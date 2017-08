Relanserer Kulturkampen

Av

Kampanjen «Kulturkampen» ble lansert i forkant av stortingsvalget i 2005. Budskapet den gang var at 1 % av statsbudsjettet burde gå til kulturfeltet, og at Norge trengte et kulturløft, og en ny og rødgrønn regjering.

Ved stortingsvalgene i 2009 og 2013 ble Kulturkampen gjentatt. I stor grad handlet det om at satsingen på kultur, som var satt i gang av den rødgrønne regjeringen, måtte fortsette. I perioden fra 2006 til 2014 økte den rødgrønne regjeringen bevilgningene til kulturformål med 5,7 milliarder kroner, og budsjettet som ble lagt frem høsten 2013, innfridde lovnaden om 1 % til kulturformål.

I dag relanseres kampanjen.

– For meg er det tydelig at FrP og Høyre ikke satser på kunst og kultur. Deres feilslåtte prioriteringer og mangel på både innsikt og interesse gir også publikum et mindre mangfoldig kulturtilbud. Skal man endre dette, tror jeg vi må få et regjeringsskifte, sier Marianne Hurum, talsperson i Kulturkampen i en pressemelding.

Kampanjens slagord er derfor “Stem for et rikere kulturliv. Stem for en ny regjering”

Kulturkampen består av et styre med Marianne Hurum, Monica Boracco, Knut Alfsen, Renée Rasmussen og Mikkel Bugge.

Kampanjen blir finansiert av fagbevegelsen.