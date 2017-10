Norges Musikkorps Forbund får millionstøtte fra Dextra Musica

Av

Sparebankstiftelsen DNB og Dextra Musicas program for unge utøvere gir Norges Musikkorps Forbund (NMF) drøyt 5,8 millioner kroner over en treårsperiode fra 2018-2020. Beløpet er øremerket Norsk blåsesymfoni, regionskorpsene, Dirigentuka og dirigentkurs.

– Våre forventninger er at flere kan få oppleve og utøve klassisk musikk på et høyt nivå, og at vi får til en satsing for norske dirigenter. Vi gleder oss til å følge arbeidet med Norsk blåsesymfoni og regionskorpsene videre og se hva vi sammen med resten av musikklivet kan klare å få til på dirigentfeltet, og for Norge som dirigentnasjon, sier prosjektansvarlig i Dextra Musica Eline M. Melgalvis til Musikkorps.no

Programmet for unge utøvere har som formål å bidra til at flere kan oppleve og utøve klassisk musikk og folkemusikk på et høyt nivå,