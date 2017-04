Manheim om Moslet: – En fullstendig manglende evne til å forstå musikkbroer og inspirasjonskilder

- Folka bak serien om Norsk Rock har tidligere fått berettiget kritikk, men for undertegnede ble programmet 7. november det som fikk begeret til å flyte over, skriver musikkjournalist Tor Harald Bergsrud, som bl.a. reagerer sterkt på at Haldenmiljøet - med band som Front Page og Young Lords - ikke ble nevnt med et ord. - Bergsrud synes også at det er utrolig at ikke oppstarten av musikkavisene Nye Takter og PULS ble tatt opp i programmet. Han mener at programmene er sterkt preget av å være lagd av tidligere AKPere, med stort behov for å fremstille norsk rock i et politisk, opprørsk og ml-vennlig lys.