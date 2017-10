Spilleliste Lokalkontor NRK P1 uke 42

Ni Liv Vent på meg Telemark

Stian Dalen Kom og dans Telemark

Stian Dalen Gutterom Telemark

Stian Dalen Vent på meg Telemark

Herrene i Haven Ingen vet Vestfold

Band of Gold Wishes Buskerud

Mamas Garden Sofia Buskerud

Anders Dahlberg Down Along The Road Buskerud

Bellman The Best of Me Vestfold

Bellman Morphology Vestfold

Thomas & Tvilerne

+ Linda Tabita Tangen Milestein Vestfold

Halvor Into The Unkown Hed&Opp



Sara & Arash Måten du gjør det Sørlandet

Andrew Ripper +

TBwoy + T Sean Chérie Sørlandet

VIAN Len Dæ Sørlandet

Jonas Alaska Love You Right Sørlandet

Gledeskompaniet Fattigmann Sørlandet

Gledeskompaniet Endelig Fredag Sørlandet

Ronnie Jacobsen Come Take A Walk With Me Sørlandet

Charlotte Audestad Bare si ja Trøndelag

Mari Olsen Onsøien I ei snor Trøndelag

Jimmy Smash Macadamian Østfold

Terje Formoe På vår egen øy Østfold

Remi Hjemmen Gonna Be Mine Østfold

Rotlaus E på vei Møre&Roms



Lisa Uhlen Dynamite Universe Møre&Roms