Maj Sønstevolds 100-årsjubileum markeres med konsert og seminar på Nasjonalbiblioteket

Komponisten som er særlig kjent for musikken hun skrev for film, radio- og fjernsynsteater ville fylt 100 år 9. september.

Maj Sønstevold var særlig kjent for musikken hun skrev for film, radio- og fjernsynsteater. 9. september ville den allsidige komponisten fylt 100 år. Nasjonalbiblioteket markerer jubileet med konserter og seminarer som belyse ulike sider ved hennes virke.

– Maj Sønstevold var alltid på søken etter ny kunnskap og inspirasjon. Hun hadde en musikalsk allsidighet knapt noen fra hennes generasjon kunne vise til, og kunne like gjerne komponere årets landeplage som musikk i streng modernistisk stil, sier forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Ingrid Romarheim Haugen i en pressemelding.

Maj Sønstevold (1917 – 1996) var en av svært få kvinner som komponerte musikk for film. I løpet av sin omfattende karriere skrev hun musikk til over 25 langfilmer og et utall kortfilmer. Musikken i filmer som Trost i taklampa (1955), Toya (1956) og Støv på hjernen (1959) er fremdeles kjent for mange.

Sønstevold komponerte også musikk til flere teaterstykker, og til en mengde fjernsyns- og radioteater på 1960-, 70- og 80-tallet. Det tette samarbeidet hun hadde med sin mann, komponisten Gunnar Sønstevold, resulterte blant annet i musikken til filmen Fjolls til fjells (1957), og det enormt populære hørespillet Dickie Dick Dickens.

For konsertsalen komponerte hun gjerne for de små formater, men skrev også noen større orkesterverk. Hun var dessuten en høyt elsket og respektert pedagog, like engasjert i å undervise barn som studenter på høyt nivå.

