LISTA

C1 Du Hekla Stålstrenga + Morten Abel (8)

C2 You'll Be Fine Greni (7)

C3 Stjerneregn Lewi Bergrud (8)

C4 Doorstep Zawadi (5)

C5 Hun er havet CC Cowboys (Ny)

C6 Skin Rag'N'Bone Man (8)

C7 September Gabrielle (Ny)

C8 Wide Open Spaces Nordgarden (9)