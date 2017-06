Regjeringen oppretter Samarbeidsråd for kultur og reiseliv

Av

Regjeringen har opprettet Samarbeidsråd for kultur og reiseliv for å øke satsingen på kulturturisme i Norge.

– Vi ønsker at flere kulturturister fra hele verden besøker Norge. De legger igjen mye penger, og bidrar derfor til å skape flere arbeidsplasser innenfor både kultur- og reiseliv. Interessen er stor for blant andre Munch, Grieg og Ibsen, og for all den andre norske kunsten og kulturen. Dette gir gode muligheter til å få oppmerksomhet internasjonalt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

I rådets mandat heter det blant annet at rådet skal fokusere på samarbeid mellom reiselivs- og kulturaktører med et kommersielt potensial, som fremmer kulturturisme. Det skal videre se på muligheter og utfordringer innenfor kulturturisme, og foreslå konkrete tiltak som kan bidra til å øke omfanget, kvaliteten og tilgjengeligheten på kulturbaserte reiselivsprodukter, og ærlig se på hvordan økt kompetanse blant aktørene, mer effektiv formidling av kulturprodukter og synliggjøring av kulturtilbudet kan bidra til å styrke kulturturisme som del av et attraktivt reiselivsprodukt. Det skal også levere innspill som kan bidra til å styrke politikkutformingen på kultur- og reiselivsområdet.

Rådet har 17 medlemmer fra ulike kulturinstitusjoner. Fra musikkfeltet er direktør Maria Utsi i Festspillene i Nordnorge og festivalsjef Bård Flikke i Pstereofestivalen representert.

Samarbeidsrådet skal innen juni 2018 levere sitt endelige innspill til regjeringens planlagte strategi for kultur og reiseliv.