Phonofile Nordic Music Prize til Jenny Hval

Nordic Music Prize kårer det beste nordiske albumet i 2016. Prisen, som ble delt ut under by:Larm gikk til Jenny Hval for albumet Blood Bitch.

Prisen ble for første gang delt ut i 2011. Det er andre gang den går til et norsk album.

I forkant av utdelingen ble Jenny Hval og Blood Bitch beskrevet slik: “Hun blir bare bedre mer fascinerende pop for hvert album, her med slående tekster og like passende komposisjoner om vampyrer og menstruasjon. Albumet er produsert av hennes selv i samarbeid med støymusiker Lasse Marhaug, og har et veldig visuelt lydbilde. Inspirasjonen fra italienske skrekk-filmer fra 70-tallet dukker opp over alt, sammen med nydelige melodier og umiskjennelige pop, som i singlene «Conceptual Romance» or «Female Vampires.”

Ifølge Aftenposten begrunner juryen prisen slik:

«Vinneren er en fascinerende artist som deler folket, også den internasjonale juryen. For dem som elsket albumet, fremsto vinneren som et ekstremt sterkt stykke arbeid. Fengslende, stemningsfullt, utfordrende og tankevekkende».