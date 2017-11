Nathalie Stutzmann ny sjefdirigent for Kristiansand Symfoniorkester

Av

Franske Nathalie Stutzmann er engasjert som ny sjefdirigent for Kristiansand Symfoniorkester i tre år.

Nathalie Stutzmann er en internasjonalt musikpersonlighet som kombinerer karrierene som sanger (kontraalt) med sitt stadig voksende virke som dirigent.

Hun er 1. gjestedirigent for RTÉ National Symphony Orchestra of Ireland i Dublin og Associate Artist med the Sao Paulo State Symphony Orchestra.

I årets sesong 2017/18 har hun engasjement som gjestedirigent med blant andre London Philharmonic, National Symphony Orchestra Washington, Philadelphia Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, National Symphony Orchestra Washington, Konzerthausorchester Berlin, Kungliga Filharmonikerna i Stockholm, Royal Liverpool Philharmonic, St Louis Symphony, Saito Kinen Ozawa, Bergen Filharmoniske Orkester, Houston Symphony, Orchestre Philharmonique de Radio France og Royal Scottish National Orchestra.

I mars 2017 dirigerte Stutzmann også KSO i Kilden.

– Følelsen min var at dette er et orkester jeg så absolutt gjerne vil arbeide ofte med i fremtiden», sier den kommende sjefdirigenten i en pressemelding der hun i tillegg uttrykker et ønske om sammen med hele KSO-organisasjonen å utvikle nye ideer rundt kommunikasjonen av musikk i Kristiansand og på hele Sørlandet.

Nathalie Stutzmann innleder abonnementssesongen 2018/19 den 30. august med musikk av Wagner, Tsjaikovskij og Brahms i Kilden Teater og Konserthus.

Kristiansand Symfoniorkester er et profesjonelt orkestre med rundt 70 musikere. Orkesteret er endel av Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand, sammen med blant annet Kilden Teater, Kilden Opera og Kilden Dialog.

Stutzmann etterfølger Giordano Bellincampi, og begynner høsten 2018