NOPAs hederspris til Karin Krog

Av

Tirsdag kveld feiret NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere, 80 år med en jubileumskonsert på Chat Noir. Under konserten ble delt ut flere priser.

Kardemommestipendet gikk til Jan Eggum og Silje Halstensen (Bendik), mens Erik Brattås fikk NOPAs formidlingspris. NOPAs hederspris, som kun har blitt delt ut én gang tidligere, i 2013, ble gitt til Karin Krog.

Hedersprisen gis til en person som har betydd mye for norske komponister og tekstforfattere. Prisen kan deles ut etter innstilling fra NOPA-medlemmer, NOPAs styre eller andre. NOPAs styre avgjør hvem som skal få prisen.

Juryens begrunnelse:

Du spør meg hvem Karin er?

Men det vet jo alle

Hun er den tøffeste dama på ballet

Fortell meg et sted der hun ikke har spilt

Når hun løfter mikken, da blir det stilt.

Når startet hun egentlig? Det kan man undre

En gang i det forrige jazzårhundre

På Metropol, Humla og Verdensrevyen

Den sløyeste dama i hele byen.

Mens andre stort sett brukte tida til å prate

alt i sekstifire ga hun ut en plate

En LongPlaying-plate på beste nivå.

Og siden du spør: – Den er mye verdt nå.

Norsk Jazzforum fikk en talefør leder

Som siden har høstet oseaner av heder

Kvartetter, kvintetter og store orkestre

Det var ingen stopp for hva hun kunne mestre.

Og reiser du til de fjerneste land

Djakarta, Bombay, Japan, Samarkand

Vil du alltid møte noen jazzfolk som sier

– Of course we remember when Karin was here!

Du spør meg hvem Karin er?

Men det vet jo alle.

Hun er den tøffeste dama på ballet

Fortelle meg et sted der hun ikke har spilt.

Når hun løfter mikken – da blir det stilt.

Begrunnelsen er skrevet av Dagfinn Nordbø.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.