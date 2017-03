Spilleliste NRK P1 uke 11

A1 Playing to Lose Lemâitre + Stanaj (10)

A2 I Don't Wanna Live Forever ZAYN +Taylor Swift (9)

A3 Shape of You + Castle on the Hill Ed Sheeran (8)

A4 Når e du klar? Kajander (11)

A5 Breathe Seeb +Neev (8)

A6 Olai Dina Misund (5)

A7 Det var du som fikk meg te' Tron Jensen (9)

A8 The Way You're Looking at Her Rebecca Ferguson (11)

A9 I Feel It Coming The Weeknd + Daft Punk (10)

A10 Hold Greni (11)

A11 That's What I Like Bruno Mars (4)

B-LISTA

B1 Don't Kill my Vibe Sigrid (2)

B2 Play with You Mugisho (4)

B3 Høi Ravi (8)

B4 Here We Go Again Chris Holsten (11)

B5 Paris The Chainsmokers (6)

B6 Ka om Jo Sverre (5)

B7 See You Soon DePresno (7)

B8 Fader vår Marthe Valle (10)

B9 Fresh Eyes Andy Grammer (9)

B10 Still Feel Like Your Man John Mayer (Ny)

B11 So Good Zara Larsson + TyDolla $ign (4)

C-LISTA

C1 Samme sol Kjell Inge Torgersen (6)

C2 I Believe in You Michael Bublé (Ny)

C3 Säga mig Linnea Henriksson (7)

C4 A Guy with a Girl Blake Shelton (6)

C5 Chains of Promises Elsa & Emilie (7)

C6 How Far I'll Go Alessia Cara (2)

C7 Our City TRXD + Emilie Adams (7)

C8 Call Me Imelda May (11)