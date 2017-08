Seungju Bahg vant Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse

Av

Fredag ble den Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse avholdt på Hovedscenen ved Den Norske Opera & Ballett. Den unge tenoren, Seungju Bahg,fra Sør Korea, vant finalekonserten. Bahg fikk et diplom med originalkunst laget av H.M. Dronning Sonja i tillegg til hele € 40 000.

Andreprisen på € 10 000 gikk til Giovanni Sebastino Sala fra Italia, og tredjeprisen på € 5000 gikk til Alexander Roslavets fra Hviterussland.

I tillegg til tredjeplassen fikk Alekander Roslavets prisen for beste fremføring av norsk musikk, for fremføringen av Jeg elsker Dig! av Edvard Grieg. Ingrid Bjoners Stipend på NOK 75 000 ble tildelt konkurransens beste norske deltaker, som i år var 25 år gamle Christian Valle fra Trondheim. Han var én av to nordmenn som kom helt til semi-finalen.

Det var 241 søkere fra 49 land til konkurransen. Av disse var det 37 registrerte deltagere fra 20 land som deltok i de innledende rundene i Oslo.