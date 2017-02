Nytt stipend til lovende visesanger

Av

Norsk Viseforum lanserer i samarbeid med Østnorsk Viseforum og Nordnorsk Viseforum sitt nye stipend Rævspark.

Stipendet er på 30 000 kroner, og skal i mottakeren mulighet for å både spille inn materiale og komme seg ut på en turné som blir booket for dem.

Søknadsfrist er 18.februar og vinneren blir offentliggjort I forbindelse med åpningen av Rockheims utstilling Ei vise er så mangt den 29. mars i Trondheim.

Tanken bak stipendet er ifølge pressemeldingen å gi et lite økonomisk skyv – eller et vennlig “rævspark” – til artister som allerede har kommet et lite steg på vei.

– Vi i visemijøet er ikke så veldig opptatt av one-hit wonders eller eksport-suksesser. Dette stipendet satser vi på for å nå ned i den store underskogen av gode artister, og dra opp en som har noe å komme med, også helt alene i møte med publikum. Samtidig vil vi slå et slag for at morsmålartister som bryr seg om tekstinnholdet skal slippe å kalle seg “singer/songwriter” for å komme seg ut på veien. Akkurat som vise-sjangeren har en veldig lang forhistorie, har den også en gyllen framtid: Viser er ikke gammeldags, det er vintage, sier daglig leder Audun Reithaug i Norsk Viseforum i meldingen.

I juryen sitter visesangerne Jørn Simen Øverli, Ellen Sofie Hovland, tekstforfatteren Ingvar Hovland og produsenten Trond Viggo Solås.

Hele utlysning kan du lese her.