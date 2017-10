Music Norways med nytt tilskudd til låtskriversamlinger

Tilskuddet blir en fast ordning under Stikk.no, og vil har fire søknadsfrister i året.

Music Norway lansert i 2016 lanserte en pilotordning med tilskudd til låtskriversamlinger og samarbeid for profesjonelle norske låtskrivere, komponister og produsenter som skriver for andre artistprosjekter. Formålet var å sette profesjonelle norske låtskrivere og produsenter sammen med internasjonale låtskrivere og produsenter.

Tilskuddet blir nå en fast ordning gjennom søknadsportalen Stikk.no. Første søknadadsfrist blir 1. desemeber i år. Og det vil videre være fire søknadsfrister i året, i likhet med reisetilskuddsordningen og arrangørtilskuddsordningen.

Music Norway skriver på sine nettsider at det stilles krav til arrangører om at det må være en større samling for profesjonelle norske låtskrivere og produsenter hvor det inviteres inn internasjonale profesjonelle låtskrivere og produsenter. I tillegg må arrangøren blant annet kunne vise til erfarne partnere, hvordan materialet vil bli jobbet med i etterkant, og hvilken retning og marked det siktes mot.

Søkere kan også være profesjonelle norske låtskrivere, produsenter og komponister.

Les mer om ordningen her.