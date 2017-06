Martha Møkkelgjerd ny daglig leder for Kulturhuset Østre

Av

Martha Møkkelgjerd er ansatt som ny daglig leder på Kulturhuset Østre. Hun skal lede en videreutvikling av huset for lydkunst og elektronisk musikk i Bergen.

Møkkelgjerd er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Tidligere har hun blant annet vært leder for Konsertforeningen Betong, arbeidet med konsertproduksjon og bardrift, samt vært innom et bredt spekter av oppgaver i forbindelse med ulike festivaler. Martha kommer flyttende fra Oslo og jobb i Oslo Spektrum for å ta fatt på oppgaven som daglig leder på Østre.

Hun begynner i stillingen som daglig leder 15. juni.

Kulturhuset Østre A/S er et hus for produksjon og formidling av lydkunst og elektronisk musikk. Huset åpnet i 2012 og eies av Foreningen Ekko og Lydgalleriet.