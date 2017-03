Music Norways manager-stipend til Karen Norbakk

Av

Music Norway annonserte i forkant av by:Larm at de ville dele ut et stipend til et lovende manager-talent. Stipendet er opprett for å hedre minnet til den avdøde plateselskapsmannen og manageren Per Eirik Johansen.

Stipendet gikk til Karen Norbakk i Mandelbaum Management. Hun gjør daglig management for Hasta og Rytmeklubben i Mandelbaum. Øvrige i stallen til Mandelbaum er Cashmere Cat, Bearson, Lindstrøm, Village og Slipmats (Mats Lie Skåre).

Norbakk mottar et personlig stipend på 100.000,-, og et grafisk trykk signert Bendik Kaltenborn. Stipendet skal brukes på å utforske og utnytte internasjonale muligheter for seg og artistene hun representerer.

Torsdag ble stipendet delt under en nettverkslunsj i regi av H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen på Skaugum i anledning by:Larm. Prisen deles ut av Music Norway, i samarbeid med Tim Blacksmith som overrakte stipendet, og Per Eirik Johansens familie.

Juryen lot seg begeistre av ideene og tankene til årets bransjetalent, både når det gjelder å finne og utvikle nye artisttalent, knytte kontakter med andre unge bransjetalent, og slik skape sitt personlige nettverk og helt nye muligheter, kan man lese på Music Norways nettside.

Juryen har bestått av:

Kristin Benneche, juryleder, advokat, avtroppende styremedlem i Music Norway

Tim Blacksmith, manager Stargate, Stellar Songs

Kathrine Synnes Finnskog, direktør Music Norway

Elin Aamodt, daglig leder Gramart

Tonje Kaada, rådsleder Musikkindustriens Næringsråd

Jarle Bernhoft, artist

Sela Hoel Nymo, familie Per Eirik Johansen