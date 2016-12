Minneord om Oddvar S. Kvam

Det er med stor sorg vi i Komponistforeningen mottok budskapet om at vårt Æresmedlem Oddvar S. Kvam, som ble født i 1927, gikk ut av tiden søndag 11. desember, 89 år gammel.

Ved Oddvar S. Kvams bortgang har det norske komponistmiljøet mistet en av sine viktigste og beste lagspillere. Over flere ti-år har Oddvar S. Kvam dedikert seg til det kulturpolitiske arbeidet for norsk samtidsmusikk både som jurist og komponist. Som innehaver av tunge verv innen TONO, Norsk Kulturråd, Statens Kunstnerstipend, Ny Musikk, Norsk Komponistforening, mm. har Kvam jobbet uselvisk for å styrke komponisters arbeidsvilkår, og med sin innsiktsfulle kompetanse satt standarden for hvordan slike verv skal skjøtes.

Oddvar vil bli savnet av mange norske komponister på grunn av sin genuine kollegiale omsorg for alle han åpnet døren til, og det var ikke få. I tillegg til de mange jern Oddvar hadde i ilden, hadde han alltid tid til å besøke eller ringe kollegaer for å yte bistand, oppmuntre, hjelpe eller bare være en god venn. Oddvar var synonymt med tillit, en kvalitet som er unik og sjelden.

I tillegg til å drive sin egen advokatkontor som høyesterettsadvokat, var Oddvar S. Kvam en dyktig håndballspiller, en ivrig og aktiv kulturformidler, organisasjonsmann innen både musikk og idrett samt politisk engasjert idealist. Mindre imponerende blir det ikke at Oddvar opp i det hele fant tid til å komponere over 200 verk fordelt på 150 opus. Verkslisten som spenner fra opera, via store orkesterverk, korverk til kammermusikk, musikk for amatørbesetninger og viser, kjennetegnes av et gjennomført og grundig håndverk. I følge Oddvar selv så arvet han musikken, jussen fant han frem til av seg selv.

Tonespråket til Oddvar er godt forankret i en neoklassisk tradisjon, men likefullt fri med en sats som kan ta uventede, nesten spontane vendinger. Oddvar var en musikalsk humorist, en som likte gode melodier og underfundige tekster der han kunne ta i bruk det lune og spontane lynne sitt. Det er så en nesten kan høre Oddvar smile i noen av hans mest iørefallende sanger. I den lette musikken til Oddvar kan man kan hende høre hvordan han henter frem minner fra en barndom full av musikalsk spilleglede.

Mange rundt om i Norge er blitt kjent med komponisten Oddvar S. Kvam gjennom verk han skrev for kor. Mannskorverket, Selvskryt med åpningen: «Menn i sangkor elsker best..», er et typisk eksempel på Oddvar sin humor.

Oddvar S. Kvam hadde en tydelig forkjærlighet til det enkle, men var samtidig en komponist som tydde til det største alvor i større verk som Att døda ett barn for orkester og resitasjon (1979) og operaen Drømmen om den 13. time (1985/89). Oddvar vant også priser for sin musikk, blant annet til innvielse av Oslo Konserthus med hans verk for Oslo Filharmoniske orkester, Opening, – verket som reverserer Haydns Avskjed symfoni.

Oddvar S. Kvam ble imidlertid mest kjent gjennom verv som leder i Norsk Kulturråd som han ledet i 7 år. I et intervju han gjorde i 2001 fremhevet han ledervervet som det mest betydningsfulle han hadde gjort:

­– Da fikk jeg reise rundt og oppleve mangfoldet i den norske kulturen. Jeg møtte også utrolig mange interessante mennesker. Det var i grunnen da jeg virkelig ble klar over hvilket flott land vi bor i. Så forskjellig fra landsdel til landsdel.

Norsk musikkliv har mye å takke Oddvar S. Kvam for. Hans utrettelig arbeid for opphavsretten og hans ambisjoner om kunst av høy kvalitet i alle deler av landet har satt varige spor. Oddvar var selv glad og stolt over sitt to-delte yrkesliv. Som han selv sa med sitt varme, karakteristiske smil: …fordelen med å ha begge disse yrkene er at ingen komponist er så god jurist som meg, og ingen jurist er så god komponist som meg.

Som et av flere vitnesbyrd på hans engasjement for norsk musikkliv, skjenket han i fjor to stipender. «Oddvar S. Kvams komponiststipend» til Glenn Erik Haugland for hans arbeid med unge komponister, og «Oddvar S. Kvams dirigentstipend» til Halldis Rønning for hennes arbeid med norsk musikk.

Norsk musikkliv har mistet en iherdig og dyktig aktør i Oddvar S. Kvam. Norske komponister har mistet en av sine beste lagspillere og en sann venn, hans smil vil bli savnet.

Fred over minnet til en hjertevarm kollega.

Norsk Komponistforening

Glenn Erik Haugland og Jørgen Karlstrøm (styreleder)

