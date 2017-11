NOPA og NKF lanserer festivalen #spillnorsk

Av

#spillnorsk er komponistenes og tekstforfatternes egen festival, og er et samarbeid mellom NOPA og Norsk Komponistforening.

Festivalen lanseres for første gang 6.-19. november, og skal bringe konsertopplevelser til hele landet. #spillnorsk skal vise bredden i norsk musikk, og vil inneholde alt fra pop og rock til kunstmusikk.

– Vi startet #spillnorsk, fordi vi vil trekke fram alle de dyktige komponistene, tekstforfattere og utøverne vi har i Norge, sier Ingrid Kindem, styreleder i NOPA i en pressemelding.

Målet skal være å både få vist frem at det skapes musikk over hele landet, og inspirere til å dele og skape ny musikk. I tillegg har initiativtakerne et ønske om at festivalen skal fremme og sikre mangfoldet i musikklivet og knytte sammen generasjoner, samt etablere nye arenaer for samarbeid.

– Musikk skapes ofte av låtskrivere, komponister og musikere i kommunen der DU bor, og ikke langt borte. Vi vil at flere skal bli nysgjerrige på alt som skapes rundt dem og vi vil at de skal ta det i bruk i sitt miljø, sier Jørgen Karlstrøm, styreleder i NKF i meldingen.



Festivalen skal også være forankret i et lokalt, regionalt og nasjonalt samarbeid, og NOPA og NKF samarbeider for den første festivalen med kommunene Alta, Risør, Gildeskål og Ål. Les programmet her.

#Spill norsk henter inspirasjon fra Spil Dansk Ugen, en dansk festival som samler hele landet.

