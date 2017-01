Spilleliste NRK P1 uke 01

A1 20 år på vegen Hellbillies (10)

A2 Vintersong Ingebjørg Bratland (7)

A3 Apologize Matilda + OMVR (10)

A4 Starboy The Weeknd + Daft Punk (13)

A5 Love Me Now John Legend (10)

A6 Til deg Marthe Wang (5)

A7 Ein song er ein song Kim Rysstad (11)

A8 Marlene Janove (12)

A9 We Have a Dream Bernhoft (13)

A10 Let It Rhyme + Memory Lane +Every Time I See A River Van Morrison (8)

A11 Send my Love (to Your New Lover) Adele (14)

B-LISTA

B1 Bare du Stavangerkameratene (8)

B2 You Must Be the Change Nordgarden (9)

B3 Over og ut Aslak + Bertine Zetlitz (4)

B4 Here We Go Again Chris Holsten (Ny)

B5 Setting the World on Fire Kenny Chesney + Pink (9)

B6 The Way You're Looking at Her Rebecca Ferguson (Ny)

B7 Når e du klar? Kajander (Ny)

B8 24K Magic Bruno Mars (11)

B9 Still Christian Ingebrigtsen (12)

B10 Her bor Frida Ånnevik (Ny)

B11 Fal Om du e klar Dina Misund (12)

C-LISTA

C1 Hold Greni (Ny)

C2 Everglow Coldplay (Ny)

C3 Love on the Weekend John Mayer (5)

C4 Pärlor Håkan Hellström (Ny)

C5 Je visste du fænns Knut Anders Sørum (8)

C6 Beautiful Burnout Waaktaar & Zoe (13)

C7 Varm Kristian Kristensen (11)

C8 Call Me Imelda May (Ny)