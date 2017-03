NKA relanserer kompetansebank for konsertarrangører

Av

Norske Konsertarrangører (NKA) har i over ett år jobbet med revideringen av Arrangørwikien. En ny og revidert utgave av kompetansebanken for konsertarrangører er nå tilgjengelig på nett. I

– Først lanserte vi nye nettsider i det stille under by:Larm og nå kan vi endelig gjenåpne det mest besøkte området på vår nettside, nemlig Arrangørwikien! Det er svært gledelig å se at arrangører fra hele landet benytter seg av dette verktøyet som tross alt er utviklet spesielt for å gjøre hverdagen enklere for landets konsertarrangører. Den er faktisk blitt så populær at vi nå jobber med å oversette deler av innholdet siden interessen for kompetansebanken vår har blusset opp på andre siden av jorden, sier daglig leder i NKA, Torbjørn Heitmann Valum i en pressemelding.

Innholdet i Arrangørwikien bygger på- og tar utgangspunkt i NKAs egenproduserte håndbøker og faglitteratur. Med tiden har det også blitt en lang liste med personer som har hjulpet til med tilpasset innhold og korrekturlesninger. Arrangørwikien skal være en dynamisk, levende og oppdatert side slik at verktøyet alltid holder seg relevant og nyttig.

NKA oppfordrer alle som har relevante innspill til å ta kontakt.