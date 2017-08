Pål Rake med spesialskrevet låt til Universitetet i Agders 10 års jubileum

Av

Pål Rake (28) lanserer i dag låten Sammen om det her. Den er skrevet spesielt for 10 års-jubileet til Universitetet i Agder, som markeres i høst, og er den første utgivelsen til nyetablerte UiA Music. Låten er spilt inn hos KurderKing Production, med tidligere UiA studenter som musikere og produsenter.

Rake har selv tatt faglærerutdanning i musikk (bachelor) og Master i utøvende rytmisk musikk ved Universitetet i Agder. Han ble kjent for et nasjonalt publikum i 2013, da han var finalist i The Voice (kun slått av Knut Marius Djupvik, som også var musikkstudent ved UiA).

I Kristiansand er Rake, som opprinnelig er fra Egersund, også kjent for sine opptredener på Fiskebrygga gjennom flere somre.

I følge pressemeldingen skal låten ellers være “et radiovennlig friskt pust som beskriver mye av det som livet – og UiA handler om nysgjerrighet, samhold og en liten smule galskap.”