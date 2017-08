Roger Lygre Solvang ny daglig leder i Bergen Jazzforum

Av

Roger Lygre Solvang (31) fra Samnanger er ansatt som ny daglig leder i Bergen Jazzforum fra 1. august 2017.

Solvang har bred erfaring fra ulike deler av musikkbransjen, og har siden 2011 vært tett tilknyttet jazzmiljøet i Bergen gjennom arbeidet som pressesjef og produksjonsassistent i Nattjazz. Han var vært involvert i oppstarten av plateselskapet Klangkollektivet, jobbet på Robotbutikken og hatt lederverv i studentkulturen. Han har også vært styremedlem i Kulturstyret (SiB), representantskapet på Hulen og Studentradioen i Bergen.

– Jeg fikk min første introduksjon til jazzmiljøet som praktikant i Bergen Jazzforum og Nattjazz tilbake i 2010, og har siden det vært med på mange spennende prosjekter og store arrangement. Bergen Jazzforum leverer et unikt og viktig kulturtilbud, og jeg gleder meg til å videreføre det gode arbeidet som er lagt ned de siste årene og jobbe for å nå ut til et nytt publikum, sier Solvang i en pressemelding.