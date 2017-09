Norwegian Wood mister støtte

Av

Dagsavisen melder fredag at Norwegian Wood, som eneste kulturaktør, har mistet driftstøtten fra Oslo kommune. I budsjettet som ble lagt frem onsdag står festivalen oppført med null kroner i støtte. Det skal ha blitt søkt om to millioner.

– Norwegian Wood-festivalen fikk støtte for første gang i 2013, før min tid, for å komme seg over en kneik. Jeg oppfatter at støtten til Norwegian Wood har vært av en midlertidig karakter, og at det etter årets 25-årsjubileum kan være greit å gå tilbake til at festivalen klarer seg uten tilskudd fra kommunen, sier byråd for kultur Rina Mariann Hansen til Dagsavisen.

Festivalen har tre siste årene ikke overholdt fristen for levering av godkjent regnskap til kommunen. I 2016 ble festivalen holdt som en én-dagsfestival på Sukkerbiten, før den i år vendte tilbake til Frognerparken hvor den har holdt til siden 1992. Denne gangen med nye eiere og ny daglig leder; Svein Bjørge. Han forlenget ikke sitt engasjement da det gikk ut i utgangen av juni, og festivalen har siden stått uten daglig leder.

– Svein Bjørge sluttet som daglig leder på grunn av manglende kapasitet, siden han er leder for flere andre festivaler. Vi er i dialog med nye dyktige kandidater til å ta over som daglig leder for Norwegian Wood, sier investor Per Karsten Ims til Dagsavisen.

Årets festival, som bare hadde norske navn på plakaten gikk også med underskudd. Det skal imidlertid fortsatt bli festival til neste år.