Øyvind Gimse får ansvar for klassiskprogrammet til Olavsfestdagene

Stian Aagaard og Øyvind Gimse overtar booking-ansvaret i Olavsfestdagene etter program­sjef Jens Storli, som begynner i ny jobb den 1. desember, skriver festivalen i en pressemelding.

Stian Aagaard, har lang inter­nasjonal erfaring som arrangør, og vil i tillegg til bookingansvaret også fungere som produsent for festivalen i Trondheim. Han får full stilling. Øyvind Gimse, som er musiker og tidligere kunstnerisk leder for Trondheimsolistene, engasjeres på deltid med et særlig ansvar for det klassiske programmet under Olavsfestdagene. Jens Storli fungerte også som NK for direktør. Den rollen overtas nå av arrangementssjef Joakim Weibull.

– Jeg er veldig fornøyd med den nye personalkabalen. Samtidig vil jeg takke Jens Storli for å ha nedlagt et voldsomt arbeide for Olavsfestdagene gjennom mange år. Uten Jens Storli, ville ikke Norges største kirke- og kulturfestival ha vært der den er i dag, sier direktør Petter Myhr i Olvsfestdagene i melding.