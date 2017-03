Nopa-stipend til Peder Niilas Tårnesvik

Tårnesvik mottok prisene like før sin konserter under by:Larm i Oslo fredag kveld.

Av

NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere, har gitt NOPA-stipend for 2017 til Peder Niilas Tårnesvik. Han fikk tildelt prise like før sin konserter under by:Larm i Oslo fredag kveld.

NOPA-stipendet ble opprettet i 2013. Det gis til unge, lovende låtskrivere, og består av et diplom og 20 000 kroner til hver.

Juryens begrunnelsen:

Niilas omfavner seg ofte med mørke og harde lydlandskaper, men har en unik evne til å samtidig kombinere dette med melankolske harmonier og oppmuntrende melodier. Denne kombinasjonen av det funksjonelle og det tonale gir ham et forfriskende uttrykk og tydelig særpreg blant DJer og produsenter i Norge så vel som resten av verden. Dette uttrykket er både dansbart og lyttbart, noe som kommer tydelig fram i låter som Memoraids og 24OZ. Med klare referanser til, og tolkninger av, kontemporær klubbmusikk og hip-hop viser Peder Niilas Tårnesvik at han som låtskriver og produsent vil være en viktig bidragsyter til å føre klubb og rap-musikken videre.

Med et stort kompositorisk talent og et godt øre for detaljer sørger Niilas for å stadig ta med lytteren inn i nye verdener. Med sin eklektiske og urbane stil er det tydelig at Niilas ikke er redd for å utforske nye musikalske territorier. En svært viktig og verdifull evne i musikkens digitale alder.

Torsdag mottok Jenny Konradsen og Mira Thiruchelvam også NOPA-stipend for 2017.

Juryen besto i år av låtskriverne Hedvig Mollestad Thomassen, Henrik Haraldsen Sveen, Tatiana Pereira, Arild Hammerø.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.