Norsk låt i storfilm-trailer

Larviksbaserte Bellman har musikk med i traileren til Nicole Kidman-filmen How To Talk To Girls At Parties.

Larviksartisten Bellman har fått med låten Can You Feel It? i traileren til den stjernespekkede filmen How To Talk To Girls At Parties, som har premiere i slutten av året.

Med i filmen er blant andre Nicole Kidman, Elle Fanning og Matt Lucas. Regissør er John Cameron Mitchell, og filmen er basert på en novelle av Neil Gaiman.

Bellman har i mange år samarbeidet med selskapet Think Sync Music, som har base i London. Låta ble pitchet for denne traileren tidligere i år. Han har tidligere hatt musikk med i traileren til dokumentaren om Paul “Gazza” Gascoigne, som ble sluppet i 2015. samt i en stor reklamekampanje for Smart Bank i Korea og Kina.

– Dette er fett. Slike ting kan absolutt åpne dører for artisten, slik reklamen for Smart Bank har vært med på å hjelpe meg inn på det asiatiske markedet. I dag er det ganske tøft for musikere og artister å nå ut til et bredt publikum, og det er avgjørende å være tilstede i alle kanaler. Slike plasseringer i filmer, serier og reklamer gjør at man treffer bredere, sier Bellman til Ballade.

