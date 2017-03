Ny elektronisk musikkleir for jenter

Av

Sommeren 2017 arrangeres for første gang elektroLOUD, en forlengelse av den allerede godt etablerte sommerleiren LOUD! Jentenes bandleir som for øvrig fyller fem år i sommer. ElektroLOUD er ment for jenter og transpersoner mellom 15 og 17 år med noe erfaring fra musikkproduksjon.

Dette er en ukelang workshop for unge, kvinnelige musikere hvor fokuset er elektronisk musikkproduksjon. I løpet av uken vil deltakerne bli med i de forskjellige prosessene i skapning og fremføring av elektronisk musikk. I tillegg introduseres de også for andre elementer ved en potensiell musikkarriere som for eksempel presseskriv, pressebilder, merchandise, booking og liknende.

Bakgrunnen er at det kan se ut til at kvinneandelen innen elektronisk musikk ikke øker i samme takt som i flere andre sjangre.

– Et av våre mål er å gjøre teknologi tilgjengelig for nye, underrepresenterte grupper og på sikt bidra til mer mangfold innen elektronisk musikk. Dette er et direkte motsvar til trender man ser, der en forholdsvis ny og moderne sjanger ser ut til å følge utdaterte verdier, skriver JM Norway i en pressemelding

Leiren avholdes 2.-8.juli på Haugetun Folkehøgskole utenfor Fredrikstad, og arrangeres av JM Norway og AKKS Norge.

JM Norway (Jeunesses Musicales Norway) er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales International, som er verdens største internasjonale nettverk for unge musikere. Formålet til nettverket er å gi unge mennesker tilgang til et internasjonalt musikkliv. Les mer om arbeidet til JM Norway på www.jmn.no

AKKS er en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikkbransjen.