Marinemusikken nominert til internasjonal pris

Av

Kongelige norske marines musikkorps i Horten (Marinemusikken) er nominert til den internasjonale prisen YAMAwards (Young Audiences Music Award), en kåring av årets beste konsert for barn og ungdom.

Marinemusikken er nominert for forestillingen Planetene. Forestillingen var et samarbeid mellom militærkorpset, Vestfold Fylkeskommune og daværende Rikskonsertene. Den ble vist for 8500 ungdomsskoleelever i Vestfolk gjennom Den kulturelle skolesekken i 2016.

På scenen under forestillingen var Marinemusikken, Matthew Pasquet (nysirkusartist), Imogen Huzel (nysirkusartist), dirigent, Bjarte Engeset. Ansvarlig for videokunst var David Chocron

Produsenter: Morten Brenne (Rikskonsertene/Kulturtanken), Ole-Jacob Thorkildsen (Kongelige norske marines musikkorps), Linda Gjersøe Helseth (Vestfold fylkeskommune).

Les også: Raust, lekent og uniformert

YAMawards arrangeres av JM Internasjonal, verdens største organisasjon for musikk for barn og unge. Landene Norge konkurrer med er Hong Kong, USA, Belgia, Frankrike, Østerrike, Finland, Storbritannia og Sør-Afrika. Vinneren annonseres i Portugal 4. september 2017. I de neste 30 dagene kan alle interesserte stemme frem sin favoritt til publikumsprisen, de øvrige prisene avgjøres av en internasjonal fagjury.