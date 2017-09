Marinemusikkens DKS-forestilling Planetene vant internasjonal pris

Forestillingen, som er resultat av et samarbeid mellom Marinemusikken, Vestfold fylkeskommune og Rikskonsertene for DKS Vestfold, vant pris under YAMawards i Portugal

I konkurranse med konsertproduksjoner fra en rekke andre land, stakk Planetene av med prisen for «Beste store ensemble» under YAMawards 2017 i Porto, Portugal mandag kveld. Planetene, som er en klassisk konsert for ungdom, ble produsert i samarbeid mellom Marinemusikken, Vestfold fylkeskommune og Rikskonsertene (nå Kulturtanken) spesielt for Den kulturelle skolesekken Vestfold.

YAMawards (Young Audiences Music Award) er en internasjonal kåring av årets beste konsertproduksjoner for barn og ungdom, og arrangeres av JM Internasjonal – verdens største organisasjon for musikk for barn og unge. Årets prisutdeling tok altså sted i Portugal.

– En velfortjent pris til en unik forestilling! Jeg er stolt over satsingen på profesjonell kunst i Vestfold fylkeskommune, og med et nært samarbeid med Marinemusikken er jeg ikke overrasket over at kvaliteten på forestillingen ble så høy, sier fylkesordfører Rune Hogsnes i en pressemelding.

Planetene ble vist for alle Vestfolds 8500 ungdomsskoleelever i fjor, som en del av Den kulturelle skolesekken. Formatet på forestillingen gjorde at den ble satt opp i fire av fylkets største kulturhus, hvor elevene ble fraktet inn.

– Dette er vi utrolig stolte over! I utviklingen av forestillingen tok vi utgangspunkt i musikken til Gustav Holst, Planetene. Denne musikken har inspirert mange komponister, blant annet John Williams, som skrev musikken til Star Wars-filmene, forteller musikkprodusent og rådgiver kultur i Vestfold fylkeskommune, Linda Gjersøe Helseth – som selv var tilstede under YAMawards mandag og mottok prisen på vegne av Marinemusikken, Vestfold fylkeskommune og Kulturtanken i meldingen.

Resultat av godt samarbeid

Sammen med Marinemusikken, artister fra britisk nysirkus og visuelle effekter og filmer, er Planetene en musikalsk romferd fra tusenvis av år tilbake, via 1900-tallets månelanding til moderne tids Star Wars og fremtidens science fiction.

– Denne prisen er en stor anerkjennelse, og en bekreftelse på hva som er mulig å få til i samarbeid mellom offentlige kulturetater og de militære profesjonelle musikkorpsene. Marinemusikken har kvaliteter innenfor en unik sjangerbredde, og jobber inn mot alle aldersgrupper. Samarbeidet med Vestfold fylkeskommune og Kulturtanken utnytter disse kvalitetene og ender opp i en fantastisk produksjon som vi alle kan være stolte av. Vi håper mange unge i hele landet får muligheten til å oppleve “Planetene”, sier Terje Gravningsmyhr, sjef i den Kongelige norske marines musikkorps.

Kulturdirektør i fylkeskommunen, Arild Moen, roser også prosjektet:

– Vestfold fylkeskommune har satset bevisst på profesjonell kunstformidling til barn og ungdom gjennom lengre tid. Det var her i Vestfold at Den kulturelle skolesekken startet, vi har etablert Marked for Musikk og er med i utviklingen av Markedet for Scenekunst. Planetene er et bevis på hva som er mulig å få til når profesjonelle aktører med et ønske om å skape noe unikt samarbeider tett. Gjennom Planetene har tusenvis av Vestfold-ungdom fått oppleve kanskje verdens fremste militærkorps, og det er bare å gratulere alle involverte parter med en velfortjent pris, sier Moen i meldingen.

• Et samarbeid mellom Kongelige norske marines musikkorps, Vestfold fylkeskommune og Rikskonsertene (nå Kulturtanken)

• Planetene var en del av Den kulturelle skolesekken i Vestfold i 2016, og ble vist for 8500 ungdomsskoleelever i fylket

• På scenen: Marinemusikken, Matthew Pasquet (nysirkusartist), Imogen Huzel (nysirkusartist). Dirigent: Bjarte Engeset

• Videokunst: David Chocron

• Produsenter: Morten Brenne (Rikskonsertene/Kulturtanken), Ole-Jacob Thorkildsen (Kongelige norske marines musikkorps), Linda Gjersøe Helseth (Vestfold fylkeskommune)