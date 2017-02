Norsk stiftelse åpner musikkskole i Myanmar

Av

Heddastiftelsen åpner lørdag 25 februar musikkskolen Gitameit i Yangon, Myanmar. Skolen er den første i sitt slag i det nye Myanmar som vokser frem etter diktaturets fall.

Skolen har vært drevet i 15 år for private midler av den amerikanske musikkpedagogen Kit Young. Den har en liten konsertsal, et bibiliotek og et lite internat for utenbys elever.

– Vårt bidrag har vært å sørge for finansiering av et flunkende nytt undervisningsbygg i tre etasjer som er reist på skolens grunn, og som vil gi langt bedre arbeids- og studieforhold for de mange hundre elevene som frekventerer skolen ukentlig, til musikkundervisning på et instrument, eller teori- og historieundervisning som de følger for å komme videre. Noen av dem greier også å komme videre til et studium i utlandet, sier stiftelsen i en pressemelding.

Skolebygget er finansiert med støtte fra det svenske Postkodlotteriet. I tillegg har prosjektet fått initiatlstøtte fra en privatperson i Oslo og fra Partnership for Change.

Navnet Gitameit er en sammenstilling av to burmesiske ord – gita som betyr musikk og meit som betyr vennskap. Medvirkende under åpningen er medlemmer av TrondheimSolistene, som innøver programmet til åpningskonserten med studenter og lærere fra Musikkskolen.