Programmet for by:Larm black er klart

I desember ble det kjent at by:Larm 2017 får en egen metalfestival under navnet by:Larm Black. Festivalen vil gå over to dager på Vulkan Arena, og programmet er nå klart.

Bak festivalen står daglig leder i Indie Recordings og festivalsjef for by:Larm black, Erlend Gjerde, programsjef i by:Larm, Joakim Haugland, Pål Dimmen fra Music Norway, Jarle Kvåle fra Tons of Rock og Ragnar Vikse i Timeout Agency.

– Tons of Rock sa umiddelbart ja da fikk forespørsel om å gjøre by:Larm til et mørkere sted. Med by:larm black ønsker vi å sette fokus på alle de bra bandene og aktørene som man finner i norsk rock og metal. Her vil man kunne presentere dette sterke og unike mangfoldet for både internasjonale og nasjonale delegater, sier Jarle Kvåle som er bookingsjef i Tons of Rock i en pressemelding.

Disse bandene skal spille:

Taake

The Good The Bad and The Zugly

Fight The Fight

Okkultokrati

Carnival Kids

Alfahanne

NAG

Twin Pigs

Vöödöö

The Cruel Intentions

Black Magic

Kampfar

The Dogs

Sahg

Blood Command

Dreamarcher

Tiebreaker

SIBIIR

I tillegg arrangerer by:Larm og Nordic Metal Music Network seminarer som “A Who’s Who of Norway’s Rock and Metal Scene”, “Forging Ahead: Metal Futures” og “Breaking Rock, Polishing Metal”.

Juryen som har valgt ut bandene fra innsendte demoer bestod av Espen Nørvåg Slapgård fra Metal Hammer Norway, Yngve Andersen fra Loyal Blood Records, Stamos Koliousis og Erlend Gjerde.