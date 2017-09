Musikklærer Tina Johnsgaard har utviklet digital kommunikasjonsplattform for musikklærer og elev

Av

Musikklærer Tina Johnsgaard har utviklet appen Practice Presto. Dette er den første digitale kommunikasjonsplattformen utviklet for samarbeid mellom musikklærere og deres elever. Den kan også brukes av dans- og drama-lærere og elever.

Appen skal bidra til en enklere hverdag for musikklærere, gjøre det enklere for foreldre å følge opp barna hjemme, og for å skape en større øvingsmotivasjon for elevene.

I følge pressemeldingen kan Practice Presto brukes blant annet slik:

· Opprett/oppdater lekser med video/bilde/tekst/YouTube-linker

· Administrer via smartphone, nettbrett eller webportal

· Se hvor mye eleven din har øvd de siste syv dagene

· Engasjer elevene med premiering for å ha øvd

· Opprett grupper for felles oppgaver

· Kan brukes i korps/orkester/kor

· Enkel oversikt på timeplan og fraværsliste

· Knytt en lekse til en lærebok med link til nettside for innkjøp

· Mulighet til å kommunisere med elevene

· Del lekser med andre Practice Presto-lærere via Practice Presto-samfunnet

· Hold foresatte enkelt oppdatert med hva som foregår på timene

· Opprett en «hendelse» og tilknytt elever for enkel utdeling av informasjon

· Opprett/del en repertoarliste med video- eller lydopptak av elevens «ferdige stykker»

· Når eleven har registrert sin øvetid, kan du enkelt gi tilbakemeldinger når du ønsker det

· Her er det du som bestemmer når du ønsker å kommunisere med elever og foresatte

Practice Presto er gratis for eleven. Prisen per år for læreren avhenger av antall elever.

Appen er tilgjengelig på norsk, engelsk og kinesisk og kan lastes ned fra Google play og Appstore.